https://ria.ru/20230707/bayden-1882877904.html

В Белом доме анонсировали выступление Байдена по итогам саммита НАТО

В Белом доме анонсировали выступление Байдена по итогам саммита НАТО - РИА Новости, 07.07.2023

В Белом доме анонсировали выступление Байдена по итогам саммита НАТО

Президент США Джо Байден по итогам предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе намерен выступить с "важной речью", которая затронет вопросы оказания дальнейшей... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T18:51

2023-07-07T18:51

2023-07-07T19:14

в мире

вильнюс

нато

украина

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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден по итогам предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе намерен выступить с "важной речью", которая затронет вопросы оказания дальнейшей поддержки Украины и защиты демократических ценностей, заявила в пятницу журналистам старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут."По завершении саммита президент Байден выступит в Вильнюсе с важной речью о важности поддержки Украины и защиты демократических ценностей во всем мире", - сказала Слоут, предваряя готовящийся визит Байдена в Вильнюс.

https://ria.ru/20230707/zelenskiy-1882840771.html

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в мире, вильнюс, нато, украина, джо байден, сша