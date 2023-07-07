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"Брамос" ведет переговоры о продаже ракетных комплексов с шестью странами - РИА Новости, 07.07.2023
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03:19 07.07.2023 (обновлено: 03:23 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/bramos-1882705102.html
"Брамос" ведет переговоры о продаже ракетных комплексов с шестью странами
"Брамос" ведет переговоры о продаже ракетных комплексов с шестью странами - РИА Новости, 07.07.2023
"Брамос" ведет переговоры о продаже ракетных комплексов с шестью странами
Компания "Брамос" ведет переговоры сразу с шестью странами на продажу одноименных ракетных комплексов, сообщил РИА Новости директор по экспорту компании... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T03:19
2023-07-07T03:23
филиппины
москва
brahmos aerospace
брамос
нпо машиностроения
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Компания "Брамос" ведет переговоры сразу с шестью странами на продажу одноименных ракетных комплексов, сообщил РИА Новости директор по экспорту компании "Брамос" Правин Патхак на полях МВМС-2023 (Международный военно-морской салон). Компания "Брамос" подписала контракт в январе 2022 года с минобороны Филиппин на поставку трех полков ракетного комплекса "Брамос" на сумму 375 миллионов долларов. Это первый экспортный контракт "Брамоса". Первые ракеты по этому контракту должны прибыть на Филиппины в декабре 2023 года. "Брамос" ведет переговоры с шестью странами на продажу ракет. Есть страны, с которыми переговоры более продвинуты, фактически идет предконтрактная работа", - сказал Патхак. Он пояснил, что речь идет о странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Среднего Востока. BrahMos Aerospace - совместное индийско-российское предприятие, производит сверхзвуковые крылатые ракеты, которые можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов или с наземных платформ. Предприятие было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. Российскую сторону в совместном предприятии представляет "НПО машиностроения".
https://ria.ru/20230621/tovarooborot-1879475045.html
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филиппины, москва, brahmos aerospace, брамос, нпо машиностроения
Филиппины, Москва, BrahMos Aerospace, Брамос, НПО Машиностроения
"Брамос" ведет переговоры о продаже ракетных комплексов с шестью странами

Представитель "Брамоса" Патхак: идут переговоры о продаже комплексов с шестью странами

© AP Photo / Dmitri LovetskyРакеты "Брамос" производства России и Индии
Ракеты Брамос производства России и Индии - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© AP Photo / Dmitri Lovetsky
Ракеты "Брамос" производства России и Индии. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Компания "Брамос" ведет переговоры сразу с шестью странами на продажу одноименных ракетных комплексов, сообщил РИА Новости директор по экспорту компании "Брамос" Правин Патхак на полях МВМС-2023 (Международный военно-морской салон).
Компания "Брамос" подписала контракт в январе 2022 года с минобороны Филиппин на поставку трех полков ракетного комплекса "Брамос" на сумму 375 миллионов долларов. Это первый экспортный контракт "Брамоса". Первые ракеты по этому контракту должны прибыть на Филиппины в декабре 2023 года.
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"Брамос" ведет переговоры с шестью странами на продажу ракет. Есть страны, с которыми переговоры более продвинуты, фактически идет предконтрактная работа", - сказал Патхак.
Он пояснил, что речь идет о странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Среднего Востока.
BrahMos Aerospace - совместное индийско-российское предприятие, производит сверхзвуковые крылатые ракеты, которые можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов или с наземных платформ. Предприятие было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. Российскую сторону в совместном предприятии представляет "НПО машиностроения".
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ФилиппиныМоскваBrahMos AerospaceБрамосНПО Машиностроения
 
 
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