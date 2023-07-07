https://ria.ru/20230707/bramos-1882705102.html

"Брамос" ведет переговоры о продаже ракетных комплексов с шестью странами

"Брамос" ведет переговоры о продаже ракетных комплексов с шестью странами - РИА Новости, 07.07.2023

"Брамос" ведет переговоры о продаже ракетных комплексов с шестью странами

Компания "Брамос" ведет переговоры сразу с шестью странами на продажу одноименных ракетных комплексов, сообщил РИА Новости директор по экспорту компании... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T03:19

2023-07-07T03:19

2023-07-07T03:23

филиппины

москва

brahmos aerospace

брамос

нпо машиностроения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577193389_0:0:3372:1897_1920x0_80_0_0_3261fb3f9de6b5879bba87ef88bc4694.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Компания "Брамос" ведет переговоры сразу с шестью странами на продажу одноименных ракетных комплексов, сообщил РИА Новости директор по экспорту компании "Брамос" Правин Патхак на полях МВМС-2023 (Международный военно-морской салон). Компания "Брамос" подписала контракт в январе 2022 года с минобороны Филиппин на поставку трех полков ракетного комплекса "Брамос" на сумму 375 миллионов долларов. Это первый экспортный контракт "Брамоса". Первые ракеты по этому контракту должны прибыть на Филиппины в декабре 2023 года. "Брамос" ведет переговоры с шестью странами на продажу ракет. Есть страны, с которыми переговоры более продвинуты, фактически идет предконтрактная работа", - сказал Патхак. Он пояснил, что речь идет о странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Среднего Востока. BrahMos Aerospace - совместное индийско-российское предприятие, производит сверхзвуковые крылатые ракеты, которые можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов или с наземных платформ. Предприятие было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. Российскую сторону в совместном предприятии представляет "НПО машиностроения".

https://ria.ru/20230621/tovarooborot-1879475045.html

https://ria.ru/20230616/sotrudnichestvo-1878771889.html

филиппины

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

филиппины, москва, brahmos aerospace, брамос, нпо машиностроения