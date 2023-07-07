https://ria.ru/20230707/bayden-1882877904.html
В Белом доме анонсировали выступление Байдена по итогам саммита НАТО
В Белом доме анонсировали выступление Байдена по итогам саммита НАТО - РИА Новости, 07.07.2023
В Белом доме анонсировали выступление Байдена по итогам саммита НАТО
Президент США Джо Байден по итогам предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе намерен выступить с "важной речью", которая затронет вопросы оказания дальнейшей... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T18:51
2023-07-07T18:51
2023-07-07T19:14
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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден по итогам предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе намерен выступить с "важной речью", которая затронет вопросы оказания дальнейшей поддержки Украины и защиты демократических ценностей, заявила в пятницу журналистам старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут."По завершении саммита президент Байден выступит в Вильнюсе с важной речью о важности поддержки Украины и защиты демократических ценностей во всем мире", - сказала Слоут, предваряя готовящийся визит Байдена в Вильнюс.
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в мире, вильнюс, нато, украина, джо байден, сша
В мире, Вильнюс, НАТО, Украина, Джо Байден, США
В Белом доме анонсировали выступление Байдена по итогам саммита НАТО
В Белом доме анонсировали выступление Байдена с "важной речью" по итогам саммита НАТО