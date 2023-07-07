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Антонов ответил на обвинения США о "непрофессионализме" ВКС России в Сирии - РИА Новости, 07.07.2023
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02:11 07.07.2023 (обновлено: 02:15 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/antonov-1882703292.html
Антонов ответил на обвинения США о "непрофессионализме" ВКС России в Сирии
Антонов ответил на обвинения США о "непрофессионализме" ВКС России в Сирии - РИА Новости, 07.07.2023
Антонов ответил на обвинения США о "непрофессионализме" ВКС России в Сирии
Обвинения Пентагона в адрес РФ в непрофессиональном поведении в сирийском небе выходят за рамки приличий, это США нарушают правила полетов там, заявил посол... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T02:11
2023-07-07T02:15
министерство обороны сша
россия
сша
анатолий антонов
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в мире
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ВАШИНГТОН, 7 июл – РИА Новости. Обвинения Пентагона в адрес РФ в непрофессиональном поведении в сирийском небе выходят за рамки приличий, это США нарушают правила полетов там, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов."Регулярные и порой выходящие за рамки приличий выпады касательно высокопрофессиональных действий российских военнослужащих в САР лишены здравого смысла. Отвлекают внимание от того факта, что сами американцы на ежедневной основе нарушают правила безопасности полетов в сирийском небе", - говорится в комментарии Антонова.Посол подчеркнул, что американские военнослужащие, в отличие от российских, находятся в Сирии вопреки нормам международного права - "по сути, оккупируют отдельные районы страны, прикрываясь необходимостью выполнения контртеррористических задач"."Политика Соединенных Штатов на сирийском направлении, без сомнения, несет в себе мощный деструктивный заряд. Не только препятствует стабилизации ситуации и восстановлению территориальной целостности САР, но и негативно влияет на обстановку на всем Ближнем Востоке", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.Центральное командование ВВС США два последних дня обвиняло пилотов российских истребителей в "непрофессиональном" поведении в сирийском небе. Подобные упреки звучали и ранее.
https://ria.ru/20230626/siriya-1880522289.html
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министерство обороны сша, россия, сша, анатолий антонов, вашингтон (штат), в мире
Министерство обороны США, Россия, США, Анатолий Антонов, Вашингтон (штат), В мире
Антонов ответил на обвинения США о "непрофессионализме" ВКС России в Сирии

Посол Антонов: обвинения США о непрофессиональном поведении ВКС России в Сирии неприличны

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРоссийский истребитель Су-30СМ на авиабазе Хмеймим
Российский истребитель Су-30СМ на авиабазе Хмеймим - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Российский истребитель Су-30СМ на авиабазе Хмеймим. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 июл – РИА Новости. Обвинения Пентагона в адрес РФ в непрофессиональном поведении в сирийском небе выходят за рамки приличий, это США нарушают правила полетов там, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«
"Регулярные и порой выходящие за рамки приличий выпады касательно высокопрофессиональных действий российских военнослужащих в САР лишены здравого смысла. Отвлекают внимание от того факта, что сами американцы на ежедневной основе нарушают правила безопасности полетов в сирийском небе", - говорится в комментарии Антонова.
Посол подчеркнул, что американские военнослужащие, в отличие от российских, находятся в Сирии вопреки нормам международного права - "по сути, оккупируют отдельные районы страны, прикрываясь необходимостью выполнения контртеррористических задач".
"Политика Соединенных Штатов на сирийском направлении, без сомнения, несет в себе мощный деструктивный заряд. Не только препятствует стабилизации ситуации и восстановлению территориальной целостности САР, но и негативно влияет на обстановку на всем Ближнем Востоке", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.
Центральное командование ВВС США два последних дня обвиняло пилотов российских истребителей в "непрофессиональном" поведении в сирийском небе. Подобные упреки звучали и ранее.
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Министерство обороны СШАРоссияСШААнатолий АнтоновВашингтон (штат)В мире
 
 
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