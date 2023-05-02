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Косплей Лагерфельда и его кошки: как прошел бал Института костюма Met Gala - РИА Новости, 02.05.2023
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Культура
 
13:52 02.05.2023 (обновлено: 15:01 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/znamenitosti-1869093607.html
Косплей Лагерфельда и его кошки: как прошел бал Института костюма Met Gala
Косплей Лагерфельда и его кошки: как прошел бал Института костюма Met Gala - РИА Новости, 02.05.2023
Косплей Лагерфельда и его кошки: как прошел бал Института костюма Met Gala
Бал Института костюма Met Gala — громкое событие в мире моды. Знаменитости готовятся к нему несколько месяцев. Провокационные образы участников потом долго... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T13:52
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Бал Института костюма Met Gala — громкое событие в мире моды. Знаменитости готовятся к нему несколько месяцев. Провокационные образы участников потом долго обсуждаются. В этот раз праздник стиля посвятили легендарному модельеру Карлу Лагерфельду, умершему в феврале 2019 года. Кто выделился на ковровой дорожке — в материале РИА Новости.
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Культура, Новости культуры, мода, Фото, Стиль жизни, Знаменитости, звезды
Косплей Лагерфельда и его кошки: как прошел бал Института костюма Met Gala

Звезды посетили бал Института костюма Met Gala

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Бал Института костюма Met Gala — громкое событие в мире моды. Знаменитости готовятся к нему несколько месяцев. Провокационные образы участников потом долго обсуждаются. В этот раз праздник стиля посвятили легендарному модельеру Карлу Лагерфельду, умершему в феврале 2019 года. Кто выделился на ковровой дорожке — в материале РИА Новости.
© AFP 2023 / ANGELA WEISS

Российская модель Ирина Шейк пришла на бал в шелковом платье молочного цвета. Оно украшено цветами, а бретели словно лианы. Но еще больше внимания привлекла обувь — балетки, похожие на уютные тапочки. В таких позировать и грациозно шагать по лестнице, наверное, удобнее, чем на шпильке и высоченной платформе.

Русская модель Ирина Шейк прибывает на Met Gala 2023 в Метрополитен-музее 1 мая 2023 года в Нью-Йорке

Российская модель Ирина Шейк пришла на бал в шелковом платье молочного цвета. Оно украшено цветами, а бретели словно лианы. Но еще больше внимания привлекла обувь — балетки, похожие на уютные тапочки. В таких позировать и грациозно шагать по лестнице, наверное, удобнее, чем на шпильке и высоченной платформе.

© AFP 2023 / ANGELA WEISS
1 из 13
© AFP 2023 / ANGELA WEISS

В прошлом году выход Ким Кардашьян был самым громким. Звезда надела платье Мэрилин Монро. И это был скандал. Ким даже обвиняли в том, что якобы она испортила исторический костюм. Актриса была в нем на праздновании дня рождения Джона Кеннеди в 1962 году, где исполнила "С днем рождения, мистер президент!"

В этот раз Кардашьян придумала новую версию своего же образа для съемки в Playboy в 2007 году. Виден телесный лиф. Прикрывает его ожерелье из множества нитей.

Светская львица Ким Кардашьян прибывает на Met Gala 2023 в Метрополитен-музее 1 мая 2023 года в Нью-Йорке

В прошлом году выход Ким Кардашьян был самым громким. Звезда надела платье Мэрилин Монро. И это был скандал. Ким даже обвиняли в том, что якобы она испортила исторический костюм. Актриса была в нем на праздновании дня рождения Джона Кеннеди в 1962 году, где исполнила "С днем рождения, мистер президент!"

В этот раз Кардашьян придумала новую версию своего же образа для съемки в Playboy в 2007 году. Виден телесный лиф. Прикрывает его ожерелье из множества нитей.

© AFP 2023 / ANGELA WEISS
2 из 13
© AFP 2023 / ANGELA WEISS

Ее все ждали. Рианна опаздывала. Но прессу все равно порадовала — объемной накидкой с пышными цветами. То ли капюшон, то ли фата. Любимый дивы — A$AP Rocky — поверх джинсов накинул шотландскую клетку. Верх — оммаж Лагерфельду: белая рубашка, черные пиджак и галстук. Карл запомнился своими строгими и элегантными появлениями. Изысканный костюм был его униформой.

Американский рэп-исполнитель A$AP Rocky и барбадосская певица Рианна прибывают на Met Gala 2023 в Метрополитен-музее 1 мая 2023 года в Нью-Йорке

Ее все ждали. Рианна опаздывала. Но прессу все равно порадовала — объемной накидкой с пышными цветами. То ли капюшон, то ли фата. Любимый дивы — A$AP Rocky — поверх джинсов накинул шотландскую клетку. Верх — оммаж Лагерфельду: белая рубашка, черные пиджак и галстук. Карл запомнился своими строгими и элегантными появлениями. Изысканный костюм был его униформой.

