Рейтинг@Mail.ru
Россия и Алжир увеличат число прямых авиарейсов - РИА Новости, 15.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
17:01 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/reysy-1878399014.html
Россия и Алжир увеличат число прямых авиарейсов
Россия и Алжир увеличат число прямых авиарейсов - РИА Новости, 15.06.2023
Россия и Алжир увеличат число прямых авиарейсов
Россия и Алжир намерены увеличить число прямых авиарейсов между странами для развития туризма, соответствующая декларация об углубленном стратегическом... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T17:01
2023-06-15T17:01
туризм
россия
алжир (республика)
в мире
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871295988_0:343:3032:2048_1920x0_80_0_0_21b56e034d2d48f66c7ae41902df3eae.jpg
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россия и Алжир намерены увеличить число прямых авиарейсов между странами для развития туризма, соответствующая декларация об углубленном стратегическом партнерстве между РФ и Алжирской Народной Демократической Республикой опубликована на сайте Кремля. "Российская Федерация и Алжирская Народная Демократическая Республика... заявляют следующее: в области культуры, спорта, молодежной политики и туризма:... развитие туризма, включая увеличение количества прямых авиарейсов между Россией и Алжиром, организацию рекламных кампаний для продвижения туристического потенциала сторон и расширения сотрудничества между туристическими организациями обеих стран", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230615/alzhir-1878396213.html
россия
алжир (республика)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871295988_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ca2c13a717c566565c6fa35b53682508.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, алжир (республика), в мире, новости - туризм
Туризм, Россия, Алжир (республика), В мире, Новости - Туризм
Россия и Алжир увеличат число прямых авиарейсов

Россия и Алжир намерены увеличить число прямых авиарейсов для развития туризма

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди у табло вылетов в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина
Люди у табло вылетов в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Люди у табло вылетов в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россия и Алжир намерены увеличить число прямых авиарейсов между странами для развития туризма, соответствующая декларация об углубленном стратегическом партнерстве между РФ и Алжирской Народной Демократической Республикой опубликована на сайте Кремля.
"Российская Федерация и Алжирская Народная Демократическая Республика... заявляют следующее: в области культуры, спорта, молодежной политики и туризма:... развитие туризма, включая увеличение количества прямых авиарейсов между Россией и Алжиром, организацию рекламных кампаний для продвижения туристического потенциала сторон и расширения сотрудничества между туристическими организациями обеих стран", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун на церемонии подписания документов по итогам переговоров в Кремле - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Россия готова локализовать производство на территории Алжира
Вчера, 16:53
 
ТуризмРоссияАлжир (республика)В миреНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала