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В Армении отменили концерт Zivert - РИА Новости, 06.07.2023
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Шоубиз
 
11:58 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/zivert-1882533576.html
В Армении отменили концерт Zivert
В Армении отменили концерт Zivert - РИА Новости, 06.07.2023
В Армении отменили концерт Zivert
В Ереване отменили концерт российской поп-певицы Zivert (Юлия Зиверт), запланированный на девятое июля на площадке Shene. Исполнительница сообщила об этом на... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T11:58
2023-07-06T11:58
шоубиз
армения
ереван
юлия зиверт (zivert)
знаменитости
музыка
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. В Ереване отменили концерт российской поп-певицы Zivert (Юлия Зиверт), запланированный на девятое июля на площадке Shene. Исполнительница сообщила об этом на своей странице в соцсети. Зиверт указала, что ее шоу перенесли на новую дату – 24 марта следующего года. Также поменялось место проведения. С чем связана отмена ее июльского шоу, артистка не объяснила. Зимой Zivert сообщила об ухудшении самочувствия. Она подчеркнула, что пять лет "находилась в бесконечном туре", поэтому сократила количество выступлений. Весной исполнительница перенесла несколько концертов.
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армения, ереван, юлия зиверт (zivert), знаменитости, музыка
Шоубиз, Армения, Ереван, Юлия Зиверт (Zivert), Знаменитости, Музыка
В Армении отменили концерт Zivert

В Армении отменили концерт певицы Zivert, запланированный на девятое июля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Zivert (Юлия Зиверт)
Певица Zivert (Юлия Зиверт) - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. В Ереване отменили концерт российской поп-певицы Zivert (Юлия Зиверт), запланированный на девятое июля на площадке Shene. Исполнительница сообщила об этом на своей странице в соцсети.
© _zivertПубликация на странице Zivert в соцсети
Публикация на странице Zivert в соцсети
Публикация на странице Zivert в соцсети
© _zivert
1 из 2
© _zivertПубликация на странице Zivert в соцсети
Публикация на странице Zivert в соцсети
Публикация на странице Zivert в соцсети
© _zivert
2 из 2
Публикация на странице Zivert в соцсети
© _zivert
1 из 2
Публикация на странице Zivert в соцсети
© _zivert
2 из 2
Зиверт указала, что ее шоу перенесли на новую дату – 24 марта следующего года. Также поменялось место проведения.
С чем связана отмена ее июльского шоу, артистка не объяснила.
Зимой Zivert сообщила об ухудшении самочувствия. Она подчеркнула, что пять лет "находилась в бесконечном туре", поэтому сократила количество выступлений.
Весной исполнительница перенесла несколько концертов.
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ШоубизАрменияЕреванЮлия Зиверт (Zivert)ЗнаменитостиМузыка
 
 
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