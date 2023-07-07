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Глава МИД Германии высказалась против передачи Киеву кассетных боеприпасов
Глава МИД Германии высказалась против передачи Киеву кассетных боеприпасов - РИА Новости, 07.07.2023
Глава МИД Германии высказалась против передачи Киеву кассетных боеприпасов
Берлин сохраняет приверженность конвенции о запрете кассетных боеприпасов, сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, комментируя сообщения о... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T14:06
2023-07-07T14:06
2023-07-07T16:57
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анналена бербок
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Берлин сохраняет приверженность конвенции о запрете кассетных боеприпасов, сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, комментируя сообщения о планах США передать Украине такие снаряды, трансляцию вел канал ExxpressTV. "Я видела сообщения в СМИ. Для нас, как подписавшей стороны, действует соглашение, заключенное в Осло", — сказала она.При этом представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт сегодня заявил, что Берлин не станет осуждать решение Вашингтона о передаче Киеву кассетных боеприпасов, так как США не подписали соответствующую конвенцию. Кассетные боеприпасы запрещены подписанной в Осло международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но в их число не входят Штаты и Украина. Накануне в Пентагоне заявили, что вопрос о поставках США кассетных боеприпасов Киеву по-прежнему на рассмотрении. По информации агентства Ассошиэйтед Пресс, Белый дом может сегодня объявить о передаче Украине "тысяч" кассетных боеприпасов в рамках нового пакета военной помощи на сумму около 800 миллионов долларов. Как подчеркнул постпред России при ООН Василий Небензя, передача Вашингтоном такого вооружения Киеву станет очередным шагом в сторону эскалации конфликта.Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за передачи вооружений Украине. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских военных.
https://ria.ru/20230706/snaryady-1882693732.html
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В мире, Украина, Анналена Бербок, НАТО, Министерство обороны США, Сергей Лавров, США, Россия, Дмитрий Песков
Глава МИД Германии высказалась против передачи Киеву кассетных боеприпасов
Глава МИД Германии Бербок высказалась против передачи Украине кассетных боеприпасов