https://ria.ru/20230707/arest-1882768713.html

Рэпера Пашу Техника арестовали за демонстрацию нацистской символики

Рэпера Пашу Техника арестовали за демонстрацию нацистской символики - РИА Новости, 07.07.2023

Рэпера Пашу Техника арестовали за демонстрацию нацистской символики

Тверской суд Москвы отправил под административный арест рэпера Пашу Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) за публичную демонстрацию нацистской символики,... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T12:38

2023-07-07T12:38

2023-07-07T18:24

москва

происшествия

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил под административный арест рэпера Пашу Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) за публичную демонстрацию нацистской символики, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции."Постановлением судьи Тверского районного суда города Москвы от 7 июля 2023 года Ивлев Павел Николаевич был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью один статьи 20.3 КоАП. Виновному назначен административный арест на 13 суток", — рассказал собеседник агентства.Как ранее сообщала в соцсетях жена Паши Техника, внимание силовиков привлекла одна из его татуировок.

https://ria.ru/20230425/zaraza-1867541621.html

москва

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, происшествия