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В Бельгии разыскивают бывшего военного, угрожавшего премьеру в соцсетях - РИА Новости, 07.07.2023
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16:35 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/belgiya-1882839321.html
В Бельгии разыскивают бывшего военного, угрожавшего премьеру в соцсетях
В Бельгии разыскивают бывшего военного, угрожавшего премьеру в соцсетях - РИА Новости, 07.07.2023
В Бельгии разыскивают бывшего военного, угрожавшего премьеру в соцсетях
Бельгийская полиция разыскивает бывшего военного, опубликовавшего видео в соцсетях, которое было расценено как угроза премьер-министру страны Александру де... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T16:35
2023-07-07T16:35
александр де кроо
бельгия
лимбург
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Бельгийская полиция разыскивает бывшего военного, опубликовавшего видео в соцсетях, которое было расценено как угроза премьер-министру страны Александру де Кроо, сообщил местный телеканал RTBF. По его данным, на видео бывший военный стреляет из оружия в фотографию бельгийского премьера. "Не известно, идет ли речь о настоящем оружии, но к угрозе отнеслись со всей серьезностью", - сообщает телеканал со ссылкой на прокуратуру. По имеющейся информации, полиция ведет розыск бывшего военного, который проживает в провинции Лимбург. Сообщается также, что мужчина страдает "психическими расстройствами".
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бельгия
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александр де кроо, бельгия, лимбург, в мире
Александр де Кроо, Бельгия, Лимбург, В мире
В Бельгии разыскивают бывшего военного, угрожавшего премьеру в соцсетях

Бельгийская полиция ищет бывшего военного, угрожавшего премьеру де Кроо в соцсетях

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПолицейский в центре Брюсселя
Полицейский в центре Брюсселя - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Полицейский в центре Брюсселя. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Бельгийская полиция разыскивает бывшего военного, опубликовавшего видео в соцсетях, которое было расценено как угроза премьер-министру страны Александру де Кроо, сообщил местный телеканал RTBF.
По его данным, на видео бывший военный стреляет из оружия в фотографию бельгийского премьера. "Не известно, идет ли речь о настоящем оружии, но к угрозе отнеслись со всей серьезностью", - сообщает телеканал со ссылкой на прокуратуру.
По имеющейся информации, полиция ведет розыск бывшего военного, который проживает в провинции Лимбург. Сообщается также, что мужчина страдает "психическими расстройствами".
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