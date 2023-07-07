https://ria.ru/20230707/bezopasnost-1882873259.html

Медведев призвал просчитывать риски для безопасности России

Медведев призвал просчитывать риски для безопасности России - РИА Новости, 07.07.2023

Медведев призвал просчитывать риски для безопасности России

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости просчитывать риски, которые существуют для безопасности России, чтобы понимать, какая техника и... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T18:33

2023-07-07T18:33

2023-07-07T18:59

дмитрий медведев

безопасность

россия

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости просчитывать риски, которые существуют для безопасности России, чтобы понимать, какая техника и вооружение будут востребованы."Нужно просчитывать все возможные риски, все угрозы, которые существуют, и определяться, какое вооружение и средства поражения, в каких объемах будут дополнительно востребованы в ближайшей перспективе. Такой анализ идет, сегодня мы посмотрим, что сделано и что еще предстоит сделать", - сказал Медведев в ходе выездного заседания рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ, которое прошло в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20230707/vsu-1882785112.html

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дмитрий медведев, безопасность, россия