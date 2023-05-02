Косплей Лагерфельда и его кошки: как прошел бал Института костюма Met Gala

Звезды посетили бал Института костюма Met Gala
Российская модель Ирина Шейк пришла на бал в шелковом платье молочного цвета. Оно украшено цветами, а бретели словно лианы. Но еще больше внимания привлекла обувь — балетки, похожие на уютные тапочки. В таких позировать и грациозно шагать по лестнице, наверное, удобнее, чем на шпильке и высоченной платформе.
Российская модель Ирина Шейк пришла на бал в шелковом платье молочного цвета. Оно украшено цветами, а бретели словно лианы. Но еще больше внимания привлекла обувь — балетки, похожие на уютные тапочки. В таких позировать и грациозно шагать по лестнице, наверное, удобнее, чем на шпильке и высоченной платформе.
В прошлом году выход Ким Кардашьян был самым громким. Звезда надела платье Мэрилин Монро. И это был скандал. Ким даже обвиняли в том, что якобы она испортила исторический костюм. Актриса была в нем на праздновании дня рождения Джона Кеннеди в 1962 году, где исполнила "С днем рождения, мистер президент!"
В этот раз Кардашьян придумала новую версию своего же образа для съемки в Playboy в 2007 году. Виден телесный лиф. Прикрывает его ожерелье из множества нитей.
В прошлом году выход Ким Кардашьян был самым громким. Звезда надела платье Мэрилин Монро. И это был скандал. Ким даже обвиняли в том, что якобы она испортила исторический костюм. Актриса была в нем на праздновании дня рождения Джона Кеннеди в 1962 году, где исполнила "С днем рождения, мистер президент!"
В этот раз Кардашьян придумала новую версию своего же образа для съемки в Playboy в 2007 году. Виден телесный лиф. Прикрывает его ожерелье из множества нитей.
Ее все ждали. Рианна опаздывала. Но прессу все равно порадовала — объемной накидкой с пышными цветами. То ли капюшон, то ли фата. Любимый дивы — A$AP Rocky — поверх джинсов накинул шотландскую клетку. Верх — оммаж Лагерфельду: белая рубашка, черные пиджак и галстук. Карл запомнился своими строгими и элегантными появлениями. Изысканный костюм был его униформой.
Ее все ждали. Рианна опаздывала. Но прессу все равно порадовала — объемной накидкой с пышными цветами. То ли капюшон, то ли фата. Любимый дивы — A$AP Rocky — поверх джинсов накинул шотландскую клетку. Верх — оммаж Лагерфельду: белая рубашка, черные пиджак и галстук. Карл запомнился своими строгими и элегантными появлениями. Изысканный костюм был его униформой.
Впрочем, не только A$AP Rocky косплеил модельера. Знаменитостей, отважившихся поэкспериментировать и нарядится в духе "короля моды" было много. Даже слишком.
Рэп-звезда Карди Би подготовила три платья. Одно из них — интерпретация образа дизайнера. Певица позировала в темном корсете, с галстуком и светлым воротником. Низ — бальная юбка c громадными цветами и прострочкой в духе культовых сумок Chanel. С этим модным домом неразрывно связана карьера Лагерфельда.
А еще рэперша красовалась с посеребренными локонами, и это отсылка к имиджу маэстро.
Впрочем, не только A$AP Rocky косплеил модельера. Знаменитостей, отважившихся поэкспериментировать и нарядится в духе "короля моды" было много. Даже слишком.
Рэп-звезда Карди Би подготовила три платья. Одно из них — интерпретация образа дизайнера. Певица позировала в темном корсете, с галстуком и светлым воротником. Низ — бальная юбка c громадными цветами и прострочкой в духе культовых сумок Chanel. С этим модным домом неразрывно связана карьера Лагерфельда.
А еще рэперша красовалась с посеребренными локонами, и это отсылка к имиджу маэстро.
Дженна Ортега, кажется, тоже решилась предложить версию образа дизайнера. Белый верх, черные болеро, корсет и ассиметричная юбка. Плюс украшения по всему наряду.
Но звезда "Уэнсдей" Тима Бертона на дорожке была больше похожа на свою героиню — дочь семейки Аддамс — на школьной дискотеке. А не на культового кутюрье, которого называли кайзером в мире моды.
Дженна Ортега, кажется, тоже решилась предложить версию образа дизайнера. Белый верх, черные болеро, корсет и ассиметричная юбка. Плюс украшения по всему наряду.
Но звезда "Уэнсдей" Тима Бертона на дорожке была больше похожа на свою героиню — дочь семейки Аддамс — на школьной дискотеке. А не на культового кутюрье, которого называли кайзером в мире моды.
