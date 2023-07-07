https://ria.ru/20230707/belgiya-1882839321.html

В Бельгии разыскивают бывшего военного, угрожавшего премьеру в соцсетях

В Бельгии разыскивают бывшего военного, угрожавшего премьеру в соцсетях - РИА Новости, 07.07.2023

В Бельгии разыскивают бывшего военного, угрожавшего премьеру в соцсетях

Бельгийская полиция разыскивает бывшего военного, опубликовавшего видео в соцсетях, которое было расценено как угроза премьер-министру страны Александру де... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T16:35

2023-07-07T16:35

2023-07-07T16:35

александр де кроо

бельгия

лимбург

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Бельгийская полиция разыскивает бывшего военного, опубликовавшего видео в соцсетях, которое было расценено как угроза премьер-министру страны Александру де Кроо, сообщил местный телеканал RTBF. По его данным, на видео бывший военный стреляет из оружия в фотографию бельгийского премьера. "Не известно, идет ли речь о настоящем оружии, но к угрозе отнеслись со всей серьезностью", - сообщает телеканал со ссылкой на прокуратуру. По имеющейся информации, полиция ведет розыск бывшего военного, который проживает в провинции Лимбург. Сообщается также, что мужчина страдает "психическими расстройствами".

https://ria.ru/20210527/srok-1734483803.html

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лимбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

александр де кроо, бельгия, лимбург, в мире