https://ria.ru/20230706/zelenskiy-1882615083.html

"Самый позорный день в истории": болгарам стало стыдно из-за Зеленского

"Самый позорный день в истории": болгарам стало стыдно из-за Зеленского - РИА Новости, 06.07.2023

"Самый позорный день в истории": болгарам стало стыдно из-за Зеленского

Читатели болгарского портала Dir.bg крайне резко высказались по поводу приезда в страну президента Украины Владимира Зеленского. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T16:00

2023-07-06T16:00

2023-07-06T16:00

в мире

болгария

украина

владимир зеленский

софия (город)

николай денков

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Читатели болгарского портала Dir.bg крайне резко высказались по поводу приезда в страну президента Украины Владимира Зеленского.Комментаторов на сайте возмутило в том числе, что украинский лидер совершил перелет на болгарском самолете, за счет бюджета страны. Также многие обратили внимание на жесткие меры безопасности в центре столицы Болгарии."Вся София заблокирована, чтобы защитить наркомана и наших родных отморозков от народной любви", — сыронизировал пользователь с ником ПИПО."Если бы мы были народом, а не стадом, то сейчас бы встретили его как следует камнями... и выгнали его, как грязную псину, со всем табором его соотечественников, которые медленно и верно захватывают нас без боя", — возмутился Аноним."Сегодня один из самых позорных дней в болгарской политической истории!" — уверен комментатор Червенски."Они знают, что ведут переговоры за спиной народа, обсуждают то, что общественность не одобрит. Что-то, о чем уже договорились и что приказали Штаты, должно произойти. В конце концов, результатом будет огромная потеря для Болгарии", — сокрушается Stamoff.Владимир Зеленский в четверг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым заявил, что Украина и Болгария договорились о более активном сотрудничестве в оборонном секторе.

https://ria.ru/20230706/ukraina-1882570481.html

https://ria.ru/20230706/postavki-1882557696.html

https://ria.ru/20230706/zelenskiy-1882604789.html

болгария

украина

софия (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, болгария, украина, владимир зеленский, софия (город), николай денков