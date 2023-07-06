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Наталья Водянова открыла показ бренда Жан-Поля Готье в Париже - РИА Новости, 06.07.2023
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Культура
 
13:25 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/znamenitosti-1882551091.html
Наталья Водянова открыла показ бренда Жан-Поля Готье в Париже
Наталья Водянова открыла показ бренда Жан-Поля Готье в Париже - РИА Новости, 06.07.2023
Наталья Водянова открыла показ бренда Жан-Поля Готье в Париже
Наталья Водянова открыла показ Jean Paul Gaultier на Неделе высокой моды в Париже, пишет Grazia. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T13:25
2023-07-06T13:25
культура
новости культуры
наталья водянова
стиль жизни
мода
знаменитости
звезды
жан-поль готье
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Наталья Водянова открыла показ Jean Paul Gaultier на Неделе высокой моды в Париже, пишет Grazia. Российская модель продемонстрировала черный брючный костюм с золотой вышивкой. Автор коллекции – Жюльен Доссена. Ранее он был креативным директором Paco Rabanne. Приглашенным дизайнером Jean Paul Gaultier он стал в марте 2023 года."Доссена представил коллекцию, наполненную отсылками, которые свидетельствуют о восхищении (творчеством бренда, – Прим. ред.)", – считают в Grazia.Он опирался на архивы модного дома Жан-Поля Готье. В созданных им образах переданы некоторые из самых ярких моментов в истории бренда. При этом Доссена не копировал легендарные наряды. Так, Grazia отметила огромные шапки из искусственного меха. Источник вдохновения для их создания – головные уборы с показа Gaultier Fall 2019 от кутюр. Доссена переосмыслил корсет с вышивкой с изображением дракона с первого показа Gaultier. Дизайнер также придумал многослойное бюстье с галстуком – это отсылка на прощальный показ Жана-Поля Готье в 2020 году. В мае прошел бал Института костюма Met Gala. Среди гостей громкого события в мире моду была Ирина Шейк. Модель посетила вечер в белом платье и балетках.
https://ria.ru/20230519/znamenitosti-1872856929.html
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новости культуры, наталья водянова, стиль жизни, мода, знаменитости, звезды, жан-поль готье
Культура, Новости культуры, Наталья Водянова, Стиль жизни, мода, Знаменитости, звезды, Жан-Поль Готье
Наталья Водянова открыла показ бренда Жан-Поля Готье в Париже

Наталья Водянова открыла показ бренда Жан-Поля Готье на Неделе высокой моды в Париже

© Кадр из видео Jean Paul Gaultier Haute Couture by Julien DossenaНаталья Водянова открыла показ Jean Paul Gaultier
Наталья Водянова открыла показ Jean Paul Gaultier
© Кадр из видео Jean Paul Gaultier Haute Couture by Julien Dossena
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Наталья Водянова открыла показ Jean Paul Gaultier на Неделе высокой моды в Париже, пишет Grazia.
Российская модель продемонстрировала черный брючный костюм с золотой вышивкой.
Автор коллекции – Жюльен Доссена. Ранее он был креативным директором Paco Rabanne. Приглашенным дизайнером Jean Paul Gaultier он стал в марте 2023 года.
«
"Доссена представил коллекцию, наполненную отсылками, которые свидетельствуют о восхищении (творчеством бренда, – Прим. ред.)", – считают в Grazia.
Он опирался на архивы модного дома Жан-Поля Готье. В созданных им образах переданы некоторые из самых ярких моментов в истории бренда. При этом Доссена не копировал легендарные наряды.
Так, Grazia отметила огромные шапки из искусственного меха. Источник вдохновения для их создания – головные уборы с показа Gaultier Fall 2019 от кутюр. Доссена переосмыслил корсет с вышивкой с изображением дракона с первого показа Gaultier. Дизайнер также придумал многослойное бюстье с галстуком – это отсылка на прощальный показ Жана-Поля Готье в 2020 году.
В мае прошел бал Института костюма Met Gala. Среди гостей громкого события в мире моду была Ирина Шейк. Модель посетила вечер в белом платье и балетках.
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