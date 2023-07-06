https://ria.ru/20230706/zapret-1882559480.html

В Польше забили тревогу из-за ответа Москвы на политику Варшавы

В Польше забили тревогу из-за ответа Москвы на политику Варшавы - РИА Новости, 06.07.2023

В Польше забили тревогу из-за ответа Москвы на политику Варшавы

Россия больно ударила по чрезвычайно важному элементу экономики Польши, закрыв свою территорию для грузовиков из этой страны, написал обозреватель Марцин Лис в... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T13:08

2023-07-06T13:08

2023-07-06T18:20

польша

россия

москва

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869067969_0:15:3068:1741_1920x0_80_0_0_1c512bee7a2808c130a36f1ce0dd1a5b.jpg

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Россия больно ударила по чрезвычайно важному элементу экономики Польши, закрыв свою территорию для грузовиков из этой страны, написал обозреватель Марцин Лис в статье для Business Insider Polska."Как признают представители отрасли, данный запрет, а также новое регулирование и дефицит сотрудников стали для них серьезным вызовом", — говорится в материале.Как указал журналист, транспорт и логистика обеспечивают семь процентов ВВП Польши и 6,5 процента рабочих мест в стране. Решение Москвы существенно повлияет на одну и важных отраслей Польши."В результате введенный Россией запрет является еще одним барьером, с которым должен столкнуться этот ключевой для польской экономики сектор", — отметил Лис.В конце июня правительство запретило польским фурам перевозить грузы по России, за исключением критически важных товаров. В ведомстве уточнили, что нововведение также не распространится на перевозки в Калининградскую область — для бесперебойного снабжения региона.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230705/tsru-1882408106.html

польша

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

польша, россия, москва, в мире