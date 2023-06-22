Рейтинг@Mail.ru
Суд снял обвинения в изнасиловании с режиссера "Пятого элемента" - РИА Новости, 22.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:48 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/znamenitosti-1879757851.html
Суд снял обвинения в изнасиловании с режиссера "Пятого элемента"
Суд снял обвинения в изнасиловании с режиссера "Пятого элемента" - РИА Новости, 22.06.2023
Суд снял обвинения в изнасиловании с режиссера "Пятого элемента"
Кассационный суд Франции снял с Люка Бессона обвинения в изнасиловании актрисы Санд Ван Рой, пишет Rolling Stone. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T11:48
2023-06-22T11:48
культура
новости культуры
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601760476_0:220:3248:2048_1920x0_80_0_0_1ecacb71b7de5ba9c15a6eeb08d7d803.jpg
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Кассационный суд Франции снял с Люка Бессона обвинения в изнасиловании актрисы Санд Ван Рой, пишет Rolling Stone.Она утверждала, что постановщик изнасиловал ее в мае 2018 года. В то время у них был роман. В 2019 году дело закрыли из-за отсутствия доказательств, и Ван Рой написала жалобу. Было проведено расследование, и заявление артистки отклонили в 2021. После чего Ван Рой вновь подала апелляцию.Теперь по решению суда она не сможет подавать иск против Бессона по этим же обвинениям в Европе. Также девушку обязали выплатить режиссеру две с половиной тысячи евро. Как отметили в Rolling Stone, Ван Рой заявила в своем аккаунте в Twitter о намерении обратиться в Европейский суд по правам человека.Ван Рой снималась в фильме Бессона "Валериан и город тысячи планет". Также она появлялась в лентах "Такси 5", "Гений" и других. Люк Бессон известен по фильмам "Леон", "Пятый элемент", "Никита", "Голубая бездна" и другим.Ранее сообщалось, что актер из сериала "Уэнсдэй" выступил с опровержением обвинений в преступлениях сексуального характера. Перси Хайнс Уайт заявил, что посты в Сети о его неподобающем поведении – кампания против него, которую развернули по не понятным ему причинам незнакомцы.
https://ria.ru/20230615/znamenitosti-1878286487.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601760476_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_39cab6aa13e727a3543ae97e0a481368.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, знаменитости
Культура, Новости культуры, Знаменитости
Суд снял обвинения в изнасиловании с режиссера "Пятого элемента"

Суд снял обвинения в изнасиловании с режиссера "Пятого элемента" Люка Бессона

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкФранцузский режиссер Люк Бессон на красной дорожке фильма "Ева" (Eva) в рамках 68-го Берлинского международного кинофестиваля "Берлинале - 2018".
Французский режиссер Люк Бессон на красной дорожке фильма Ева (Eva) в рамках 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018. - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Кассационный суд Франции снял с Люка Бессона обвинения в изнасиловании актрисы Санд Ван Рой, пишет Rolling Stone.
Она утверждала, что постановщик изнасиловал ее в мае 2018 года. В то время у них был роман. В 2019 году дело закрыли из-за отсутствия доказательств, и Ван Рой написала жалобу. Было проведено расследование, и заявление артистки отклонили в 2021. После чего Ван Рой вновь подала апелляцию.
Теперь по решению суда она не сможет подавать иск против Бессона по этим же обвинениям в Европе. Также девушку обязали выплатить режиссеру две с половиной тысячи евро.
Как отметили в Rolling Stone, Ван Рой заявила в своем аккаунте в Twitter о намерении обратиться в Европейский суд по правам человека.
Ван Рой снималась в фильме Бессона "Валериан и город тысячи планет". Также она появлялась в лентах "Такси 5", "Гений" и других. Люк Бессон известен по фильмам "Леон", "Пятый элемент", "Никита", "Голубая бездна" и другим.
Ранее сообщалось, что актер из сериала "Уэнсдэй" выступил с опровержением обвинений в преступлениях сексуального характера. Перси Хайнс Уайт заявил, что посты в Сети о его неподобающем поведении – кампания против него, которую развернули по не понятным ему причинам незнакомцы.
Актер Билл Косби - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
В США девять женщин обвинили 85-летнего актера в домогательствах
15 июня, 13:13
 
КультураНовости культурыЗнаменитости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала