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Медведев призвал просчитывать риски для безопасности России - РИА Новости, 07.07.2023
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18:33 07.07.2023 (обновлено: 18:59 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/bezopasnost-1882873259.html
Медведев призвал просчитывать риски для безопасности России
Медведев призвал просчитывать риски для безопасности России - РИА Новости, 07.07.2023
Медведев призвал просчитывать риски для безопасности России
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости просчитывать риски, которые существуют для безопасности России, чтобы понимать, какая техника и... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T18:33
2023-07-07T18:59
дмитрий медведев
безопасность
россия
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости просчитывать риски, которые существуют для безопасности России, чтобы понимать, какая техника и вооружение будут востребованы."Нужно просчитывать все возможные риски, все угрозы, которые существуют, и определяться, какое вооружение и средства поражения, в каких объемах будут дополнительно востребованы в ближайшей перспективе. Такой анализ идет, сегодня мы посмотрим, что сделано и что еще предстоит сделать", - сказал Медведев в ходе выездного заседания рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ, которое прошло в Санкт-Петербурге.
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дмитрий медведев, безопасность, россия
Дмитрий Медведев, Безопасность, Россия
Медведев призвал просчитывать риски для безопасности России

Медведев призвал просчитывать все возможные риски и угрозы для безопасности России

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости просчитывать риски, которые существуют для безопасности России, чтобы понимать, какая техника и вооружение будут востребованы.
"Нужно просчитывать все возможные риски, все угрозы, которые существуют, и определяться, какое вооружение и средства поражения, в каких объемах будут дополнительно востребованы в ближайшей перспективе. Такой анализ идет, сегодня мы посмотрим, что сделано и что еще предстоит сделать", - сказал Медведев в ходе выездного заседания рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ, которое прошло в Санкт-Петербурге.
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