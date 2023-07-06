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СМИ: Осужденную за связи с секс-культом звезду "Тайн Смолвиля" освободили - РИА Новости, 06.07.2023
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Культура
 
03:00 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/znamenitosti-1882359717.html
СМИ: Осужденную за связи с секс-культом звезду "Тайн Смолвиля" освободили
СМИ: Осужденную за связи с секс-культом звезду "Тайн Смолвиля" освободили - РИА Новости, 06.07.2023
СМИ: Осужденную за связи с секс-культом звезду "Тайн Смолвиля" освободили
Звезду "Тайн Смолвиля" Эллисон Мэк освободили досрочно, пишет NBC News со ссылкой на список заключенных на сайте Федерального бюро тюрем. Адвокат актрисы и... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T03:00
2023-07-06T03:00
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Звезду "Тайн Смолвиля" Эллисон Мэк освободили досрочно, пишет NBC News со ссылкой на список заключенных на сайте Федерального бюро тюрем. Адвокат актрисы и представители Бюро не ответили на запрос СМИ о комментарии. В июне 2021 года Мэк приговорили к трем годам тюрьмы после того, как она признала вину по делу секс-культа NXIVM. Актриса вербовала женщин и принуждала их становиться сексуальными рабынями лидера культа Кита Раньера. Мэк могла получить от 14 до 17,5 года за решеткой. Срок уменьшили из-за ее сотрудничества со следствием. Мэк заявляла, что раскаивается в содеянном, и извинилась перед жертвами. Бывшие члены NXIVM рассказывали, что женщин держали на голодной диете, клеймили инициалами создателя культа и принуждали к интимной близости с ним.В 2019 Мэк признала себя виной в вымогательстве и принуждению к труду жертв секс-культа. Она считалась правой рукой основателя NXIVM. СМИ писали, что актриса также пыталась завербовать звезду "Гарри Поттера" Эмму Уотсон. Ранее сообщалось, что актера Антона Падерина осудили условно за пьяную драку с полицейским в "Пулково".
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новости культуры, кино и сериалы, знаменитости
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости
СМИ: Осужденную за связи с секс-культом звезду "Тайн Смолвиля" освободили

NBC: Осужденную из-за связи с секс-культом звезду "Тайн Смолвиля" Мэк освободили досрочно

© AP Photo / Mark LennihanАмериканская актриса Эллисон Мэк покидает Бруклинский федеральный суд в Нью-Йорке
Американская актриса Эллисон Мэк покидает Бруклинский федеральный суд в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© AP Photo / Mark Lennihan
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Звезду "Тайн Смолвиля" Эллисон Мэк освободили досрочно, пишет NBC News со ссылкой на список заключенных на сайте Федерального бюро тюрем. Адвокат актрисы и представители Бюро не ответили на запрос СМИ о комментарии.
В июне 2021 года Мэк приговорили к трем годам тюрьмы после того, как она признала вину по делу секс-культа NXIVM. Актриса вербовала женщин и принуждала их становиться сексуальными рабынями лидера культа Кита Раньера. Мэк могла получить от 14 до 17,5 года за решеткой. Срок уменьшили из-за ее сотрудничества со следствием.
Мэк заявляла, что раскаивается в содеянном, и извинилась перед жертвами.
Бывшие члены NXIVM рассказывали, что женщин держали на голодной диете, клеймили инициалами создателя культа и принуждали к интимной близости с ним.
В 2019 Мэк признала себя виной в вымогательстве и принуждению к труду жертв секс-культа. Она считалась правой рукой основателя NXIVM. СМИ писали, что актриса также пыталась завербовать звезду "Гарри Поттера" Эмму Уотсон.
Ранее сообщалось, что актера Антона Падерина осудили условно за пьяную драку с полицейским в "Пулково".
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