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Сенатор от ДНР назвала отчаянием поставку кассетных боеприпасов Украине - РИА Новости, 07.07.2023
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23:32 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/boepripasy-1882910391.html
Сенатор от ДНР назвала отчаянием поставку кассетных боеприпасов Украине
Сенатор от ДНР назвала отчаянием поставку кассетных боеприпасов Украине - РИА Новости, 07.07.2023
Сенатор от ДНР назвала отчаянием поставку кассетных боеприпасов Украине
Поставку США Украине кассетных боеприпасов сенатор от ДНР Наталья Никонорова в беседе с РИА Новости называла сигналом отчаяния. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T23:32
2023-07-07T23:32
в мире
сша
наталья никонорова
министерство обороны сша
украина
донецкая народная республика
игорь конашенков
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Поставку США Украине кассетных боеприпасов сенатор от ДНР Наталья Никонорова в беседе с РИА Новости называла сигналом отчаяния. США подготовили для Украины новый пакет военной помощи на 800 миллионов долларов, куда войдут кассетные боеприпасы для артиллерийских орудий и десятки единиц бронетехники, сообщили Пентагон и госдепартамент. "Мне кажется, это какой-то сигнал отчаяния. Украинские попытки распиаренного контрнаступления ни к чему не приводят. А США потратили на них уже немало средств и выборы близятся. Нужны победы, а их нет", - сказала она. Сенатор отметила, что кассетные боеприпасы запрещены международным правом - "хоть США и не подписали соответствующую конвенцию". "Уверена, что нашим силам есть чем ответить - уничтожать эти припасы можно еще до их использования, на складах, во время транспортировки", - заключила Никонорова. Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. Украина, по данным российских военных и официальных лиц, уже использовала кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности крупного города Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей.
https://ria.ru/20230707/belyydom-1882900018.html
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сша
украина
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в мире, сша, наталья никонорова, министерство обороны сша, украина, донецкая народная республика, игорь конашенков
В мире, США, Наталья Никонорова, Министерство обороны США, Украина, Донецкая Народная Республика, Игорь Конашенков
Сенатор от ДНР назвала отчаянием поставку кассетных боеприпасов Украине

Сенатор от ДНР Никонорова назвала отчаянием поставку США кассетных боеприпасов Украине

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПолномочный представитель ДНР Наталья Никонорова
Полномочный представитель ДНР Наталья Никонорова - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Полномочный представитель ДНР Наталья Никонорова. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Поставку США Украине кассетных боеприпасов сенатор от ДНР Наталья Никонорова в беседе с РИА Новости называла сигналом отчаяния.
США подготовили для Украины новый пакет военной помощи на 800 миллионов долларов, куда войдут кассетные боеприпасы для артиллерийских орудий и десятки единиц бронетехники, сообщили Пентагон и госдепартамент.
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«
"Мне кажется, это какой-то сигнал отчаяния. Украинские попытки распиаренного контрнаступления ни к чему не приводят. А США потратили на них уже немало средств и выборы близятся. Нужны победы, а их нет", - сказала она.
Сенатор отметила, что кассетные боеприпасы запрещены международным правом - "хоть США и не подписали соответствующую конвенцию".
«
"Уверена, что нашим силам есть чем ответить - уничтожать эти припасы можно еще до их использования, на складах, во время транспортировки", - заключила Никонорова.
Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. Украина, по данным российских военных и официальных лиц, уже использовала кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности крупного города Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей.
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