https://ria.ru/20230707/bespilotniki-1882706275.html

В Якутии для мониторинга лесных пожаров впервые запустили дроны "БАС"

В Якутии для мониторинга лесных пожаров впервые запустили дроны "БАС" - РИА Новости, 07.07.2023

В Якутии для мониторинга лесных пожаров впервые запустили дроны "БАС"

Первые полеты беспилотников "БАС" начались в Якутии, дроны запущены с целью превентивного обнаружения очагов лесных пожаров, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T04:21

2023-07-07T04:21

2023-07-07T04:21

гтлк

государственная транспортная лизинговая компания

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

природные пожары в россии

россия

якутск

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Первые полеты беспилотников "БАС" начались в Якутии, дроны запущены с целью превентивного обнаружения очагов лесных пожаров, сообщили РИА Новости в "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК). "Первый оператор беспилотников с госучастием "БАС" начал осуществлять полеты в Республике Саха (Якутия). Сейчас беспилотники заняты своевременным обнаружением потенциальных очагов лесных пожаров, из-за которых в понедельник власти Якутии ввели режим ЧС в регионе", - рассказали в ГТЛК. В компании подчеркнули, что такие полеты вне экспериментально-правового режима проводятся в России впервые. Ранее в мае "БАС" получил от Росавиации сертификат эксплуатанта на оказание коммерческих услуг с использованием БПЛА весом до 30 кг. Сейчас беспилотники мониторят пожароопасные участки в районе поселка Хандыга в 450 км от Якутска. "В дальнейшем дроны смогут расширить свой функционал в регионе и заняться мониторингом овцебыка, северного лесного оленя, а также воды на предмет загрязнения", - говорят в ГТЛК. Кроме того, дроны способны перевозить грузы в труднодоступные районы, отслеживать обрывы линий электропередач и состояние трубопроводов, а также заниматься геолого-исследовательскими и геодезийными работами. ООО "БАС" создано в 2022 году ГТЛК и Фондом Национальной технологической инициативы. В настоящий момент парк компании составляют 26 беспилотных летательных аппаратов, до конца года планируется приобрести еще более 100 единиц.

https://ria.ru/20230426/bespilotniki-1867975919.html

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гтлк, государственная транспортная лизинговая компания, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), природные пожары в россии, россия, якутск