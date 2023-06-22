https://ria.ru/20230622/znamenitosti-1879757851.html
Суд снял обвинения в изнасиловании с режиссера "Пятого элемента"
Суд снял обвинения в изнасиловании с режиссера "Пятого элемента" - РИА Новости, 22.06.2023
Суд снял обвинения в изнасиловании с режиссера "Пятого элемента"
Кассационный суд Франции снял с Люка Бессона обвинения в изнасиловании актрисы Санд Ван Рой, пишет Rolling Stone. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T11:48
2023-06-22T11:48
2023-06-22T11:48
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Кассационный суд Франции снял с Люка Бессона обвинения в изнасиловании актрисы Санд Ван Рой, пишет Rolling Stone.Она утверждала, что постановщик изнасиловал ее в мае 2018 года. В то время у них был роман. В 2019 году дело закрыли из-за отсутствия доказательств, и Ван Рой написала жалобу. Было проведено расследование, и заявление артистки отклонили в 2021. После чего Ван Рой вновь подала апелляцию.Теперь по решению суда она не сможет подавать иск против Бессона по этим же обвинениям в Европе. Также девушку обязали выплатить режиссеру две с половиной тысячи евро. Как отметили в Rolling Stone, Ван Рой заявила в своем аккаунте в Twitter о намерении обратиться в Европейский суд по правам человека.Ван Рой снималась в фильме Бессона "Валериан и город тысячи планет". Также она появлялась в лентах "Такси 5", "Гений" и других. Люк Бессон известен по фильмам "Леон", "Пятый элемент", "Никита", "Голубая бездна" и другим.Ранее сообщалось, что актер из сериала "Уэнсдэй" выступил с опровержением обвинений в преступлениях сексуального характера. Перси Хайнс Уайт заявил, что посты в Сети о его неподобающем поведении – кампания против него, которую развернули по не понятным ему причинам незнакомцы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, знаменитости
Культура, Новости культуры, Знаменитости
Суд снял обвинения в изнасиловании с режиссера "Пятого элемента"
Суд снял обвинения в изнасиловании с режиссера "Пятого элемента" Люка Бессона
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости.
Кассационный суд Франции снял с Люка Бессона обвинения в изнасиловании актрисы Санд Ван Рой, пишет
Rolling Stone.
Она утверждала, что постановщик изнасиловал ее в мае 2018 года. В то время у них был роман. В 2019 году дело закрыли из-за отсутствия доказательств, и Ван Рой написала жалобу. Было проведено расследование, и заявление артистки отклонили в 2021. После чего Ван Рой вновь подала апелляцию.
Теперь по решению суда она не сможет подавать иск против Бессона по этим же обвинениям в Европе. Также девушку обязали выплатить режиссеру две с половиной тысячи евро.
Как отметили в Rolling Stone, Ван Рой заявила в своем аккаунте в Twitter о намерении обратиться в Европейский суд по правам человека.
Ван Рой снималась в фильме Бессона "Валериан и город тысячи планет". Также она появлялась в лентах "Такси 5", "Гений" и других. Люк Бессон известен по фильмам "Леон", "Пятый элемент", "Никита", "Голубая бездна" и другим.
Ранее сообщалось
, что актер из сериала "Уэнсдэй" выступил с опровержением обвинений в преступлениях сексуального характера. Перси Хайнс Уайт заявил, что посты в Сети о его неподобающем поведении – кампания против него, которую развернули по не понятным ему причинам незнакомцы.
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