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В Белом доме анонсировали выступление Байдена по итогам саммита НАТО - РИА Новости, 07.07.2023
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18:51 07.07.2023 (обновлено: 19:14 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/bayden-1882877904.html
В Белом доме анонсировали выступление Байдена по итогам саммита НАТО
В Белом доме анонсировали выступление Байдена по итогам саммита НАТО - РИА Новости, 07.07.2023
В Белом доме анонсировали выступление Байдена по итогам саммита НАТО
Президент США Джо Байден по итогам предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе намерен выступить с "важной речью", которая затронет вопросы оказания дальнейшей... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T18:51
2023-07-07T19:14
в мире
вильнюс
нато
украина
джо байден
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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден по итогам предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе намерен выступить с "важной речью", которая затронет вопросы оказания дальнейшей поддержки Украины и защиты демократических ценностей, заявила в пятницу журналистам старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут."По завершении саммита президент Байден выступит в Вильнюсе с важной речью о важности поддержки Украины и защиты демократических ценностей во всем мире", - сказала Слоут, предваряя готовящийся визит Байдена в Вильнюс.
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в мире, вильнюс, нато, украина, джо байден, сша
В мире, Вильнюс, НАТО, Украина, Джо Байден, США
В Белом доме анонсировали выступление Байдена по итогам саммита НАТО

В Белом доме анонсировали выступление Байдена с "важной речью" по итогам саммита НАТО

© AP Photo / Charles Rex ArbogastПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© AP Photo / Charles Rex Arbogast
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден по итогам предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе намерен выступить с "важной речью", которая затронет вопросы оказания дальнейшей поддержки Украины и защиты демократических ценностей, заявила в пятницу журналистам старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут.
"По завершении саммита президент Байден выступит в Вильнюсе с важной речью о важности поддержки Украины и защиты демократических ценностей во всем мире", - сказала Слоут, предваряя готовящийся визит Байдена в Вильнюс.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
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