https://ria.ru/20230707/batiskaf-1882811984.html

СМИ назвали сумму поисков пропавшего в Атлантике батискафа

СМИ назвали сумму поисков пропавшего в Атлантике батискафа - РИА Новости, 07.07.2023

СМИ назвали сумму поисков пропавшего в Атлантике батискафа

Участие канадского самолета Aurorа в поисках пропавшего в Атлантическом океане батискафа "Титан" обошлось канадским налогоплательщикам почти в три миллиона... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T15:12

2023-07-07T15:12

2023-07-07T15:12

в мире

канада

атлантический океан

космос - риа наука

поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Участие канадского самолета Aurorа в поисках пропавшего в Атлантическом океане батискафа "Титан" обошлось канадским налогоплательщикам почти в три миллиона долларов, сообщает телеканал CTV News со ссылкой на представителя министерства национальной обороны страны. OceanGate Expeditions 19 июня подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". В поисково-спасательной операции принимал участие канадский самолет P-3 Aurorа, именно им были зафиксированы подводные шумы в районе поиска. "Согласно представителю министерства национальной обороны, работа самолета Aurorа обходится в 29 662 доллара в час, было зарегистрировано 82,5 часов полета, тем самым, суммарно было потрачено более 2,4 миллиона долларов. Применявшийся 341 гидроакустический буй может стоить более 1,3 тысячи долларов за единицу… это может означать, что участие самолета Aurorа в операции обошлось налогоплательщикам почти в 3 миллиона долларов", - говорится в сообщении. Представитель МО Канады, чьи слова приводит телеканал, также отметила, что корабль канадского флота HMCS Glace Bay 22 июня был задействован в поисковой операции на протяжении 6-7 часов, расходы на его работу составляют 47 тысяч долларов в день. Эксперт по поисково-спасательным операциям Грэм Ньюболд прокомментировал телеканалу названные представителем МО Канады цифры, заявив, что при осуществлении спасательных операций приоритетом Канады является сохранение жизни и обеспечение общественной безопасности. "Акцент делается на спасение лиц, находящихся в опасности, а не на определении того, кто понесет финансовую ответственность за проведение операции", - заявил эксперт. При этом, как отмечается, береговая охрана Канады, которая также принимала участие в поисковой операции, не будет сообщать о количестве потраченных средств и не просит денежной компенсации за участие в операции. Ранее 23 июня управления транспортной безопасности (TSB) Канады заявило, что власти Канады начали расследование в связи с разрушением батискафа "Титан" в водах Атлантического океана. Туристический аппарат "Титан" пропал 18 июня во время спуска к "Титанику" - океанскому лайнеру, который затонул в северной Атлантике в 1912 году на глубине 3,8 километра. Связь с батискафом, на борту которого находились пять человек, пропала менее чем через два часа после его погружения. Спустя четыре дня спасатели нашли обломки батискафа, полностью разрушившегося в результате имплозии – направленного внутрь взрыва. Фрагменты конструкции вместе с предполагаемыми останками членов экипажа были позднее подняты на поверхность.

https://ria.ru/20230705/titan-1882346148.html

https://ria.ru/20230629/batiskaf-1881158160.html

https://ria.ru/20230629/ostanki-1881011720.html

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в мире, канада, атлантический океан, космос - риа наука, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа