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Талибы объяснили, почему запретили салоны красоты в Афганистане
Талибы объяснили, почему запретили салоны красоты в Афганистане - РИА Новости, 06.07.2023
Талибы объяснили, почему запретили салоны красоты в Афганистане
Запрет на работу салонов красоты в Афганистане объясняется тем, что услуги этих заведений ложатся "непомерным бременем" на семьи афганцев, а отдельные процедуры РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T19:12
2023-07-06T19:12
2023-07-06T19:12
афганистан
талибан
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КАБУЛ, 6 июл - РИА Новости. Запрет на работу салонов красоты в Афганистане объясняется тем, что услуги этих заведений ложатся "непомерным бременем" на семьи афганцев, а отдельные процедуры "противоречат шариату", заявил пресс-секретарь министерства по пропаганде добродетели и предотвращению порока Акиф Мохаджер. Мохаджер пояснил, что салоны красоты накладывают "непомерное бремя" на семью жениха перед свадебными церемониями, а такие процедуры, как выщипывание бровей и наращивание волос, и вовсе "противоречат шариату". В чем именно содержится противоречие, чиновник не уточнял. О запрете салонов красоты в столице и провинциях Афганистана заявило два дня назад министерство исламской ориентации, повеления благого и запрета предосудительного. Позже миссия ООН по содействию Афганистану призвала правящее в стране движение "Талибан"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) отменить этот запрет, но положительного решения так и не последовало.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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афганистан, талибан
Талибы объяснили, почему запретили салоны красоты в Афганистане
Талибы объяснили запрет салонов красоты заботой о семейном бюджете простых афганцев
КАБУЛ, 6 июл - РИА Новости. Запрет на работу салонов красоты в Афганистане объясняется тем, что услуги этих заведений ложатся "непомерным бременем" на семьи афганцев, а отдельные процедуры "противоречат шариату", заявил пресс-секретарь министерства по пропаганде добродетели и предотвращению порока Акиф Мохаджер.
Мохаджер пояснил, что салоны красоты накладывают "непомерное бремя" на семью жениха перед свадебными церемониями, а такие процедуры, как выщипывание бровей и наращивание волос, и вовсе "противоречат шариату". В чем именно содержится противоречие, чиновник не уточнял.
О запрете салонов красоты в столице и провинциях Афганистана заявило два дня назад министерство исламской ориентации, повеления благого и запрета предосудительного. Позже миссия ООН
по содействию Афганистану призвала правящее в стране движение "Талибан
"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) отменить этот запрет, но положительного решения так и не последовало.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Гутерреш заявил, что пока не готов встречаться с талибами