https://ria.ru/20230706/zelenskiy-1882493233.html

"Ты и есть причина": пользователи Сети резко ответили Зеленскому

"Ты и есть причина": пользователи Сети резко ответили Зеленскому - РИА Новости, 06.07.2023

"Ты и есть причина": пользователи Сети резко ответили Зеленскому

Пользователи Twitter раскритиковали Владимира Зеленского после его слов о безопасности Европы. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T05:14

2023-07-06T05:14

2023-07-06T07:43

в мире

украина

вильнюс

европа

владимир зеленский

запорожская аэс

twitter

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875478084_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_a8c6006cdd120bcff19fde901ff182eb.jpg

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали Владимира Зеленского после его слов о безопасности Европы.В своем заявлении Зеленский назвал предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе "ключевым моментом" в обеспечении общей европейской безопасности."Европа была в полной безопасности, пока она не начала поддерживать "отмывание денег" на Украине", — написал The G."Просто, чтобы было понятно, каждый, кто поддерживает то, к чему он призывает (вступление Украины в НАТО), выступает тем самым за немедленное начало третьей мировой войны", — отметил Michael Scaglione."Но ведь ты и есть причина проблем с безопасностью в Европе", — написал Mike McMullen."Интересно, почему мне так сложно доверять этому человеку", — посетовала GiGi."Что бы ни произошло, это однозначно было спровоцировано Украиной и западными спецслужбами. Не верьте этой лжи!", — призвал Kristopher J. Anderson."Вы никогда не станете членом НАТО. Даже если нанесете удар по Запорожской АЭС и обвините в этом россиян. Прекратите пытаться развязать третью мировую войну!", — заявил Libertarian Party NH.Ранее Владимир Зеленский заявил, что, если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска.

https://ria.ru/20230705/zelenskiy-1882449160.html

https://ria.ru/20230705/zelenskiy-1882417852.html

украина

вильнюс

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, вильнюс, европа, владимир зеленский, запорожская аэс, twitter, нато