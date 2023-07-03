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Актера осудили условно за пьяную драку с полицейским в "Пулково" - РИА Новости, 03.07.2023
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Культура
 
13:21 03.07.2023 (обновлено: 13:24 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/znamenitosti-1881898551.html
Актера осудили условно за пьяную драку с полицейским в "Пулково"
Актера осудили условно за пьяную драку с полицейским в "Пулково" - РИА Новости, 03.07.2023
Актера осудили условно за пьяную драку с полицейским в "Пулково"
Актера Антона Падерина осудили условно за драку с полицейским в аэропорту "Пулково", сообщает объединенная пресс-служба судов города. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T13:21
2023-07-03T13:24
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Актера Антона Падерина осудили условно за драку с полицейским в аэропорту "Пулково", сообщает объединенная пресс-служба судов города.&quot;Суд назначил наказание Падерину в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком два года&quot;, – говорится в публикации.Суд установил, что 17 апреля Падерин, находясь в "Пулково" в состоянии алкогольного опьянения, "в ответ на правомерные действия инспектора ЛО МВД России не менее одного раза толкнул своим туловищем и левой рукой С.". Полицейский ударился о металлический поручень и получил вывих плеча.Актер признан виновным по ч. 2 ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти) УК РФ.Падерин признал вину частично. Он заявил, что раскаивается в содеянном и принес извинения потерпевшему. По словам актера, у него не было умысла причинить физический вред. Актер также "высказал сомнения, что именно он причинил С. ту травму, которая легла в основу его обвинения".Падерин в 2010 году окончил Санкт-Петербургскую академию. Работал в Русском театре Эстонии, театре "Пушкинская школа" (СПб), Театре на Васильевском. Артист Театра комедии имени Николая Акимова. Также снимался в кино в эпизодических ролях: "28 панфиловцев", сериал "Магистраль", "Король и шут", "Тайны следствия", "Морские дьяволы. Северные рубежи".Ранее сообщалось, что суд снял обвинения в изнасиловании с режиссера "Пятого элемента"
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новости культуры, происшествия, знаменитости
Культура, Новости культуры, Происшествия, Знаменитости
Актера осудили условно за пьяную драку с полицейским в "Пулково"

Актера Антона Падерина осудили условно за пьяную драку с полицейским в "Пулково"

© "Триикс Медиа" (2022)Кадр из сериала "Первый отдел-2"
Кадр из сериала Первый отдел-2
© "Триикс Медиа" (2022)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Актера Антона Падерина осудили условно за драку с полицейским в аэропорту "Пулково", сообщает объединенная пресс-служба судов города.
«

"Суд назначил наказание Падерину в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком два года", – говорится в публикации.

Суд установил, что 17 апреля Падерин, находясь в "Пулково" в состоянии алкогольного опьянения, "в ответ на правомерные действия инспектора ЛО МВД России не менее одного раза толкнул своим туловищем и левой рукой С.". Полицейский ударился о металлический поручень и получил вывих плеча.
Актер признан виновным по ч. 2 ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти) УК РФ.
Падерин признал вину частично. Он заявил, что раскаивается в содеянном и принес извинения потерпевшему. По словам актера, у него не было умысла причинить физический вред. Актер также "высказал сомнения, что именно он причинил С. ту травму, которая легла в основу его обвинения".
Падерин в 2010 году окончил Санкт-Петербургскую академию. Работал в Русском театре Эстонии, театре "Пушкинская школа" (СПб), Театре на Васильевском. Артист Театра комедии имени Николая Акимова. Также снимался в кино в эпизодических ролях: "28 панфиловцев", сериал "Магистраль", "Король и шут", "Тайны следствия", "Морские дьяволы. Северные рубежи".
Ранее сообщалось, что суд снял обвинения в изнасиловании с режиссера "Пятого элемента"
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