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Россияне стали переводить меньше денег в иностранные банки - РИА Новости, 07.07.2023
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17:50 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/banki-1882862764.html
Россияне стали переводить меньше денег в иностранные банки
Россияне стали переводить меньше денег в иностранные банки - РИА Новости, 07.07.2023
Россияне стали переводить меньше денег в иностранные банки
Россияне в мае перевели в зарубежные банки 138,3 миллиарда рублей: в последний весенний месяц показатель впервые с марта показал отрицательную динамику,... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T17:50
2023-07-07T17:50
экономика
россия
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МОСКВА, 7 июль - РИА Новости. Россияне в мае перевели в зарубежные банки 138,3 миллиарда рублей: в последний весенний месяц показатель впервые с марта показал отрицательную динамику, свидетельствуют данные Банка России, которые проанализировало РИА Новости. В феврале россияне перевели в банки-нерезиденты 125,3 миллиарда рублей - пока это минимальный уровень с начала года. Затем этот показатель постоянно рос, достигнув в апреле значения в 156,7 миллиарда рублей. Таким образом, в мае россияне перевели сумму на 11,8% меньше по сравнению с апрелем.
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экономика, россия
Экономика, Россия
Россияне стали переводить меньше денег в иностранные банки

Переводы россиян в иностранные банки снизились впервые с марта

© iStock.com / alexialexБанковская карта и рубли
Банковская карта и рубли - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© iStock.com / alexialex
Банковская карта и рубли. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июль - РИА Новости. Россияне в мае перевели в зарубежные банки 138,3 миллиарда рублей: в последний весенний месяц показатель впервые с марта показал отрицательную динамику, свидетельствуют данные Банка России, которые проанализировало РИА Новости.
В феврале россияне перевели в банки-нерезиденты 125,3 миллиарда рублей - пока это минимальный уровень с начала года.
Затем этот показатель постоянно рос, достигнув в апреле значения в 156,7 миллиарда рублей. Таким образом, в мае россияне перевели сумму на 11,8% меньше по сравнению с апрелем.
Сбербанк - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
ЦБ призвал Сбербанк отменить комиссию за переводы в другие банки
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