https://ria.ru/20230707/alzhir-1882364757.html

Средиземное море и звездное небо Сахары: что привлекает туристов в Алжире

Средиземное море и звездное небо Сахары: что привлекает туристов в Алжире - РИА Новости, 07.07.2023

Средиземное море и звездное небо Сахары: что привлекает туристов в Алжире

Прямых рейсов из России в Алжир теперь станет больше. Действительно, направление очень интересное. Сотрудник тревел-агентства Адель Бенамер рассказал РИА... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T08:00

2023-07-07T08:00

2023-07-07T08:01

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алжир (республика)

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости, Екатерина Миронова. Прямых рейсов из России в Алжир теперь станет больше. Действительно, направление очень интересное. Сотрудник тревел-агентства Адель Бенамер рассказал РИА Новости о том, как живут в этой североафриканской стране, почему любят пустыню, что такое настоящий праздник и чего там ни в коем случае нельзя делать на улицах.Дружелюбие без поцелуевАлжирцы гостеприимны и дружелюбны, охотно идут на контакт с иностранцами. Если кому-то нужна помощь, соберется целая толпа. "Мои сограждане не избалованы туристами, как марокканцы и тунисцы. Возможно, они слишком наивны, верят, что каждый гость достоин быть принятым в нашу большую мусульманскую семью", — говорит Адель.Ислам — главная религия Алжира. Но влияние французских колонизаторов сказывается. Хиджабы встретишь редко, приезжим разрешают загорать в бикини. Французский язык остается государственным и основным в общении с путешественниками. И даже название страны звучит не по-арабски (местные говорят Аль-Джазаир). "И все же сейчас люди стараются чаще общаться на родном арабском и соблюдать традиции", — уточняет собеседник РИА Новости.Одно из правил, которого обязаны придерживаться и туристы, — не целоваться в общественных местах. "Это неуважение к окружающим. У нас и родители никогда не допускают нежностей между собой на глазах у детей", — уверяет алжирец.Богатые бедные"Средняя зарплата в стране — 40 тысяч динаров, или 270 евро. Поэтому многие мои соотечественники стараются выучиться на врачей и уехать во Францию", — продолжает он.При этом Алжир — нефтяное государство, а местное черное золото считается одним из лучших в мире из-за низкого содержания серы: 0,2 процента. Правда, бывшей колонии непросто поднимать экономику."К тому же места добычи нефти находятся в пустыне. Там работают порой при температуре 60 градусов. Моего отца-шахтера я видел шесть месяцев в году. Он вкалывал в Сахаре. Но зато это наш родной ресурс", — говорит Адель.Несмотря на скудные заработки, у многих алжирцев есть недвижимость. "Глава семьи приобретает огромный участок и делит его между детьми и внуками. Когда они вырастут — построят себе дома на собственном куске земли. В итоге может образоваться целый квартал, названный в честь основателя. Так, я живу в районе Бенамер, у нас 20 жилых построек", — рассказывает наш собеседник.Безалкогольное весельеАлжирцы очень любят праздники. "Они у нас каждый день! — смеется Адель. — Поработал — пора отдыхать. Моя мама приходила на службу в банк к 8:30, а в 16:30 уже была дома и сразу же приступала к готовке ужина, на который мы звали близких".Главное торжество — Рамадан, духовный пост. Его сравнивают с христианским Рождеством. В этот священный месяц, исчисляемый по лунному календарю, мусульмане отказываются от воды и пищи до захода солнца. "А с наступлением темноты мы ежедневно собираемся со всеми родственниками и накрываем стол. Если твой брат не нашел за год времени встретиться с тобой, теперь он приходит", — объясняет алжирец. Обязательно варят красную шорбу — суп цвета песка в пустыне из томатов. Закусывают буреками — хрустящими трубочками из теста, фаршированными картошкой. На десерт — лхам лахлоу, сладкое мясо под соусом из слив и яблок.В конце Рамадана наступает Ид аль-Фитр, и тогда все веселятся, едят кускус с курицей, пляшут. Популярный танец — баруд. Он появился в период сопротивления колонизаторам и некогда исполнялся с ружьями в руках: мужчины, ритмично топая, стреляли, громко восхваляя Аллаха."При этом мы никогда не пьем алкоголь. Это зло! Только зеленый чай с мятой", — подчеркивает Адель. Он женился на русской и уговорил ее родителей устроить свадьбу без спиртных напитков по традициям его родины. "Обычно невеста за вечер несколько раз переодевается в национальные костюмы и демонстрирует их гостям, а потом ест конфеты из миндаля. Торжество затевается исключительно ради девушки", — добавляет алжирец.Сахара против архитектурыТуристам в этой североафриканской стране есть где отдохнуть и что посмотреть. Средиземное море с песчаными пляжами, античные города Джемила, Тимгад и Типаза (здесь господствовали римляне), горы Атлас, колониальный центр столицы — розовато-бежевые здания в стиле модерн со ставенками, напоминающие архитектуру Марселя. Но местным ближе другое."В юности я уехал во Францию, потом в Италию, о чем сейчас жалею. В прошлый отпуск отправился в Сахару, и это лучшее, что случилось в моей жизни. Теперь буду отдыхать только там", — признается Адель.Алжирцы уверяют: настоящая пустыня у них. Именно здесь красный песок, низкие звезды, от которых ночное небо кажется светлым, единение с природой и Аллахом. "Зачем нам деньги, городская суета? Вот где должны жить наши люди. Мы ведь потомки берберов", — говорит собеседник РИА Новости.Французская поговорка гласит: "О Сахаре нельзя рассказать". В этом особый смысл, понятный лишь местным.

https://ria.ru/20230627/zaprety-1880412249.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

алжир (республика), туризм, что полезно знать туристу