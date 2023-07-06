Рейтинг@Mail.ru
"Ты и есть причина": пользователи Сети резко ответили Зеленскому - РИА Новости, 06.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:14 06.07.2023 (обновлено: 07:43 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/zelenskiy-1882493233.html
"Ты и есть причина": пользователи Сети резко ответили Зеленскому
"Ты и есть причина": пользователи Сети резко ответили Зеленскому - РИА Новости, 06.07.2023
"Ты и есть причина": пользователи Сети резко ответили Зеленскому
Пользователи Twitter раскритиковали Владимира Зеленского после его слов о безопасности Европы. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T05:14
2023-07-06T07:43
в мире
украина
вильнюс
европа
владимир зеленский
запорожская аэс
twitter
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875478084_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_a8c6006cdd120bcff19fde901ff182eb.jpg
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали Владимира Зеленского после его слов о безопасности Европы.В своем заявлении Зеленский назвал предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе "ключевым моментом" в обеспечении общей европейской безопасности."Европа была в полной безопасности, пока она не начала поддерживать "отмывание денег" на Украине", — написал The G."Просто, чтобы было понятно, каждый, кто поддерживает то, к чему он призывает (вступление Украины в НАТО), выступает тем самым за немедленное начало третьей мировой войны", — отметил Michael Scaglione.&quot;Но ведь ты и есть причина проблем с безопасностью в Европе&quot;, — написал Mike McMullen."Интересно, почему мне так сложно доверять этому человеку", — посетовала GiGi."Что бы ни произошло, это однозначно было спровоцировано Украиной и западными спецслужбами. Не верьте этой лжи!", — призвал Kristopher J. Anderson."Вы никогда не станете членом НАТО. Даже если нанесете удар по Запорожской АЭС и обвините в этом россиян. Прекратите пытаться развязать третью мировую войну!", — заявил Libertarian Party NH.Ранее Владимир Зеленский заявил, что, если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска.
https://ria.ru/20230705/zelenskiy-1882449160.html
https://ria.ru/20230705/zelenskiy-1882417852.html
украина
вильнюс
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875478084_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_be05fb7afa88afa0fa17e58a5404da51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вильнюс, европа, владимир зеленский, запорожская аэс, twitter, нато
В мире, Украина, Вильнюс, Европа, Владимир Зеленский, Запорожская АЭС, Twitter, НАТО
"Ты и есть причина": пользователи Сети резко ответили Зеленскому

Пользователи Twitter обвинили Владимира Зеленского в подрыве безопасности в Европе

© AP Photo / Vadim GhirdaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали Владимира Зеленского после его слов о безопасности Европы.
В своем заявлении Зеленский назвал предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе "ключевым моментом" в обеспечении общей европейской безопасности.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
"Поставили задачу". Экс-советник Кучмы раскрыл жуткий план Зеленского
5 июля, 19:24
"Европа была в полной безопасности, пока она не начала поддерживать "отмывание денег" на Украине", — написал The G.
"Просто, чтобы было понятно, каждый, кто поддерживает то, к чему он призывает (вступление Украины в НАТО), выступает тем самым за немедленное начало третьей мировой войны", — отметил Michael Scaglione.
«

"Но ведь ты и есть причина проблем с безопасностью в Европе", — написал Mike McMullen.

"Интересно, почему мне так сложно доверять этому человеку", — посетовала GiGi.
"Что бы ни произошло, это однозначно было спровоцировано Украиной и западными спецслужбами. Не верьте этой лжи!", — призвал Kristopher J. Anderson.
"Вы никогда не станете членом НАТО. Даже если нанесете удар по Запорожской АЭС и обвините в этом россиян. Прекратите пытаться развязать третью мировую войну!", — заявил Libertarian Party NH.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что, если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
СМИ: в Лэнгли не исключают, что Зеленский не полностью контролирует ВСУ
5 июля, 17:04
 
В миреУкраинаВильнюсЕвропаВладимир ЗеленскийЗапорожская АЭСTwitterНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала