https://ria.ru/20230706/vsu-1882689492.html

"Залужный признал". В Киеве раскрыли состояние ВСУ спустя месяц наступления

"Залужный признал". В Киеве раскрыли состояние ВСУ спустя месяц наступления - РИА Новости, 06.07.2023

"Залужный признал". В Киеве раскрыли состояние ВСУ спустя месяц наступления

Украинское военное командование признало, что ВСУ уже нечем наступать на укрепленные российские позиции, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T22:20

2023-07-06T22:20

2023-07-06T22:20

политика

киев

вооруженные силы украины

украина

россия

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Украинское военное командование признало, что ВСУ уже нечем наступать на укрепленные российские позиции, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Танки применить нельзя, ни немецкие, ни английские, ни французские, потому что там стоят заградительные линии. Наконец-то украинский генштаб, Залужный, Сырский уже начали говорить об этом", — сказал он.Как отметил эксперт, ВСУ сейчас нечем разнести укрепления, а поставок бомбардировочной и истребительной авиации со стороны западных стран, скорее всего, не будет."Если всего этого нет, как наступать?" — задался вопросом бывший советник Кучмы.По его словам, украинская армия спустя 32 дня активных боев понесла существенные потери в живой силе.

https://ria.ru/20230706/nato-1882685930.html

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политика, киев, вооруженные силы украины, украина, россия