© AFP 2023 / ANGELA WEISS
3 из 13
© AFP 2023 / ANGELA WEISS

Впрочем, не только A$AP Rocky косплеил модельера. Знаменитостей, отважившихся поэкспериментировать и нарядится в духе "короля моды" было много. Даже слишком.

Рэп-звезда Карди Би подготовила три платья. Одно из них — интерпретация образа дизайнера. Певица позировала в темном корсете, с галстуком и светлым воротником. Низ — бальная юбка c громадными цветами и прострочкой в духе культовых сумок Chanel. С этим модным домом неразрывно связана карьера Лагерфельда.

А еще рэперша красовалась с посеребренными локонами, и это отсылка к имиджу маэстро.

Американская рэп-исполнительница Карди Би прибывает на Met Gala 2023 в Метрополитен-музее 1 мая 2023 года в Нью-Йорке

Впрочем, не только A$AP Rocky косплеил модельера. Знаменитостей, отважившихся поэкспериментировать и нарядится в духе "короля моды" было много. Даже слишком.

Рэп-звезда Карди Би подготовила три платья. Одно из них — интерпретация образа дизайнера. Певица позировала в темном корсете, с галстуком и светлым воротником. Низ — бальная юбка c громадными цветами и прострочкой в духе культовых сумок Chanel. С этим модным домом неразрывно связана карьера Лагерфельда.

А еще рэперша красовалась с посеребренными локонами, и это отсылка к имиджу маэстро.

© AFP 2023 / ANGELA WEISS
4 из 13
© AFP 2023 / ANGELA WEISS

Дженна Ортега, кажется, тоже решилась предложить версию образа дизайнера. Белый верх, черные болеро, корсет и ассиметричная юбка. Плюс украшения по всему наряду.

Но звезда "Уэнсдей" Тима Бертона на дорожке была больше похожа на свою героиню — дочь семейки Аддамс — на школьной дискотеке. А не на культового кутюрье, которого называли кайзером в мире моды.

Американская актриса Дженна Ортега прибывает на Met Gala 2023 в Метрополитен-музее 1 мая 2023 года в Нью-Йорке

Дженна Ортега, кажется, тоже решилась предложить версию образа дизайнера. Белый верх, черные болеро, корсет и ассиметричная юбка. Плюс украшения по всему наряду.

Но звезда "Уэнсдей" Тима Бертона на дорожке была больше похожа на свою героиню — дочь семейки Аддамс — на школьной дискотеке. А не на культового кутюрье, которого называли кайзером в мире моды.

© AFP 2023 / ANGELA WEISS
5 из 13
© AFP 2023 / ANGELA WEISS

Косплеила Лагерфельда и Кендалл Дженнер. Акцент — рукава до пола. Как шлейф, они тянулись за моделью по полу. И боди с блестками. Не все же платья надевать на бал Института костюма. Вышло и гламурно, и готично.

Американская модель Кендал Дженнер прибывает на Met Gala 2023 в Метрополитен-музее 1 мая 2023 года в Нью-Йорке

Косплеила Лагерфельда и Кендалл Дженнер. Акцент — рукава до пола. Как шлейф, они тянулись за моделью по полу. И боди с блестками. Не все же платья надевать на бал Института костюма. Вышло и гламурно, и готично.

© AFP 2023 / ANGELA WEISS
6 из 13
© AFP 2023 / ANGELA WEISS

Звезда "Мандалорца" и "The Last of Us" тоже рискнул обнажить ноги. Он выбрал шорты в офисном стиле.

А еще Педро Паскаль разбавил череду черно-белых костюмов. Он сделал ставку на красное. Алые рубашка и удлиненный пиджак — ярко и строго. Дань уважения к модельеру считывается.

Американский актер чилийского происхождения Педро Паскаль прибывает на Met Gala 2023 в Метрополитен-музее 1 мая 2023 года в Нью-Йорке

Звезда "Мандалорца" и "The Last of Us" тоже рискнул обнажить ноги. Он выбрал шорты в офисном стиле.

А еще Педро Паскаль разбавил череду черно-белых костюмов. Он сделал ставку на красное. Алые рубашка и удлиненный пиджак — ярко и строго. Дань уважения к модельеру считывается.

© AFP 2023 / ANGELA WEISS
7 из 13
© AFP 2023 / ANGELA WEISS

Лагерфельд обожал свою кошку Шупетт. Пушистая красавица бирманской породы была приглашена на бал Met Gala. Но на вечер не пришла — предпочла остаться дома. И правильно — нечего мучить животное. За нее перед фотографами отработал Джаред Лето. Он возвел косплей этого вечера на новый уровень и нарядился в ростовой костюм кошки. В таком и на детский утренник можно, и на страницы модных изданий. Шупетт ведь тоже легенда. И муза.

