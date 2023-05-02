Косплей Лагерфельда и его кошки: как прошел бал Института костюма Met Gala

В прошлом году выход Ким Кардашьян был самым громким. Звезда надела платье Мэрилин Монро. И это был скандал. Ким даже обвиняли в том, что якобы она испортила исторический костюм. Актриса была в нем на праздновании дня рождения Джона Кеннеди в 1962 году, где исполнила "С днем рождения, мистер президент!"

В этот раз Кардашьян придумала новую версию своего же образа для съемки в Playboy в 2007 году. Виден телесный лиф. Прикрывает его ожерелье из множества нитей.