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Претенденту на звание самого старого кота в мире исполнилось 29 лет - РИА Новости, 06.07.2023
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13:41 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/yulppyu-1882569616.html
Претенденту на звание самого старого кота в мире исполнилось 29 лет
Претенденту на звание самого старого кота в мире исполнилось 29 лет - РИА Новости, 06.07.2023
Претенденту на звание самого старого кота в мире исполнилось 29 лет
Коту Юлппю из финской столицы - возможно, старейшему в мире - накануне исполнилось 29 лет, рассказала хозяйка животного Тиина Корхонен. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T13:41
2023-07-06T13:41
в мире
финляндия
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ХЕЛЬСИНКИ, 6 июл - РИА Новости. Коту Юлппю из финской столицы - возможно, старейшему в мире - накануне исполнилось 29 лет, рассказала хозяйка животного Тиина Корхонен. "Согласно Книге рекордов Гиннеса, самой старой из ныне живущих кошек 27 лет. Я отправила им сообщение, что у нас еще более старый. Я жду ответа. Не знаю, что они требуют в качестве доказательства", - рассказала Корхонен газете Maaseudun tulevaisuus. Хозяйка считает, что Юлппю вполне может быть самым старым котором в Финляндии, а возможно, даже в мире. Корхонен отметила, что, несмотря на возраст, у Юлппю есть подружка, которая моложе его на 14 лет, что также, возможно, придает ему бодрости. Хозяйка уточнила, что день рождения кот отметил 5 июля, в честь праздника она порадовала питомца вкусной едой. Корхонен добавила, что секретом долголетия кота считает "счастливую жизнь и хорошие гены".
https://ria.ru/20230328/kot-1861173427.html
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в мире, финляндия
В мире, Финляндия
Претенденту на звание самого старого кота в мире исполнилось 29 лет

Кот Юлппю из Хельсинки, претендующий на звание самого старого кота в мире, отметил 29 лет

© Фото : Tiina KorhonenКоту Юлппю
Коту Юлппю - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© Фото : Tiina Korhonen
Коту Юлппю. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 6 июл - РИА Новости. Коту Юлппю из финской столицы - возможно, старейшему в мире - накануне исполнилось 29 лет, рассказала хозяйка животного Тиина Корхонен.
"Согласно Книге рекордов Гиннеса, самой старой из ныне живущих кошек 27 лет. Я отправила им сообщение, что у нас еще более старый. Я жду ответа. Не знаю, что они требуют в качестве доказательства", - рассказала Корхонен газете Maaseudun tulevaisuus.
Хозяйка считает, что Юлппю вполне может быть самым старым котором в Финляндии, а возможно, даже в мире.
Корхонен отметила, что, несмотря на возраст, у Юлппю есть подружка, которая моложе его на 14 лет, что также, возможно, придает ему бодрости.
Хозяйка уточнила, что день рождения кот отметил 5 июля, в честь праздника она порадовала питомца вкусной едой. Корхонен добавила, что секретом долголетия кота считает "счастливую жизнь и хорошие гены".
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