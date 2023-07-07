https://ria.ru/20230707/boepripasy-1882910391.html

Сенатор от ДНР назвала отчаянием поставку кассетных боеприпасов Украине

Сенатор от ДНР назвала отчаянием поставку кассетных боеприпасов Украине - РИА Новости, 07.07.2023

Сенатор от ДНР назвала отчаянием поставку кассетных боеприпасов Украине

Поставку США Украине кассетных боеприпасов сенатор от ДНР Наталья Никонорова в беседе с РИА Новости называла сигналом отчаяния. РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T23:32

2023-07-07T23:32

2023-07-07T23:32

в мире

сша

наталья никонорова

министерство обороны сша

украина

донецкая народная республика

игорь конашенков

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Поставку США Украине кассетных боеприпасов сенатор от ДНР Наталья Никонорова в беседе с РИА Новости называла сигналом отчаяния. США подготовили для Украины новый пакет военной помощи на 800 миллионов долларов, куда войдут кассетные боеприпасы для артиллерийских орудий и десятки единиц бронетехники, сообщили Пентагон и госдепартамент. "Мне кажется, это какой-то сигнал отчаяния. Украинские попытки распиаренного контрнаступления ни к чему не приводят. А США потратили на них уже немало средств и выборы близятся. Нужны победы, а их нет", - сказала она. Сенатор отметила, что кассетные боеприпасы запрещены международным правом - "хоть США и не подписали соответствующую конвенцию". "Уверена, что нашим силам есть чем ответить - уничтожать эти припасы можно еще до их использования, на складах, во время транспортировки", - заключила Никонорова. Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. Украина, по данным российских военных и официальных лиц, уже использовала кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности крупного города Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей.

https://ria.ru/20230707/belyydom-1882900018.html

https://ria.ru/20230707/boepripasy-1882910218.html

сша

украина

донецкая народная республика

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в мире, сша, наталья никонорова, министерство обороны сша, украина, донецкая народная республика, игорь конашенков