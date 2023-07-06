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"Самый позорный день в истории": болгарам стало стыдно из-за Зеленского - РИА Новости, 06.07.2023
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16:00 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/zelenskiy-1882615083.html
"Самый позорный день в истории": болгарам стало стыдно из-за Зеленского
"Самый позорный день в истории": болгарам стало стыдно из-за Зеленского - РИА Новости, 06.07.2023
"Самый позорный день в истории": болгарам стало стыдно из-за Зеленского
Читатели болгарского портала Dir.bg крайне резко высказались по поводу приезда в страну президента Украины Владимира Зеленского. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T16:00
2023-07-06T16:00
в мире
болгария
украина
владимир зеленский
софия (город)
николай денков
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Читатели болгарского портала Dir.bg крайне резко высказались по поводу приезда в страну президента Украины Владимира Зеленского.Комментаторов на сайте возмутило в том числе, что украинский лидер совершил перелет на болгарском самолете, за счет бюджета страны. Также многие обратили внимание на жесткие меры безопасности в центре столицы Болгарии."Вся София заблокирована, чтобы защитить наркомана и наших родных отморозков от народной любви", — сыронизировал пользователь с ником ПИПО."Если бы мы были народом, а не стадом, то сейчас бы встретили его как следует камнями... и выгнали его, как грязную псину, со всем табором его соотечественников, которые медленно и верно захватывают нас без боя", — возмутился Аноним."Сегодня один из самых позорных дней в болгарской политической истории!" — уверен комментатор Червенски."Они знают, что ведут переговоры за спиной народа, обсуждают то, что общественность не одобрит. Что-то, о чем уже договорились и что приказали Штаты, должно произойти. В конце концов, результатом будет огромная потеря для Болгарии", — сокрушается Stamoff.Владимир Зеленский в четверг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым заявил, что Украина и Болгария договорились о более активном сотрудничестве в оборонном секторе.
https://ria.ru/20230706/ukraina-1882570481.html
https://ria.ru/20230706/postavki-1882557696.html
https://ria.ru/20230706/zelenskiy-1882604789.html
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в мире, болгария, украина, владимир зеленский, софия (город), николай денков
В мире, Болгария, Украина, Владимир Зеленский, София (город), Николай Денков
"Самый позорный день в истории": болгарам стало стыдно из-за Зеленского

Читатели Dir.bg раскритиковали визит Зеленского в Болгарию

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Читатели болгарского портала Dir.bg крайне резко высказались по поводу приезда в страну президента Украины Владимира Зеленского.
Комментаторов на сайте возмутило в том числе, что украинский лидер совершил перелет на болгарском самолете, за счет бюджета страны. Также многие обратили внимание на жесткие меры безопасности в центре столицы Болгарии.
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"Вся София заблокирована, чтобы защитить наркомана и наших родных отморозков от народной любви", — сыронизировал пользователь с ником ПИПО.
«
"Если бы мы были народом, а не стадом, то сейчас бы встретили его как следует камнями... и выгнали его, как грязную псину, со всем табором его соотечественников, которые медленно и верно захватывают нас без боя", — возмутился Аноним.
"Сегодня один из самых позорных дней в болгарской политической истории!" — уверен комментатор Червенски.
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"Они знают, что ведут переговоры за спиной народа, обсуждают то, что общественность не одобрит. Что-то, о чем уже договорились и что приказали Штаты, должно произойти. В конце концов, результатом будет огромная потеря для Болгарии", — сокрушается Stamoff.
Владимир Зеленский в четверг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым заявил, что Украина и Болгария договорились о более активном сотрудничестве в оборонном секторе.
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В миреБолгарияУкраинаВладимир ЗеленскийСофия (город)Николай Денков
 
 
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