В Берлине исключили возможность передачи кассетных боеприпасов Киеву
Глава Минобороны ФРГ Писториус исключил возможность передачи кассетных боеприпасов Киеву
© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
БЕРЛИН, 7 июл - РИА Новости. Берлин не считает возможным поставлять Киеву кассетные боеприпасы, дал понять министр обороны Германии Борис Писториус.
"Германия подписала конвенцию (о запрете кассетных боеприпасов), для нас это (поставки этого вида боеприпасов для Украины - ред.) не опция. А то, что некоторые страны к ней не присоединились – среди них Китай, Россия. Украина и США, – я не комментирую", – заявил Писториус журналистам после трехсторонней встречи Германия-Австрия-Швейцария в Берне.
Пресс-конференция транслировалась в YouTube-канале швейцарского Федерального департамента обороны, гражданской обороны и спорта.
Ранее в Пентагоне заявили, что вопрос о поставках США кассетных боеприпасов Киеву по-прежнему на рассмотрении. По информации агентства Ассошиэйтед Пресс, Белый дом может в пятницу объявить о передаче Украине "тысяч" кассетных боеприпасов в рамках нового пакета военной помощи на сумму около 800 миллионов долларов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".