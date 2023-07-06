https://ria.ru/20230706/zasedanie-1882641691.html

Совбез ООН разрешил Киеву участвовать в заседании по проблематике СВПД

Совбез ООН разрешил Киеву участвовать в заседании по проблематике СВПД - РИА Новости, 06.07.2023

Совбез ООН разрешил Киеву участвовать в заседании по проблематике СВПД

СБ ООН по инициативе председательствующей в нем Великобритании разрешил участвовать Киеву в заседании по тематике СВПД, Москва и Китай выступили против, так как РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T17:28

2023-07-06T17:28

2023-07-06T18:58

в мире

совет безопасности оон

украина

оон

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

василий небензя

барбара вудворд

иран

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ООН, 6 июл — РИА Новости. СБ ООН по инициативе председательствующей в нем Великобритании разрешил участвовать Киеву в заседании по тематике СВПД, Москва и Китай выступили против, так как Украина не имеет отношения к вопросу.В четверг проходит заседание СБ ООН, посвященное исполнению резолюции 2231, закрепившей создание Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Запад не в первый раз обвиняет РФ якобы в применении сотен иранских БПЛА на Украине, что, по мнению западных стран, является якобы нарушением резолюции 2231.Как указал постпред РФ при ООН Василий Небензя, Украина не является участником СВПД и не член Совбеза. И попросил постпреда Великобритании Барбару Вудворд объяснить решение пригласить представителя Киева на заседание. Она, в свою очередь, заявила, что согласилась на запрос Киева принять участие, опираясь на большинство голосов за среди членов СБ.Небензя попросил поставить вопрос участия Киева в заседании на процедурное голосование. Против голосовали только Россия и Китай. Воздержался при голосовании Мозамбик. Таким образом, Киеву разрешили участие в заседании."Мы обратили внимание, что за участие Украины в сегодняшнем заседании выступили Соединенные Штаты, которые стали причиной кризиса с Совместным всеобъемлющим планом действий, выйдя из сделки в 2018 году и так до сих пор и не вернувшись в нее. Сожалеем, что мы все по воле британского председательства стали сегодня свидетелями слома сложившегося формата дискуссий по тематике СВПД в Совете Безопасности", — сказал Небензя.По его словам, уже сейчас понятно, что последствия происшедшего будут далекоидущими. "Большой вопрос, получится ли избежать проекции этой беспрецедентной ситуации на ход переговоров о восстановлении работы СВПД. И ответственность за это целиком ложится на Великобританию", — подчеркнул российский постпред.Как указал Небензя, Лондон продолжает пренебрегает процедурой и правилами работы Совбеза, злоупотреблять председательским креслом в целях национальных политических интересов. "Сегодня мир в очередной раз убедился в двойных стандартах западных государств", — отметил он. "В угоду своим клиентам в Киеве Лондон, Вашингтон и их западные союзники готовы пожертвовать любыми достижениями многосторонней дипломатии", — заявил Небензя.Страны Запада неоднократно утверждали, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине, делая акцент на том, что такая передача является нарушением резолюции 2231 (закрепившей создание СВПД). Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Постпред Ирана при ООН называл обвинения беспочвенными, поскольку запрет, касающийся оружия в резолюции 2231, прекратил действовать 18 октября 2020-го, а значит, передача оружия Ирану или из Ирана больше не относится к этой резолюции.Согласно СВПД, оружейное эмбарго было снято с Ирана 18 октября 2020 года. До этого поставки вооружений были возможны только с разрешения Совбеза ООН.

https://ria.ru/20230428/sdelka-1868349196.html

https://ria.ru/20230308/svpd-1856608808.html

https://ria.ru/20230614/iran-1878002075.html

украина

иран

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в мире, совет безопасности оон, украина, оон, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), василий небензя, барбара вудворд, иран