https://ria.ru/20230707/antonov-1882703292.html
Антонов ответил на обвинения США о "непрофессионализме" ВКС России в Сирии
Антонов ответил на обвинения США о "непрофессионализме" ВКС России в Сирии - РИА Новости, 07.07.2023
Антонов ответил на обвинения США о "непрофессионализме" ВКС России в Сирии
Обвинения Пентагона в адрес РФ в непрофессиональном поведении в сирийском небе выходят за рамки приличий, это США нарушают правила полетов там, заявил посол... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T02:11
2023-07-07T02:11
2023-07-07T02:15
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ВАШИНГТОН, 7 июл – РИА Новости. Обвинения Пентагона в адрес РФ в непрофессиональном поведении в сирийском небе выходят за рамки приличий, это США нарушают правила полетов там, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов."Регулярные и порой выходящие за рамки приличий выпады касательно высокопрофессиональных действий российских военнослужащих в САР лишены здравого смысла. Отвлекают внимание от того факта, что сами американцы на ежедневной основе нарушают правила безопасности полетов в сирийском небе", - говорится в комментарии Антонова.Посол подчеркнул, что американские военнослужащие, в отличие от российских, находятся в Сирии вопреки нормам международного права - "по сути, оккупируют отдельные районы страны, прикрываясь необходимостью выполнения контртеррористических задач"."Политика Соединенных Штатов на сирийском направлении, без сомнения, несет в себе мощный деструктивный заряд. Не только препятствует стабилизации ситуации и восстановлению территориальной целостности САР, но и негативно влияет на обстановку на всем Ближнем Востоке", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.Центральное командование ВВС США два последних дня обвиняло пилотов российских истребителей в "непрофессиональном" поведении в сирийском небе. Подобные упреки звучали и ранее.
https://ria.ru/20230626/siriya-1880522289.html
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министерство обороны сша, россия, сша, анатолий антонов, вашингтон (штат), в мире
Министерство обороны США, Россия, США, Анатолий Антонов, Вашингтон (штат), В мире
Антонов ответил на обвинения США о "непрофессионализме" ВКС России в Сирии
Посол Антонов: обвинения США о непрофессиональном поведении ВКС России в Сирии неприличны