https://ria.ru/20230615/reysy-1878399014.html
Россия и Алжир увеличат число прямых авиарейсов
Россия и Алжир увеличат число прямых авиарейсов - РИА Новости, 15.06.2023
Россия и Алжир увеличат число прямых авиарейсов
Россия и Алжир намерены увеличить число прямых авиарейсов между странами для развития туризма, соответствующая декларация об углубленном стратегическом... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T17:01
2023-06-15T17:01
2023-06-15T17:01
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россия и Алжир намерены увеличить число прямых авиарейсов между странами для развития туризма, соответствующая декларация об углубленном стратегическом партнерстве между РФ и Алжирской Народной Демократической Республикой опубликована на сайте Кремля. "Российская Федерация и Алжирская Народная Демократическая Республика... заявляют следующее: в области культуры, спорта, молодежной политики и туризма:... развитие туризма, включая увеличение количества прямых авиарейсов между Россией и Алжиром, организацию рекламных кампаний для продвижения туристического потенциала сторон и расширения сотрудничества между туристическими организациями обеих стран", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230615/alzhir-1878396213.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алжир (республика), в мире, новости - туризм
Туризм, Россия, Алжир (республика), В мире, Новости - Туризм
Россия и Алжир увеличат число прямых авиарейсов
Россия и Алжир намерены увеличить число прямых авиарейсов для развития туризма