Косплей Лагерфельда и его кошки: как прошел бал Института костюма Met Gala

Звезда "Мандалорца" и "The Last of Us" тоже рискнул обнажить ноги. Он выбрал шорты в офисном стиле.

А еще Педро Паскаль разбавил череду черно-белых костюмов. Он сделал ставку на красное. Алые рубашка и удлиненный пиджак — ярко и строго. Дань уважения к модельеру считывается.