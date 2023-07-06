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Погиб весь костяк: офицер ВСУ рассказал о бое, который уничтожил его отряд
Погиб весь костяк: офицер ВСУ рассказал о бое, который уничтожил его отряд - РИА Новости, 06.07.2023
Погиб весь костяк: офицер ВСУ рассказал о бое, который уничтожил его отряд
Командир одного из батальонов ВСУ сообщил о гибели самых боеспособных военных в подразделении всего за сражение, его цитирует канадское издание CBC. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T19:27
2023-07-06T19:27
2023-07-06T19:39
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
украина
россия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Командир одного из батальонов ВСУ сообщил о гибели самых боеспособных военных в подразделении всего за сражение, его цитирует канадское издание CBC."Мы понесли большие потери. Из 420 солдат у нас сто убитых и раненых, в том числе, к сожалению, и лучшие из нас", — заявил офицер.По его словам, батальон до сих пор не может оправиться от урона, нанесенного российскими военными. На место опытных бойцов готовят группу призывников, которых обучают в ускоренном темпе на двухнедельных курсах, говорится в статье.Журналист CBC Нил Хауэр отметил, что ВСУ несут тяжелые потери, в частности, из-за линий глубокоэшелонированной обороны, которые выстроила российская армия на освобожденных территориях."Они успели обосноваться, построить бетонные укрепления и поставить мины. Особенно сильна первая линия обороны", — рассказал комбат украинской армии.В дополнение к мощным крепостям россияне используют вертолеты, сжигающие наступающую западную технику с дальнего расстояния, пишет Хауэр. Еще один украинский военный уточнил, что американские переносные зенитные ракетные комплексы Stinger не достают до боевой техники ВКС, поэтому наступление захлебывается.
https://ria.ru/20230706/udar-1882659378.html
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вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, украина, россия
Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Украина, Россия, Специальная военная операция на Украине
Погиб весь костяк: офицер ВСУ рассказал о бое, который уничтожил его отряд
Комбат ВСУ заявил CBC о разгроме сотни своих лучших бойцов всего за один бой