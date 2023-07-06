https://ria.ru/20230706/znamenitosti-1882359717.html

СМИ: Осужденную за связи с секс-культом звезду "Тайн Смолвиля" освободили

СМИ: Осужденную за связи с секс-культом звезду "Тайн Смолвиля" освободили - РИА Новости, 06.07.2023

СМИ: Осужденную за связи с секс-культом звезду "Тайн Смолвиля" освободили

Звезду "Тайн Смолвиля" Эллисон Мэк освободили досрочно, пишет NBC News со ссылкой на список заключенных на сайте Федерального бюро тюрем. Адвокат актрисы и... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T03:00

2023-07-06T03:00

2023-07-06T03:00

культура

новости культуры

кино и сериалы

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882360239_0:220:3072:1948_1920x0_80_0_0_b385817b4ab06c840aad80b5f63031c7.jpg

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Звезду "Тайн Смолвиля" Эллисон Мэк освободили досрочно, пишет NBC News со ссылкой на список заключенных на сайте Федерального бюро тюрем. Адвокат актрисы и представители Бюро не ответили на запрос СМИ о комментарии. В июне 2021 года Мэк приговорили к трем годам тюрьмы после того, как она признала вину по делу секс-культа NXIVM. Актриса вербовала женщин и принуждала их становиться сексуальными рабынями лидера культа Кита Раньера. Мэк могла получить от 14 до 17,5 года за решеткой. Срок уменьшили из-за ее сотрудничества со следствием. Мэк заявляла, что раскаивается в содеянном, и извинилась перед жертвами. Бывшие члены NXIVM рассказывали, что женщин держали на голодной диете, клеймили инициалами создателя культа и принуждали к интимной близости с ним.В 2019 Мэк признала себя виной в вымогательстве и принуждению к труду жертв секс-культа. Она считалась правой рукой основателя NXIVM. СМИ писали, что актриса также пыталась завербовать звезду "Гарри Поттера" Эмму Уотсон. Ранее сообщалось, что актера Антона Падерина осудили условно за пьяную драку с полицейским в "Пулково".

https://ria.ru/20230207/znamenitosti-1850228557.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости