https://ria.ru/20230707/boepripasy-1882910391.html
Сенатор от ДНР назвала отчаянием поставку кассетных боеприпасов Украине
Сенатор от ДНР назвала отчаянием поставку кассетных боеприпасов Украине - РИА Новости, 07.07.2023
Сенатор от ДНР назвала отчаянием поставку кассетных боеприпасов Украине
Поставку США Украине кассетных боеприпасов сенатор от ДНР Наталья Никонорова в беседе с РИА Новости называла сигналом отчаяния. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T23:32
2023-07-07T23:32
2023-07-07T23:32
в мире
сша
наталья никонорова
министерство обороны сша
украина
донецкая народная республика
игорь конашенков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746616193_0:0:2745:1544_1920x0_80_0_0_3fb70e4db1f9090ebcf3af99aa3d98b2.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Поставку США Украине кассетных боеприпасов сенатор от ДНР Наталья Никонорова в беседе с РИА Новости называла сигналом отчаяния. США подготовили для Украины новый пакет военной помощи на 800 миллионов долларов, куда войдут кассетные боеприпасы для артиллерийских орудий и десятки единиц бронетехники, сообщили Пентагон и госдепартамент. "Мне кажется, это какой-то сигнал отчаяния. Украинские попытки распиаренного контрнаступления ни к чему не приводят. А США потратили на них уже немало средств и выборы близятся. Нужны победы, а их нет", - сказала она. Сенатор отметила, что кассетные боеприпасы запрещены международным правом - "хоть США и не подписали соответствующую конвенцию". "Уверена, что нашим силам есть чем ответить - уничтожать эти припасы можно еще до их использования, на складах, во время транспортировки", - заключила Никонорова. Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. Украина, по данным российских военных и официальных лиц, уже использовала кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности крупного города Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей.
https://ria.ru/20230707/belyydom-1882900018.html
https://ria.ru/20230707/boepripasy-1882910218.html
сша
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746616193_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_82959dd6da48aa82beb7d12083753e0b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, наталья никонорова, министерство обороны сша, украина, донецкая народная республика, игорь конашенков
В мире, США, Наталья Никонорова, Министерство обороны США, Украина, Донецкая Народная Республика, Игорь Конашенков
Сенатор от ДНР назвала отчаянием поставку кассетных боеприпасов Украине
Сенатор от ДНР Никонорова назвала отчаянием поставку США кассетных боеприпасов Украине