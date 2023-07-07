https://ria.ru/20230707/advokat-1882822660.html

Полиция завела дело о хулиганстве после нападения на адвоката в Подмосковье

Полиция завела дело о хулиганстве после нападения на адвоката в Подмосковье - РИА Новости, 07.07.2023

Полиция завела дело о хулиганстве после нападения на адвоката в Подмосковье

Адвокат Елена Пономарева, которую облили зеленкой в Подмосковье, сообщила РИА Новости, что полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T15:42

2023-07-07T15:42

2023-07-07T15:42

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Адвокат Елена Пономарева, которую облили зеленкой в Подмосковье, сообщила РИА Новости, что полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. "Я обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" УК РФ. Сейчас я еду давать показания как потерпевшая", - сказала адвокат. Она добавила, что является спецсубъектом, поэтому попросит передать дело Следственному комитету. Пономареву неизвестный облил зеленкой на остановке общественного транспорта в Подмосковье, у нее повреждены глаза, сообщала Адвокатская палата Московской области. Отмечалось, что ранее ей поступали угрозы в мессенджерах с фотографиями ее родных и собаки.

https://ria.ru/20230706/advokat-1882694165.html

https://ria.ru/20230705/nemov-1882401481.html

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, московская область (подмосковье), россия