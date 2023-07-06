https://ria.ru/20230706/yazva-1882546819.html

В Туве выявили новый случай заражения сибирской язвой

В Туве выявили новый случай заражения сибирской язвой - РИА Новости, 06.07.2023

В Туве выявили новый случай заражения сибирской язвой

В Туве выявили новый случай заражения сибирской язвой, сообщили в управлении Роспотребнадзора по республике. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T12:17

2023-07-06T12:17

2023-07-06T12:47

республика тыва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В Туве выявили новый случай заражения сибирской язвой, сообщили в управлении Роспотребнадзора по республике."В ходе наблюдения за контактными лицами в Республике Тыва зарегистрирован еще один случай заболевания сибирской язвой. Общее число подтвержденных случаев заболевания достигло пяти", — говорится в публикации. Накануне было известно о заражении сибирской язвой четырех жителей Барун-Хемчинского района Тувы. Все они употребляли в пищу мясо убитой больной лошади. Состояние пострадавших стабильное, им оказывают медицинскую помощь. В очаге против сибирской язвы вакцинировали более 150 человек. Все контактные лица получают экстренную профилактику антибактериальными препаратами, добавили в управлении.

https://ria.ru/20230705/yazva-1882313040.html

республика тыва

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республика тыва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество