Наталья Водянова открыла показ бренда Жан-Поля Готье в Париже
Наталья Водянова открыла показ бренда Жан-Поля Готье на Неделе высокой моды в Париже
© Кадр из видео Jean Paul Gaultier Haute Couture by Julien DossenaНаталья Водянова открыла показ Jean Paul Gaultier
© Кадр из видео Jean Paul Gaultier Haute Couture by Julien Dossena
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Наталья Водянова открыла показ Jean Paul Gaultier на Неделе высокой моды в Париже, пишет Grazia.
Российская модель продемонстрировала черный брючный костюм с золотой вышивкой.
Автор коллекции – Жюльен Доссена. Ранее он был креативным директором Paco Rabanne. Приглашенным дизайнером Jean Paul Gaultier он стал в марте 2023 года.
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"Доссена представил коллекцию, наполненную отсылками, которые свидетельствуют о восхищении (творчеством бренда, – Прим. ред.)", – считают в Grazia.
Он опирался на архивы модного дома Жан-Поля Готье. В созданных им образах переданы некоторые из самых ярких моментов в истории бренда. При этом Доссена не копировал легендарные наряды.
Так, Grazia отметила огромные шапки из искусственного меха. Источник вдохновения для их создания – головные уборы с показа Gaultier Fall 2019 от кутюр. Доссена переосмыслил корсет с вышивкой с изображением дракона с первого показа Gaultier. Дизайнер также придумал многослойное бюстье с галстуком – это отсылка на прощальный показ Жана-Поля Готье в 2020 году.
В мае прошел бал Института костюма Met Gala. Среди гостей громкого события в мире моду была Ирина Шейк. Модель посетила вечер в белом платье и балетках.