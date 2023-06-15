https://ria.ru/20230615/reysy-1878399014.html

Россия и Алжир увеличат число прямых авиарейсов

Россия и Алжир увеличат число прямых авиарейсов - РИА Новости, 15.06.2023

Россия и Алжир увеличат число прямых авиарейсов

Россия и Алжир намерены увеличить число прямых авиарейсов между странами для развития туризма, соответствующая декларация об углубленном стратегическом... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T17:01

2023-06-15T17:01

2023-06-15T17:01

туризм

россия

алжир (республика)

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новости - туризм

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россия и Алжир намерены увеличить число прямых авиарейсов между странами для развития туризма, соответствующая декларация об углубленном стратегическом партнерстве между РФ и Алжирской Народной Демократической Республикой опубликована на сайте Кремля. "Российская Федерация и Алжирская Народная Демократическая Республика... заявляют следующее: в области культуры, спорта, молодежной политики и туризма:... развитие туризма, включая увеличение количества прямых авиарейсов между Россией и Алжиром, организацию рекламных кампаний для продвижения туристического потенциала сторон и расширения сотрудничества между туристическими организациями обеих стран", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230615/alzhir-1878396213.html

россия

алжир (республика)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, алжир (республика), в мире, новости - туризм