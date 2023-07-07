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В МИД Австрии выступили против поставок кассетных бомб Киеву - РИА Новости, 07.07.2023
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15:21 07.07.2023 (обновлено: 15:22 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/bomby-1882814803.html
В МИД Австрии выступили против поставок кассетных бомб Киеву
В МИД Австрии выступили против поставок кассетных бомб Киеву - РИА Новости, 07.07.2023
В МИД Австрии выступили против поставок кассетных бомб Киеву
Австрия выступает против поставок кассетных боеприпасов Украине из-за длительной угрозы гражданскому населению из-за их применения, заявил в пятницу министр... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T15:21
2023-07-07T15:22
в мире
украина
александер шалленберг
нато
обсе
министерство обороны сша
дмитрий песков
сергей лавров
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Австрия выступает против поставок кассетных боеприпасов Украине из-за длительной угрозы гражданскому населению из-за их применения, заявил в пятницу министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг. "У нас четкая позиция. Мы одна из стран, находящихся в авангарде процесса разоружения. Это оружие, эти боеприпасы запрещены на международном уровне, потому что их принцип действия похож на противопехотные мины. Кассетные бомбы лежат разбросанными годами, мы это видели на Ближнем Востоке, и могут еще годами после конфликта наносить огромный вред гражданскому населению", - сказал министр в Вене перед началом конференции ОБСЕ по изменению климата. Шалленберг заявил о приверженности помощи Украине, подчеркнув, однако, что Запад должен оказывать Киеву "правильную поддержку" и думать о том, как сигнал он посылает теми или иными решениями. В четверг заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс подтвердил, что администрация США активно обсуждает вопрос поставки Украине кассетных боеприпасов, но уточнил, что новостей по этому поводу пока нет. Ранее в Пентагоне заявили, что вопрос о поставках США кассетных боеприпасов Киеву по-прежнему на рассмотрении. По информации агентства Ассошиэйтед Пресс, Белый дом может в пятницу объявить о передаче Украине "тысяч" кассетных боеприпасов в рамках нового пакета военной помощи на сумму около 800 миллионов долларов. Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230707/boepripasy-1882805912.html
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в мире, украина, александер шалленберг, нато, обсе, министерство обороны сша, дмитрий песков, сергей лавров, сша, россия
В мире, Украина, Александер Шалленберг, НАТО, ОБСЕ, Министерство обороны США, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, США, Россия
В МИД Австрии выступили против поставок кассетных бомб Киеву

Глава МИД Австрии Шалленберг выступил против поставок кассетных боеприпасов Украине

© AP Photo / Theresa WeyМинистр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг
Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© AP Photo / Theresa Wey
Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Австрия выступает против поставок кассетных боеприпасов Украине из-за длительной угрозы гражданскому населению из-за их применения, заявил в пятницу министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.
«
"У нас четкая позиция. Мы одна из стран, находящихся в авангарде процесса разоружения. Это оружие, эти боеприпасы запрещены на международном уровне, потому что их принцип действия похож на противопехотные мины. Кассетные бомбы лежат разбросанными годами, мы это видели на Ближнем Востоке, и могут еще годами после конфликта наносить огромный вред гражданскому населению", - сказал министр в Вене перед началом конференции ОБСЕ по изменению климата.
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
В Берлине исключили возможность передачи кассетных боеприпасов Киеву
Вчера, 14:48
Шалленберг заявил о приверженности помощи Украине, подчеркнув, однако, что Запад должен оказывать Киеву "правильную поддержку" и думать о том, как сигнал он посылает теми или иными решениями.
В четверг заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс подтвердил, что администрация США активно обсуждает вопрос поставки Украине кассетных боеприпасов, но уточнил, что новостей по этому поводу пока нет.
Ранее в Пентагоне заявили, что вопрос о поставках США кассетных боеприпасов Киеву по-прежнему на рассмотрении. По информации агентства Ассошиэйтед Пресс, Белый дом может в пятницу объявить о передаче Украине "тысяч" кассетных боеприпасов в рамках нового пакета военной помощи на сумму около 800 миллионов долларов.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Глава МИД Германии высказалась против передачи Киеву кассетных боеприпасов
Вчера, 14:06
Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Кассетные снаряды будут десятки лет убивать самих украинцев, заявили в США
6 июля, 23:18
 
В миреУкраинаАлександер ШалленбергНАТООБСЕМинистерство обороны СШАДмитрий ПесковСергей ЛавровСШАРоссия
 
 
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