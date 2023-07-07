https://ria.ru/20230707/boepripasy-1882898333.html
США передадут Украине кассетные боеприпасы
США передадут Украине кассетные боеприпасы - РИА Новости, 07.07.2023
США передадут Украине кассетные боеприпасы
США передадут Украине кассетные боеприпасы, объявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T21:15
2023-07-07T21:15
2023-07-07T22:47
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украина
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ВАШИНГТОН, 7 июл — РИА Новости. США передадут Украине кассетные боеприпасы, объявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме.Представитель администрации признал, что применение таких снарядов на территории республики несет риски для гражданского населения. Из-за этого США откладывали решение об их передаче."Я обеспокоен гуманитарными обстоятельствами, но хуже для гражданских на Украине, если победит Россия, так что это важно, чтобы они не победили", — заявил, в свою очередь, заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.Как утверждают в Вашингтоне, Украина предоставила письменные гарантии, что якобы будет использовать кассетные боеприпасы "очень осторожно", минимизируя риски для мирного населения. Также Киев пообещал протоколировать места применения таких снарядов и в дальнейшем разминировать эти территории.По мнению американских властей, кассетные боеприпасы, запрещенные во многих странах мира, призваны обеспечить потребности украинских войск до тех пор, пока на Западе не нарастят выпуск унитарных снарядов. Также в Вашингтоне подчеркнули, что США обсуждали с союзниками поставку Украине кассетных боеприпасов и они поддержали такой шаг Вашингтона.Как накануне указал постпред России при ООН Василий Небензя, передача Вашингтоном такого вооружения Киеву станет очередным шагом к эскалации конфликта.Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но в их число не входят США и Украина.ВСУ, по данным российских военных и официальных лиц, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности города Донецка. По словам официального представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова, это говорит о том, что украинские войска стремятся убить максимальное число мирных жителей.
https://ria.ru/20230707/boepripasy-1882669850.html
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сша, в мире, украина
США передадут Украине кассетные боеприпасы
Белый дом: США передадут Украине кассетные боеприпасы
ВАШИНГТОН, 7 июл — РИА Новости. США передадут Украине кассетные боеприпасы, объявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме.
Представитель администрации признал, что применение таких снарядов на территории республики несет риски для гражданского населения. Из-за этого США откладывали решение об их передаче.
«
"Я обеспокоен гуманитарными обстоятельствами, но хуже для гражданских на Украине, если победит Россия, так что это важно, чтобы они не победили", — заявил, в свою очередь, заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.
Кассетные снаряды при взрыве выбрасывают боеприпасы меньшего размера (суббоеприпасы), часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Из-за этого использование такого оружия угрожает гражданскому населению даже после их непосредственного применения. Неразорвавшиеся бомбы становятся минами, которые могут убивать или калечить мирных жителей еще долгое время после завершения боевых действий, а их обнаружение и удаление требуют больших затрат. По информации Пентагона, у поставляемых ВСУ снарядов якобы не взрываются всего 2,5 процента суббоеприпасов.
Как утверждают в Вашингтоне, Украина предоставила письменные гарантии, что якобы будет использовать кассетные боеприпасы "очень осторожно", минимизируя риски для мирного населения. Также Киев пообещал протоколировать места применения таких снарядов и в дальнейшем разминировать эти территории.
По мнению американских властей, кассетные боеприпасы, запрещенные во многих странах мира, призваны обеспечить потребности украинских войск до тех пор, пока на Западе не нарастят выпуск унитарных снарядов.
Также в Вашингтоне подчеркнули, что США обсуждали с союзниками поставку Украине кассетных боеприпасов и они поддержали такой шаг Вашингтона.
Как накануне указал постпред России
при ООН Василий Небензя
, передача Вашингтоном такого вооружения Киеву
станет очередным шагом к эскалации конфликта.
Глава МИД Германии высказалась против передачи Киеву кассетных боеприпасов
Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но в их число не входят США и Украина.
ВСУ, по данным российских военных и официальных лиц, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности города Донецка. По словам официального представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова, это говорит о том, что украинские войска стремятся убить максимальное число мирных жителей.
ООН: Гутерреш выступил против применения кассетного вооружения на поле боя