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Слуцкий высказался о передаче кассетных боеприпасов Украине: Россия ответит - РИА Новости, 07.07.2023
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22:46 07.07.2023 (обновлено: 23:13 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/boepripasy-1882907582.html
Слуцкий высказался о передаче кассетных боеприпасов Украине: Россия ответит
Слуцкий высказался о передаче кассетных боеприпасов Украине: Россия ответит - РИА Новости, 07.07.2023
Слуцкий высказался о передаче кассетных боеприпасов Украине: Россия ответит
Россия неминуемо ответит на поставку кассетных боеприпасов Украине, любые поставки западной военной техники по-прежнему являются законными целями для ВС РФ,... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T22:46
2023-07-07T23:13
россия
украина
леонид слуцкий (политик)
дмитрий песков
нато
госдума рф
лдпр
сергей лавров
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Россия неминуемо ответит на поставку кассетных боеприпасов Украине, любые поставки западной военной техники по-прежнему являются законными целями для ВС РФ, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).Ранее представитель Белого дома объявил, что США начнут передавать Украине кассетные боеприпасы."Америка воюет не своими руками и не на своей территории. Россия, уверен, неминуемо ответит. Любые поставки западной военной техники по-прежнему законные цели для вооруженных сил РФ", - сказал Слуцкий журналистам.Слуцкий подчеркнул, что аргументация Белого Дома по передаче кассетных боеприпасов - "верх цинизма и просто чудовищна". По его словам, Вашингтон больше волнует как не допустить победы России в конфликте, чем ущерб от кассетных снарядов для минного населения."Соединенные Штаты абсолютно не волнует ни то, что применение кассетных боеприпасов запрещено Конвенцией ООН, ни возражения и предостережение международных правозащитных организаций", - отметил он.Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230707/tsekov-1882903717.html
https://ria.ru/20230707/pentagon-1882902764.html
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россия, украина, леонид слуцкий (политик), дмитрий песков, нато, госдума рф, лдпр, сергей лавров, сша
Россия, Украина, Леонид Слуцкий (политик), Дмитрий Песков, НАТО, Госдума РФ, ЛДПР, Сергей Лавров, США
Слуцкий высказался о передаче кассетных боеприпасов Украине: Россия ответит

Слуцкий прокомментировал передачу кассетных боеприпасов Украине: Россия неминуемо ответит

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Россия неминуемо ответит на поставку кассетных боеприпасов Украине, любые поставки западной военной техники по-прежнему являются законными целями для ВС РФ, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
Ранее представитель Белого дома объявил, что США начнут передавать Украине кассетные боеприпасы.
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Цеков: применение кассетных снарядов угрожает массовой гибелью населения
Вчера, 22:07
«
"Америка воюет не своими руками и не на своей территории. Россия, уверен, неминуемо ответит. Любые поставки западной военной техники по-прежнему законные цели для вооруженных сил РФ", - сказал Слуцкий журналистам.
Слуцкий подчеркнул, что аргументация Белого Дома по передаче кассетных боеприпасов - "верх цинизма и просто чудовищна". По его словам, Вашингтон больше волнует как не допустить победы России в конфликте, чем ущерб от кассетных снарядов для минного населения.
«
"Соединенные Штаты абсолютно не волнует ни то, что применение кассетных боеприпасов запрещено Конвенцией ООН, ни возражения и предостережение международных правозащитных организаций", - отметил он.
Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер во время брифинга - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
США обязали Украину протоколировать случаи использования кассетных снарядов
Вчера, 21:58
 
РоссияУкраинаЛеонид Слуцкий (политик)Дмитрий ПесковНАТОГосдума РФЛДПРСергей ЛавровСША
 
 
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