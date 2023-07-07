https://ria.ru/20230707/antonov-1882703292.html

Антонов ответил на обвинения США о "непрофессионализме" ВКС России в Сирии

Антонов ответил на обвинения США о "непрофессионализме" ВКС России в Сирии - РИА Новости, 07.07.2023

Антонов ответил на обвинения США о "непрофессионализме" ВКС России в Сирии

Обвинения Пентагона в адрес РФ в непрофессиональном поведении в сирийском небе выходят за рамки приличий, это США нарушают правила полетов там, заявил посол... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T02:11

2023-07-07T02:11

2023-07-07T02:15

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ВАШИНГТОН, 7 июл – РИА Новости. Обвинения Пентагона в адрес РФ в непрофессиональном поведении в сирийском небе выходят за рамки приличий, это США нарушают правила полетов там, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов."Регулярные и порой выходящие за рамки приличий выпады касательно высокопрофессиональных действий российских военнослужащих в САР лишены здравого смысла. Отвлекают внимание от того факта, что сами американцы на ежедневной основе нарушают правила безопасности полетов в сирийском небе", - говорится в комментарии Антонова.Посол подчеркнул, что американские военнослужащие, в отличие от российских, находятся в Сирии вопреки нормам международного права - "по сути, оккупируют отдельные районы страны, прикрываясь необходимостью выполнения контртеррористических задач"."Политика Соединенных Штатов на сирийском направлении, без сомнения, несет в себе мощный деструктивный заряд. Не только препятствует стабилизации ситуации и восстановлению территориальной целостности САР, но и негативно влияет на обстановку на всем Ближнем Востоке", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.Центральное командование ВВС США два последних дня обвиняло пилотов российских истребителей в "непрофессиональном" поведении в сирийском небе. Подобные упреки звучали и ранее.

https://ria.ru/20230626/siriya-1880522289.html

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министерство обороны сша, россия, сша, анатолий антонов, вашингтон (штат), в мире