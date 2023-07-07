https://ria.ru/20230707/banki-1882862764.html
Россияне стали переводить меньше денег в иностранные банки
Россияне стали переводить меньше денег в иностранные банки - РИА Новости, 07.07.2023
Россияне стали переводить меньше денег в иностранные банки
Россияне в мае перевели в зарубежные банки 138,3 миллиарда рублей: в последний весенний месяц показатель впервые с марта показал отрицательную динамику,... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T17:50
2023-07-07T17:50
2023-07-07T17:50
экономика
россия
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МОСКВА, 7 июль - РИА Новости. Россияне в мае перевели в зарубежные банки 138,3 миллиарда рублей: в последний весенний месяц показатель впервые с марта показал отрицательную динамику, свидетельствуют данные Банка России, которые проанализировало РИА Новости. В феврале россияне перевели в банки-нерезиденты 125,3 миллиарда рублей - пока это минимальный уровень с начала года. Затем этот показатель постоянно рос, достигнув в апреле значения в 156,7 миллиарда рублей. Таким образом, в мае россияне перевели сумму на 11,8% меньше по сравнению с апрелем.
https://ria.ru/20230707/sberbank-1882746673.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Россияне стали переводить меньше денег в иностранные банки
Переводы россиян в иностранные банки снизились впервые с марта
МОСКВА, 7 июль - РИА Новости. Россияне в мае перевели в зарубежные банки 138,3 миллиарда рублей: в последний весенний месяц показатель впервые с марта показал отрицательную динамику, свидетельствуют данные Банка России, которые проанализировало РИА Новости.
В феврале россияне перевели в банки-нерезиденты 125,3 миллиарда рублей - пока это минимальный уровень с начала года.
Затем этот показатель постоянно рос, достигнув в апреле значения в 156,7 миллиарда рублей. Таким образом, в мае россияне перевели сумму на 11,8% меньше по сравнению с апрелем.
ЦБ призвал Сбербанк отменить комиссию за переводы в другие банки