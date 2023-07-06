https://ria.ru/20230706/znamenitosti-1882551091.html

Наталья Водянова открыла показ бренда Жан-Поля Готье в Париже

Наталья Водянова открыла показ бренда Жан-Поля Готье в Париже - РИА Новости, 06.07.2023

Наталья Водянова открыла показ бренда Жан-Поля Готье в Париже

Наталья Водянова открыла показ Jean Paul Gaultier на Неделе высокой моды в Париже, пишет Grazia. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T13:25

2023-07-06T13:25

2023-07-06T13:25

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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Наталья Водянова открыла показ Jean Paul Gaultier на Неделе высокой моды в Париже, пишет Grazia. Российская модель продемонстрировала черный брючный костюм с золотой вышивкой. Автор коллекции – Жюльен Доссена. Ранее он был креативным директором Paco Rabanne. Приглашенным дизайнером Jean Paul Gaultier он стал в марте 2023 года."Доссена представил коллекцию, наполненную отсылками, которые свидетельствуют о восхищении (творчеством бренда, – Прим. ред.)", – считают в Grazia.Он опирался на архивы модного дома Жан-Поля Готье. В созданных им образах переданы некоторые из самых ярких моментов в истории бренда. При этом Доссена не копировал легендарные наряды. Так, Grazia отметила огромные шапки из искусственного меха. Источник вдохновения для их создания – головные уборы с показа Gaultier Fall 2019 от кутюр. Доссена переосмыслил корсет с вышивкой с изображением дракона с первого показа Gaultier. Дизайнер также придумал многослойное бюстье с галстуком – это отсылка на прощальный показ Жана-Поля Готье в 2020 году. В мае прошел бал Института костюма Met Gala. Среди гостей громкого события в мире моду была Ирина Шейк. Модель посетила вечер в белом платье и балетках.

https://ria.ru/20230519/znamenitosti-1872856929.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, наталья водянова, стиль жизни, мода, знаменитости, звезды, жан-поль готье