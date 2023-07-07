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Полиция нашла девушку, напоившую подростков алкоголем на Урале - РИА Новости, 07.07.2023
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14:11 07.07.2023 (обновлено: 16:54 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/alkogol-1882796196.html
Полиция нашла девушку, напоившую подростков алкоголем на Урале
Полиция нашла девушку, напоившую подростков алкоголем на Урале - РИА Новости, 07.07.2023
Полиция нашла девушку, напоившую подростков алкоголем на Урале
Сотрудники полиции установили личность девушки, купившей несовершеннолетним на Урале более тридцати бутылок спиртных напитков, которыми те впоследствии... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T14:11
2023-07-07T16:54
происшествия
здоровье - общество
свердловская область
валерий горелых
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Сотрудники полиции установили личность девушки, купившей несовершеннолетним на Урале более тридцати бутылок спиртных напитков, которыми те впоследствии отравились, сообщили РИА Новости в управлении МВД по Свердловской области."Необдуманный поступок совершила местная 20-летняя жительница по имени Екатерина", — отметил руководитель пресс-службы регионального главка ведомства Валерий Горелых.По данным прокуратуры Свердловской области, в четверг группа подростков 2009 и 2010 года рождения на берегу пруда в поселке Пильная Первоуральска распивала спиртные напитки, которые им приобрела совершеннолетняя знакомая. Из-за отравления алкоголем десять подростков впоследствии госпитализировали, у семерых в анализах нашли следы этанола в различной концентрации. Восемь пострадавших уже выписали, еще двое остаются на лечении.Как отметил собеседник агентства, сначала девушка купила для компании около 20 бутылок пива Essa, по пути на водоем дополнительно приобрела три бутылки водки "Березка", а чуть позже — бутылку коньяка, бутылку ликера и еще семь бутылок пива. "А из закуски — всего одну упаковку печенья на 11 человек", — добавил представитель ведомства.По его словам, в отношении родителей подростков планируется возбудить административные дела о ненадлежащем воспитании. Девушке, которая напоила детей, грозит административное дело о вовлечении несовершеннолетних в употребление алкоголя.
https://ria.ru/20230628/otravlenie-1880914307.html
свердловская область
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происшествия, здоровье - общество, свердловская область, валерий горелых, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Здоровье - Общество, Свердловская область, Валерий Горелых, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Полиция нашла девушку, напоившую подростков алкоголем на Урале

Полиция Свердловской области нашла девушку, которая купила алкоголь отравившимся детям

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Сотрудники полиции установили личность девушки, купившей несовершеннолетним на Урале более тридцати бутылок спиртных напитков, которыми те впоследствии отравились, сообщили РИА Новости в управлении МВД по Свердловской области.
"Необдуманный поступок совершила местная 20-летняя жительница по имени Екатерина", — отметил руководитель пресс-службы регионального главка ведомства Валерий Горелых.
По данным прокуратуры Свердловской области, в четверг группа подростков 2009 и 2010 года рождения на берегу пруда в поселке Пильная Первоуральска распивала спиртные напитки, которые им приобрела совершеннолетняя знакомая. Из-за отравления алкоголем десять подростков впоследствии госпитализировали, у семерых в анализах нашли следы этанола в различной концентрации. Восемь пострадавших уже выписали, еще двое остаются на лечении.
Как отметил собеседник агентства, сначала девушка купила для компании около 20 бутылок пива Essa, по пути на водоем дополнительно приобрела три бутылки водки "Березка", а чуть позже — бутылку коньяка, бутылку ликера и еще семь бутылок пива.
"А из закуски — всего одну упаковку печенья на 11 человек", — добавил представитель ведомства.
По его словам, в отношении родителей подростков планируется возбудить административные дела о ненадлежащем воспитании. Девушке, которая напоила детей, грозит административное дело о вовлечении несовершеннолетних в употребление алкоголя.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоСвердловская областьВалерий ГорелыхМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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