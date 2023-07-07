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Рэпера Пашу Техника арестовали за демонстрацию нацистской символики - РИА Новости, 07.07.2023
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12:38 07.07.2023 (обновлено: 18:24 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/arest-1882768713.html
Рэпера Пашу Техника арестовали за демонстрацию нацистской символики
Рэпера Пашу Техника арестовали за демонстрацию нацистской символики - РИА Новости, 07.07.2023
Рэпера Пашу Техника арестовали за демонстрацию нацистской символики
Тверской суд Москвы отправил под административный арест рэпера Пашу Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) за публичную демонстрацию нацистской символики,... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T12:38
2023-07-07T18:24
москва
происшествия
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил под административный арест рэпера Пашу Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) за публичную демонстрацию нацистской символики, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции."Постановлением судьи Тверского районного суда города Москвы от 7 июля 2023 года Ивлев Павел Николаевич был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью один статьи 20.3 КоАП. Виновному назначен административный арест на 13 суток", — рассказал собеседник агентства.Как ранее сообщала в соцсетях жена Паши Техника, внимание силовиков привлекла одна из его татуировок.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
Рэпера Пашу Техника арестовали за демонстрацию нацистской символики

Рэпера Пашу Техника арестовали на 13 суток за публичную демонстрацию нацистской символики

© Фото : Московские суды общей юрисдикцииРэпер Паша Техник в Тверском районном суде
Рэпер Паша Техник в Тверском районном суде - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© Фото : Московские суды общей юрисдикции
Рэпер Паша Техник в Тверском районном суде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил под административный арест рэпера Пашу Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) за публичную демонстрацию нацистской символики, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"Постановлением судьи Тверского районного суда города Москвы от 7 июля 2023 года Ивлев Павел Николаевич был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью один статьи 20.3 КоАП. Виновному назначен административный арест на 13 суток", — рассказал собеседник агентства.
Как ранее сообщала в соцсетях жена Паши Техника, внимание силовиков привлекла одна из его татуировок.
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