https://ria.ru/20230707/boepripasy-1882907582.html

Слуцкий высказался о передаче кассетных боеприпасов Украине: Россия ответит

Слуцкий высказался о передаче кассетных боеприпасов Украине: Россия ответит - РИА Новости, 07.07.2023

Слуцкий высказался о передаче кассетных боеприпасов Украине: Россия ответит

Россия неминуемо ответит на поставку кассетных боеприпасов Украине, любые поставки западной военной техники по-прежнему являются законными целями для ВС РФ,... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T22:46

2023-07-07T22:46

2023-07-07T23:13

россия

украина

леонид слуцкий (политик)

дмитрий песков

нато

госдума рф

лдпр

сергей лавров

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Россия неминуемо ответит на поставку кассетных боеприпасов Украине, любые поставки западной военной техники по-прежнему являются законными целями для ВС РФ, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).Ранее представитель Белого дома объявил, что США начнут передавать Украине кассетные боеприпасы."Америка воюет не своими руками и не на своей территории. Россия, уверен, неминуемо ответит. Любые поставки западной военной техники по-прежнему законные цели для вооруженных сил РФ", - сказал Слуцкий журналистам.Слуцкий подчеркнул, что аргументация Белого Дома по передаче кассетных боеприпасов - "верх цинизма и просто чудовищна". По его словам, Вашингтон больше волнует как не допустить победы России в конфликте, чем ущерб от кассетных снарядов для минного населения."Соединенные Штаты абсолютно не волнует ни то, что применение кассетных боеприпасов запрещено Конвенцией ООН, ни возражения и предостережение международных правозащитных организаций", - отметил он.Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230707/tsekov-1882903717.html

https://ria.ru/20230707/pentagon-1882902764.html

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россия, украина, леонид слуцкий (политик), дмитрий песков, нато, госдума рф, лдпр, сергей лавров, сша