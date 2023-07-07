https://ria.ru/20230707/boepripasy-1882794660.html

Глава МИД Германии высказалась против передачи Киеву кассетных боеприпасов

Глава МИД Германии высказалась против передачи Киеву кассетных боеприпасов - РИА Новости, 07.07.2023

Глава МИД Германии высказалась против передачи Киеву кассетных боеприпасов

Берлин сохраняет приверженность конвенции о запрете кассетных боеприпасов, сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, комментируя сообщения о... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T14:06

2023-07-07T14:06

2023-07-07T16:57

в мире

украина

анналена бербок

нато

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сша

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Берлин сохраняет приверженность конвенции о запрете кассетных боеприпасов, сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, комментируя сообщения о планах США передать Украине такие снаряды, трансляцию вел канал ExxpressTV. "Я видела сообщения в СМИ. Для нас, как подписавшей стороны, действует соглашение, заключенное в Осло", — сказала она.При этом представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт сегодня заявил, что Берлин не станет осуждать решение Вашингтона о передаче Киеву кассетных боеприпасов, так как США не подписали соответствующую конвенцию. Кассетные боеприпасы запрещены подписанной в Осло международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но в их число не входят Штаты и Украина. Накануне в Пентагоне заявили, что вопрос о поставках США кассетных боеприпасов Киеву по-прежнему на рассмотрении. По информации агентства Ассошиэйтед Пресс, Белый дом может сегодня объявить о передаче Украине "тысяч" кассетных боеприпасов в рамках нового пакета военной помощи на сумму около 800 миллионов долларов. Как подчеркнул постпред России при ООН Василий Небензя, передача Вашингтоном такого вооружения Киеву станет очередным шагом в сторону эскалации конфликта.Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за передачи вооружений Украине. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских военных.

https://ria.ru/20230706/snaryady-1882693732.html

https://ria.ru/20230707/boepripasy-1882784010.html

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в мире, украина, анналена бербок, нато, министерство обороны сша, сергей лавров, сша, россия, дмитрий песков