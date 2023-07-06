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В Польше забили тревогу из-за ответа Москвы на политику Варшавы - РИА Новости, 06.07.2023
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13:08 06.07.2023 (обновлено: 18:20 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/zapret-1882559480.html
В Польше забили тревогу из-за ответа Москвы на политику Варшавы
В Польше забили тревогу из-за ответа Москвы на политику Варшавы - РИА Новости, 06.07.2023
В Польше забили тревогу из-за ответа Москвы на политику Варшавы
Россия больно ударила по чрезвычайно важному элементу экономики Польши, закрыв свою территорию для грузовиков из этой страны, написал обозреватель Марцин Лис в... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T13:08
2023-07-06T18:20
польша
россия
москва
в мире
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Россия больно ударила по чрезвычайно важному элементу экономики Польши, закрыв свою территорию для грузовиков из этой страны, написал обозреватель Марцин Лис в статье для Business Insider Polska.&quot;Как признают представители отрасли, данный запрет, а также новое регулирование и дефицит сотрудников стали для них серьезным вызовом&quot;, — говорится в материале.Как указал журналист, транспорт и логистика обеспечивают семь процентов ВВП Польши и 6,5 процента рабочих мест в стране. Решение Москвы существенно повлияет на одну и важных отраслей Польши.&quot;В результате введенный Россией запрет является еще одним барьером, с которым должен столкнуться этот ключевой для польской экономики сектор&quot;, — отметил Лис.В конце июня правительство запретило польским фурам перевозить грузы по России, за исключением критически важных товаров. В ведомстве уточнили, что нововведение также не распространится на перевозки в Калининградскую область — для бесперебойного снабжения региона.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230705/tsru-1882408106.html
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польша, россия, москва, в мире
Польша, Россия, Москва, В мире
В Польше забили тревогу из-за ответа Москвы на политику Варшавы

Business Insider: запрет России на въезд польских грузовиков серьезно ударит по Варшаве

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСтарый город и река Висла в Варшаве
Старый город и река Висла в Варшаве - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Старый город и река Висла в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Россия больно ударила по чрезвычайно важному элементу экономики Польши, закрыв свою территорию для грузовиков из этой страны, написал обозреватель Марцин Лис в статье для Business Insider Polska.
«

"Как признают представители отрасли, данный запрет, а также новое регулирование и дефицит сотрудников стали для них серьезным вызовом", — говорится в материале.

Как указал журналист, транспорт и логистика обеспечивают семь процентов ВВП Польши и 6,5 процента рабочих мест в стране. Решение Москвы существенно повлияет на одну и важных отраслей Польши.
«

"В результате введенный Россией запрет является еще одним барьером, с которым должен столкнуться этот ключевой для польской экономики сектор", — отметил Лис.

В конце июня правительство запретило польским фурам перевозить грузы по России, за исключением критически важных товаров. В ведомстве уточнили, что нововведение также не распространится на перевозки в Калининградскую область — для бесперебойного снабжения региона.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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