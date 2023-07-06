"Самый позорный день в истории": болгарам стало стыдно из-за Зеленского
Читатели Dir.bg раскритиковали визит Зеленского в Болгарию
© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Читатели болгарского портала Dir.bg крайне резко высказались по поводу приезда в страну президента Украины Владимира Зеленского.
Комментаторов на сайте возмутило в том числе, что украинский лидер совершил перелет на болгарском самолете, за счет бюджета страны. Также многие обратили внимание на жесткие меры безопасности в центре столицы Болгарии.
"Вся София заблокирована, чтобы защитить наркомана и наших родных отморозков от народной любви", — сыронизировал пользователь с ником ПИПО.
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"Если бы мы были народом, а не стадом, то сейчас бы встретили его как следует камнями... и выгнали его, как грязную псину, со всем табором его соотечественников, которые медленно и верно захватывают нас без боя", — возмутился Аноним.
"Сегодня один из самых позорных дней в болгарской политической истории!" — уверен комментатор Червенски.
"Они знают, что ведут переговоры за спиной народа, обсуждают то, что общественность не одобрит. Что-то, о чем уже договорились и что приказали Штаты, должно произойти. В конце концов, результатом будет огромная потеря для Болгарии", — сокрушается Stamoff.
Владимир Зеленский в четверг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым заявил, что Украина и Болгария договорились о более активном сотрудничестве в оборонном секторе.