https://ria.ru/20230622/znamenitosti-1879757851.html

Суд снял обвинения в изнасиловании с режиссера "Пятого элемента"

Суд снял обвинения в изнасиловании с режиссера "Пятого элемента" - РИА Новости, 22.06.2023

Суд снял обвинения в изнасиловании с режиссера "Пятого элемента"

Кассационный суд Франции снял с Люка Бессона обвинения в изнасиловании актрисы Санд Ван Рой, пишет Rolling Stone. РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T11:48

2023-06-22T11:48

2023-06-22T11:48

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Кассационный суд Франции снял с Люка Бессона обвинения в изнасиловании актрисы Санд Ван Рой, пишет Rolling Stone.Она утверждала, что постановщик изнасиловал ее в мае 2018 года. В то время у них был роман. В 2019 году дело закрыли из-за отсутствия доказательств, и Ван Рой написала жалобу. Было проведено расследование, и заявление артистки отклонили в 2021. После чего Ван Рой вновь подала апелляцию.Теперь по решению суда она не сможет подавать иск против Бессона по этим же обвинениям в Европе. Также девушку обязали выплатить режиссеру две с половиной тысячи евро. Как отметили в Rolling Stone, Ван Рой заявила в своем аккаунте в Twitter о намерении обратиться в Европейский суд по правам человека.Ван Рой снималась в фильме Бессона "Валериан и город тысячи планет". Также она появлялась в лентах "Такси 5", "Гений" и других. Люк Бессон известен по фильмам "Леон", "Пятый элемент", "Никита", "Голубая бездна" и другим.Ранее сообщалось, что актер из сериала "Уэнсдэй" выступил с опровержением обвинений в преступлениях сексуального характера. Перси Хайнс Уайт заявил, что посты в Сети о его неподобающем поведении – кампания против него, которую развернули по не понятным ему причинам незнакомцы.

https://ria.ru/20230615/znamenitosti-1878286487.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости