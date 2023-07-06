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В Туве выявили новый случай заражения сибирской язвой - РИА Новости, 06.07.2023
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12:17 06.07.2023 (обновлено: 12:47 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/yazva-1882546819.html
В Туве выявили новый случай заражения сибирской язвой
В Туве выявили новый случай заражения сибирской язвой - РИА Новости, 06.07.2023
В Туве выявили новый случай заражения сибирской язвой
В Туве выявили новый случай заражения сибирской язвой, сообщили в управлении Роспотребнадзора по республике. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T12:17
2023-07-06T12:47
республика тыва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В Туве выявили новый случай заражения сибирской язвой, сообщили в управлении Роспотребнадзора по республике."В ходе наблюдения за контактными лицами в Республике Тыва зарегистрирован еще один случай заболевания сибирской язвой. Общее число подтвержденных случаев заболевания достигло пяти", — говорится в публикации. Накануне было известно о заражении сибирской язвой четырех жителей Барун-Хемчинского района Тувы. Все они употребляли в пищу мясо убитой больной лошади. Состояние пострадавших стабильное, им оказывают медицинскую помощь. В очаге против сибирской язвы вакцинировали более 150 человек. Все контактные лица получают экстренную профилактику антибактериальными препаратами, добавили в управлении.
https://ria.ru/20230705/yazva-1882313040.html
республика тыва
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республика тыва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество
Республика Тыва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество
В Туве выявили новый случай заражения сибирской язвой

Роспотребнадзор сообщил, что в Туве обнаружили еще один случай заражения сибирской язвой

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудница лаборатории
Сотрудница лаборатории - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудница лаборатории. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В Туве выявили новый случай заражения сибирской язвой, сообщили в управлении Роспотребнадзора по республике.
«
"В ходе наблюдения за контактными лицами в Республике Тыва зарегистрирован еще один случай заболевания сибирской язвой. Общее число подтвержденных случаев заболевания достигло пяти", — говорится в публикации.
Накануне было известно о заражении сибирской язвой четырех жителей Барун-Хемчинского района Тувы. Все они употребляли в пищу мясо убитой больной лошади. Состояние пострадавших стабильное, им оказывают медицинскую помощь.
В очаге против сибирской язвы вакцинировали более 150 человек. Все контактные лица получают экстренную профилактику антибактериальными препаратами, добавили в управлении.
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