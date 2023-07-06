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"Залужный признал". В Киеве раскрыли состояние ВСУ спустя месяц наступления - РИА Новости, 06.07.2023
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22:20 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/vsu-1882689492.html
"Залужный признал". В Киеве раскрыли состояние ВСУ спустя месяц наступления
"Залужный признал". В Киеве раскрыли состояние ВСУ спустя месяц наступления - РИА Новости, 06.07.2023
"Залужный признал". В Киеве раскрыли состояние ВСУ спустя месяц наступления
Украинское военное командование признало, что ВСУ уже нечем наступать на укрепленные российские позиции, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T22:20
2023-07-06T22:20
политика
киев
вооруженные силы украины
украина
россия
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Украинское военное командование признало, что ВСУ уже нечем наступать на укрепленные российские позиции, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Танки применить нельзя, ни немецкие, ни английские, ни французские, потому что там стоят заградительные линии. Наконец-то украинский генштаб, Залужный, Сырский уже начали говорить об этом", — сказал он.Как отметил эксперт, ВСУ сейчас нечем разнести укрепления, а поставок бомбардировочной и истребительной авиации со стороны западных стран, скорее всего, не будет."Если всего этого нет, как наступать?" — задался вопросом бывший советник Кучмы.По его словам, украинская армия спустя 32 дня активных боев понесла существенные потери в живой силе.
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политика, киев, вооруженные силы украины, украина, россия
Политика, Киев, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
"Залужный признал". В Киеве раскрыли состояние ВСУ спустя месяц наступления

Экс-советник Кучмы Соскин: Залужный признал, что ВСУ больше нечем наступать

© AP Photo / Efrem LukatskyГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Украинское военное командование признало, что ВСУ уже нечем наступать на укрепленные российские позиции, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
«
"Танки применить нельзя, ни немецкие, ни английские, ни французские, потому что там стоят заградительные линии. Наконец-то украинский генштаб, Залужный, Сырский уже начали говорить об этом", — сказал он.
Как отметил эксперт, ВСУ сейчас нечем разнести укрепления, а поставок бомбардировочной и истребительной авиации со стороны западных стран, скорее всего, не будет.
"Если всего этого нет, как наступать?" — задался вопросом бывший советник Кучмы.
По его словам, украинская армия спустя 32 дня активных боев понесла существенные потери в живой силе.
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