https://ria.ru/20230707/banki-1882862764.html

Россияне стали переводить меньше денег в иностранные банки

Россияне стали переводить меньше денег в иностранные банки - РИА Новости, 07.07.2023

Россияне стали переводить меньше денег в иностранные банки

Россияне в мае перевели в зарубежные банки 138,3 миллиарда рублей: в последний весенний месяц показатель впервые с марта показал отрицательную динамику,... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T17:50

2023-07-07T17:50

2023-07-07T17:50

экономика

россия

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МОСКВА, 7 июль - РИА Новости. Россияне в мае перевели в зарубежные банки 138,3 миллиарда рублей: в последний весенний месяц показатель впервые с марта показал отрицательную динамику, свидетельствуют данные Банка России, которые проанализировало РИА Новости. В феврале россияне перевели в банки-нерезиденты 125,3 миллиарда рублей - пока это минимальный уровень с начала года. Затем этот показатель постоянно рос, достигнув в апреле значения в 156,7 миллиарда рублей. Таким образом, в мае россияне перевели сумму на 11,8% меньше по сравнению с апрелем.

https://ria.ru/20230707/sberbank-1882746673.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия