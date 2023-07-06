В Армении отменили концерт Zivert

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. В Ереване отменили концерт российской поп-певицы Zivert (Юлия Зиверт), запланированный на девятое июля на площадке Shene. Исполнительница сообщила об этом на своей странице в соцсети. Зиверт указала, что ее шоу перенесли на новую дату – 24 марта следующего года. Также поменялось место проведения. С чем связана отмена ее июльского шоу, артистка не объяснила. Зимой Zivert сообщила об ухудшении самочувствия. Она подчеркнула, что пять лет "находилась в бесконечном туре", поэтому сократила количество выступлений. Весной исполнительница перенесла несколько концертов.
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. В Ереване отменили концерт российской поп-певицы Zivert (Юлия Зиверт), запланированный на девятое июля на площадке Shene. Исполнительница сообщила об этом на своей странице в соцсети.
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