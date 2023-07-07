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Цена бензина Аи-92 на российской бирже установила новый рекорд - РИА Новости, 07.07.2023
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17:05 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/benzin-1882850761.html
Цена бензина Аи-92 на российской бирже установила новый рекорд
Цена бензина Аи-92 на российской бирже установила новый рекорд - РИА Новости, 07.07.2023
Цена бензина Аи-92 на российской бирже установила новый рекорд
Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов пятницы вновь обновила свой исторический рекорд,... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T17:05
2023-07-07T17:05
экономика
россия
аи-92
аи-95
авто
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов пятницы вновь обновила свой исторический рекорд, подобравшись к 59 тысячам рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. Бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России подорожал в пятницу на 0,16%, до 58 912 рублей за тонну. Цена марки продолжила рост после того, как во вторник обновила рекорд осени 2021 года. Марка в июне-июле обновила уже несколько рекордов. Помимо этого, стоимость марки Аи-95 увеличилась на 0,58%, до 65 999 рублей. Летнее дизельное топливо прибавило в цене 0,38%, его стоимость составила 51 939 рублей за тонну. Также подорожал мазут - на 1,43%, до 18 247 рублей. Авиакеросин прибавил в цене 0,41%, его цена выросла до 65 456 рублей за тонну. Подешевели по итогам торгов в пятницу только сжиженные углеводородные газы (СУГи) - 1,19%, до 22 046 рублей. Биржевые цены на бензин в России весной и в начале лета обновили свои исторические рекорды. В связи с ростом цен Минэнерго РФ и Федеральная антимонопольная служба выступили с рекомендациями, а потом и требованием нефтяникам увеличить продажи бензина на бирже. В конце июня вице-премьер Александр Новак провел совещание о рынке топлива, где призвал нефтяников отдавать приоритет поставкам бензина на внутренний рынок, даже когда экспорт выгоднее. Также Новак дал поручения проработать квотирование экспорта нефтепродуктов нефтяными компаниями, обсудить дополнительное увеличение минимального норматива продаж бензина в РФ через биржу в случае обострения рыночной ситуации.
https://ria.ru/20230614/benzin-1878140729.html
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экономика, россия, аи-92, аи-95, авто
Экономика, Россия, АИ-92, АИ-95, Авто
Цена бензина Аи-92 на российской бирже установила новый рекорд

Цена бензина Аи-92 на российской бирже установила рекорд, достигнув почти 59 тысяч рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина на автозаправочной станции
Машина на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина на автозаправочной станции. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов пятницы вновь обновила свой исторический рекорд, подобравшись к 59 тысячам рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов.
Бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России подорожал в пятницу на 0,16%, до 58 912 рублей за тонну. Цена марки продолжила рост после того, как во вторник обновила рекорд осени 2021 года. Марка в июне-июле обновила уже несколько рекордов.
Помимо этого, стоимость марки Аи-95 увеличилась на 0,58%, до 65 999 рублей. Летнее дизельное топливо прибавило в цене 0,38%, его стоимость составила 51 939 рублей за тонну. Также подорожал мазут - на 1,43%, до 18 247 рублей. Авиакеросин прибавил в цене 0,41%, его цена выросла до 65 456 рублей за тонну.
Подешевели по итогам торгов в пятницу только сжиженные углеводородные газы (СУГи) - 1,19%, до 22 046 рублей.
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Биржевые цены на бензин в России весной и в начале лета обновили свои исторические рекорды. В связи с ростом цен Минэнерго РФ и Федеральная антимонопольная служба выступили с рекомендациями, а потом и требованием нефтяникам увеличить продажи бензина на бирже.
В конце июня вице-премьер Александр Новак провел совещание о рынке топлива, где призвал нефтяников отдавать приоритет поставкам бензина на внутренний рынок, даже когда экспорт выгоднее. Также Новак дал поручения проработать квотирование экспорта нефтепродуктов нефтяными компаниями, обсудить дополнительное увеличение минимального норматива продаж бензина в РФ через биржу в случае обострения рыночной ситуации.
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