О любви Лето к не совсем обычным костюмам известно давно. В 2019 на Met Gala у него был пугающий аксессуар — макет его же головы.

Американский актер Джаред Лето прибывает на Met Gala 2023 в Метрополитен-музее 1 мая 2023 года в Нью-Йорке

Лагерфельд обожал свою кошку Шупетт. Пушистая красавица бирманской породы была приглашена на бал Met Gala. Но на вечер не пришла — предпочла остаться дома. И правильно — нечего мучить животное. За нее перед фотографами отработал Джаред Лето. Он возвел косплей этого вечера на новый уровень и нарядился в ростовой костюм кошки. В таком и на детский утренник можно, и на страницы модных изданий. Шупетт ведь тоже легенда. И муза.

О любви Лето к не совсем обычным костюмам известно давно. В 2019 на Met Gala у него был пугающий аксессуар — макет его же головы.

© AFP 2023 / ANGELA WEISS
8 из 13
© AFP 2023 / ANGELA WEISS

Переоделась в кошку и рэперша Доджа Кэт. Вместо костюма — грим. Она позировала в блестящем платье с длинным шлейфом-хвостом и капюшоном с ушками.

Американская рэп-исполнительница Doja Cat прибывает на Met Gala 2023 в Метрополитен-музее 1 мая 2023 года в Нью-Йорке

Переоделась в кошку и рэперша Доджа Кэт. Вместо костюма — грим. Она позировала в блестящем платье с длинным шлейфом-хвостом и капюшоном с ушками.

© AFP 2023 / ANGELA WEISS
9 из 13
© AP Photo / Evan Agostini

Флоренс Пью в черно-белом. Фокус на головной убор. Не знаем, знакома ли звезда "Солнцестояния" и "Черной вдовы" Marvel с Леной Лениной. Но замысловатая конструкция на голове британской актрисы очень напоминает стиль российской бизнесвумен.

Флоренс Пью на благотворительном вечере Института костюма Метрополитен-музея, посвященном открытию выставки Карл Лагерфельд: линия красоты 1 мая 2023 года в Нью-Йорке

Флоренс Пью в черно-белом. Фокус на головной убор. Не знаем, знакома ли звезда "Солнцестояния" и "Черной вдовы" Marvel с Леной Лениной. Но замысловатая конструкция на голове британской актрисы очень напоминает стиль российской бизнесвумен.

© AP Photo / Evan Agostini
10 из 13
© AFP 2023 / ANGELA WEISS

Один из самых элегантных образов — у Николь Кидман. Она была в архивном платье Chanel 2004 года. В нем звезда Голливуда снималась в рекламе парфюма Chanel № 5, срежиссировал ролик Баз Лурман ("Элвис", "Великий Гэтсби").

Американо-австралийская актриса Николь Кидман прибывает на Met Gala 2023 в Метрополитен-музее 1 мая 2023 года в Нью-Йорке

Один из самых элегантных образов — у Николь Кидман. Она была в архивном платье Chanel 2004 года. В нем звезда Голливуда снималась в рекламе парфюма Chanel № 5, срежиссировал ролик Баз Лурман ("Элвис", "Великий Гэтсби").

© AFP 2023 / ANGELA WEISS
11 из 13
© AFP 2023 / ANGELA WEISS

Другой архивный наряд примерила Дуа Липа. В таком твидовом платье от Chanel в 1992 году по подиуму ходила Клаудия Шиффер.

Певица в нем похожа на сказочную принцессу, которая собирается на свою свадьбу.

Английская певица Дуа Липа прибывает на Met Gala 2023 в Метрополитен-музее 1 мая 2023 года в Нью-Йорке

Другой архивный наряд примерила Дуа Липа. В таком твидовом платье от Chanel в 1992 году по подиуму ходила Клаудия Шиффер.

Певица в нем похожа на сказочную принцессу, которая собирается на свою свадьбу.

© AFP 2023 / ANGELA WEISS
12 из 13
© AFP 2023 / ANGELA WEISS

Лили Коллинз — другая принцесса на ковровой дорожке. Звезда "Эмили в Париже" пришла в платье Vera Wang. На шлейфе надпись "Karl".

Американо-британская актриса Лили Коллинз прибывает на Met Gala 2023 в Метрополитен-музее 1 мая 2023 года в Нью-Йорке

Лили Коллинз — другая принцесса на ковровой дорожке. Звезда "Эмили в Париже" пришла в платье Vera Wang. На шлейфе надпись "Karl".

© AFP 2023 / ANGELA WEISS
13 из 13
 
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