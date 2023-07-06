https://ria.ru/20230706/zivert-1882533576.html

В Армении отменили концерт Zivert

В Армении отменили концерт Zivert - РИА Новости, 06.07.2023

В Армении отменили концерт Zivert

В Ереване отменили концерт российской поп-певицы Zivert (Юлия Зиверт), запланированный на девятое июля на площадке Shene. Исполнительница сообщила об этом на... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T11:58

2023-07-06T11:58

2023-07-06T11:58

шоубиз

армения

ереван

юлия зиверт (zivert)

знаменитости

музыка

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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. В Ереване отменили концерт российской поп-певицы Zivert (Юлия Зиверт), запланированный на девятое июля на площадке Shene. Исполнительница сообщила об этом на своей странице в соцсети. Зиверт указала, что ее шоу перенесли на новую дату – 24 марта следующего года. Также поменялось место проведения. С чем связана отмена ее июльского шоу, артистка не объяснила. Зимой Zivert сообщила об ухудшении самочувствия. Она подчеркнула, что пять лет "находилась в бесконечном туре", поэтому сократила количество выступлений. Весной исполнительница перенесла несколько концертов.

https://ria.ru/20230630/farmer-1881516850.html

армения

ереван

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

армения, ереван, юлия зиверт (zivert), знаменитости, музыка