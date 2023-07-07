https://ria.ru/20230707/bespilotniki-1882706275.html
В Якутии для мониторинга лесных пожаров впервые запустили дроны "БАС"
В Якутии для мониторинга лесных пожаров впервые запустили дроны "БАС" - РИА Новости, 07.07.2023
В Якутии для мониторинга лесных пожаров впервые запустили дроны "БАС"
Первые полеты беспилотников "БАС" начались в Якутии, дроны запущены с целью превентивного обнаружения очагов лесных пожаров, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T04:21
2023-07-07T04:21
2023-07-07T04:21
гтлк
государственная транспортная лизинговая компания
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
природные пожары в россии
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Первые полеты беспилотников "БАС" начались в Якутии, дроны запущены с целью превентивного обнаружения очагов лесных пожаров, сообщили РИА Новости в "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК). "Первый оператор беспилотников с госучастием "БАС" начал осуществлять полеты в Республике Саха (Якутия). Сейчас беспилотники заняты своевременным обнаружением потенциальных очагов лесных пожаров, из-за которых в понедельник власти Якутии ввели режим ЧС в регионе", - рассказали в ГТЛК. В компании подчеркнули, что такие полеты вне экспериментально-правового режима проводятся в России впервые. Ранее в мае "БАС" получил от Росавиации сертификат эксплуатанта на оказание коммерческих услуг с использованием БПЛА весом до 30 кг. Сейчас беспилотники мониторят пожароопасные участки в районе поселка Хандыга в 450 км от Якутска. "В дальнейшем дроны смогут расширить свой функционал в регионе и заняться мониторингом овцебыка, северного лесного оленя, а также воды на предмет загрязнения", - говорят в ГТЛК. Кроме того, дроны способны перевозить грузы в труднодоступные районы, отслеживать обрывы линий электропередач и состояние трубопроводов, а также заниматься геолого-исследовательскими и геодезийными работами. ООО "БАС" создано в 2022 году ГТЛК и Фондом Национальной технологической инициативы. В настоящий момент парк компании составляют 26 беспилотных летательных аппаратов, до конца года планируется приобрести еще более 100 единиц.
https://ria.ru/20230426/bespilotniki-1867975919.html
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РИА Новости
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гтлк, государственная транспортная лизинговая компания, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), природные пожары в россии, россия, якутск
ГТЛК, Государственная транспортная лизинговая компания, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Природные пожары в России, Россия, Якутск
В Якутии для мониторинга лесных пожаров впервые запустили дроны "БАС"
В Якутии для мониторинга очагов лесных пожаров впервые в России запустили БПЛА "БАС"
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Первые полеты беспилотников "БАС" начались в Якутии, дроны запущены с целью превентивного обнаружения очагов лесных пожаров, сообщили РИА Новости в "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК).
«
"Первый оператор беспилотников с госучастием "БАС" начал осуществлять полеты в Республике Саха (Якутия). Сейчас беспилотники заняты своевременным обнаружением потенциальных очагов лесных пожаров, из-за которых в понедельник власти Якутии ввели режим ЧС в регионе", - рассказали в ГТЛК.
В компании подчеркнули, что такие полеты вне экспериментально-правового режима проводятся в России
впервые. Ранее в мае "БАС" получил от Росавиации
сертификат эксплуатанта на оказание коммерческих услуг с использованием БПЛА весом до 30 кг.
Сейчас беспилотники мониторят пожароопасные участки в районе поселка Хандыга в 450 км от Якутска
.
"В дальнейшем дроны смогут расширить свой функционал в регионе и заняться мониторингом овцебыка, северного лесного оленя, а также воды на предмет загрязнения", - говорят в ГТЛК.
Кроме того, дроны способны перевозить грузы в труднодоступные районы, отслеживать обрывы линий электропередач и состояние трубопроводов, а также заниматься геолого-исследовательскими и геодезийными работами.
ООО "БАС" создано в 2022 году ГТЛК и Фондом Национальной технологической инициативы. В настоящий момент парк компании составляют 26 беспилотных летательных аппаратов, до конца года планируется приобрести еще более 100 единиц.
Оператор дронов "БАС" подал заявку на сертификат эксплуатанта