Косплеила Лагерфельда и Кендалл Дженнер. Акцент — рукава до пола. Как шлейф, они тянулись за моделью по полу. И боди с блестками. Не все же платья надевать на бал Института костюма. Вышло и гламурно, и готично.
Косплеила Лагерфельда и Кендалл Дженнер. Акцент — рукава до пола. Как шлейф, они тянулись за моделью по полу. И боди с блестками. Не все же платья надевать на бал Института костюма. Вышло и гламурно, и готично.
Звезда "Мандалорца" и "The Last of Us" тоже рискнул обнажить ноги. Он выбрал шорты в офисном стиле.
А еще Педро Паскаль разбавил череду черно-белых костюмов. Он сделал ставку на красное. Алые рубашка и удлиненный пиджак — ярко и строго. Дань уважения к модельеру считывается.
Звезда "Мандалорца" и "The Last of Us" тоже рискнул обнажить ноги. Он выбрал шорты в офисном стиле.
А еще Педро Паскаль разбавил череду черно-белых костюмов. Он сделал ставку на красное. Алые рубашка и удлиненный пиджак — ярко и строго. Дань уважения к модельеру считывается.
Лагерфельд обожал свою кошку Шупетт. Пушистая красавица бирманской породы была приглашена на бал Met Gala. Но на вечер не пришла — предпочла остаться дома. И правильно — нечего мучить животное. За нее перед фотографами отработал Джаред Лето. Он возвел косплей этого вечера на новый уровень и нарядился в ростовой костюм кошки. В таком и на детский утренник можно, и на страницы модных изданий. Шупетт ведь тоже легенда. И муза.
О любви Лето к не совсем обычным костюмам известно давно. В 2019 на Met Gala у него был пугающий аксессуар — макет его же головы.
Лагерфельд обожал свою кошку Шупетт. Пушистая красавица бирманской породы была приглашена на бал Met Gala. Но на вечер не пришла — предпочла остаться дома. И правильно — нечего мучить животное. За нее перед фотографами отработал Джаред Лето. Он возвел косплей этого вечера на новый уровень и нарядился в ростовой костюм кошки. В таком и на детский утренник можно, и на страницы модных изданий. Шупетт ведь тоже легенда. И муза.
О любви Лето к не совсем обычным костюмам известно давно. В 2019 на Met Gala у него был пугающий аксессуар — макет его же головы.
Переоделась в кошку и рэперша Доджа Кэт. Вместо костюма — грим. Она позировала в блестящем платье с длинным шлейфом-хвостом и капюшоном с ушками.
Переоделась в кошку и рэперша Доджа Кэт. Вместо костюма — грим. Она позировала в блестящем платье с длинным шлейфом-хвостом и капюшоном с ушками.
Флоренс Пью в черно-белом. Фокус на головной убор. Не знаем, знакома ли звезда "Солнцестояния" и "Черной вдовы" Marvel с Леной Лениной. Но замысловатая конструкция на голове британской актрисы очень напоминает стиль российской бизнесвумен.
Флоренс Пью в черно-белом. Фокус на головной убор. Не знаем, знакома ли звезда "Солнцестояния" и "Черной вдовы" Marvel с Леной Лениной. Но замысловатая конструкция на голове британской актрисы очень напоминает стиль российской бизнесвумен.
Один из самых элегантных образов — у Николь Кидман. Она была в архивном платье Chanel 2004 года. В нем звезда Голливуда снималась в рекламе парфюма Chanel № 5, срежиссировал ролик Баз Лурман ("Элвис", "Великий Гэтсби").
Один из самых элегантных образов — у Николь Кидман. Она была в архивном платье Chanel 2004 года. В нем звезда Голливуда снималась в рекламе парфюма Chanel № 5, срежиссировал ролик Баз Лурман ("Элвис", "Великий Гэтсби").
Другой архивный наряд примерила Дуа Липа. В таком твидовом платье от Chanel в 1992 году по подиуму ходила Клаудия Шиффер.
Певица в нем похожа на сказочную принцессу, которая собирается на свою свадьбу.
Другой архивный наряд примерила Дуа Липа. В таком твидовом платье от Chanel в 1992 году по подиуму ходила Клаудия Шиффер.
Певица в нем похожа на сказочную принцессу, которая собирается на свою свадьбу.
Лили Коллинз — другая принцесса на ковровой дорожке. Звезда "Эмили в Париже" пришла в платье Vera Wang. На шлейфе надпись "Karl".
Лили Коллинз — другая принцесса на ковровой дорожке. Звезда "Эмили в Париже" пришла в платье Vera Wang. На шлейфе надпись "Karl".