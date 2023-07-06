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Украинского командира будут судить за приказ расстрелять 37 мариупольцев - РИА Новости, 06.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:52 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/vsu-1882610767.html
Украинского командира будут судить за приказ расстрелять 37 мариупольцев
Украинского командира будут судить за приказ расстрелять 37 мариупольцев - РИА Новости, 06.07.2023
Украинского командира будут судить за приказ расстрелять 37 мариупольцев
Прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении командира инженерно-технической роты морской пехоты ВСУ Александра Свинарчука, отдавшего приказ... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T15:52
2023-07-06T15:52
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
россия
мариуполь
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении командира инженерно-технической роты морской пехоты ВСУ Александра Свинарчука, отдавшего приказ расстрелять 37 мирных жителей, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении командира инженерно-технической роты группы инженерно-технического обеспечения 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Александра Свинарчука", - говорится в сообщении. По версии следствия, Свинарчук с 28 февраля по 9 апреля 2022 года находился на территории предприятия "Азовобщемаш" в Мариуполе. Там же он отдал приказы подчиненным Виталию Антонову, Денису Рашпле и Ивану Тарану об убийстве 37 мирных жителей. Последние убили из автоматов 21 человека, 16 удалось укрыться от обстрела в безопасном месте. Мотивом, по оценке следствия, стала "политическая, идеологическая ненависть", судя по формулировке вменяемой ему статьи УК РФ. Кроме того, офицеру предъявлена статья о покушениях на убийство и применении запрещенных методов ведения войны. Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу. В отношении Антонова, Рашпли и Тарана уголовные дела находятся на рассмотрении в том же суде. Они также обвиняются в убийстве мирных жителей и применении запрещенных средств и методов ведения войны.
https://ria.ru/20230606/delo-1876583782.html
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безопасность, донецкая народная республика, россия, мариуполь, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Мариуполь, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинского командира будут судить за приказ расстрелять 37 мариупольцев

Украинского офицера Свинарчука будут судить за приказ расстрелять 37 жителей Мариуполя

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении командира инженерно-технической роты морской пехоты ВСУ Александра Свинарчука, отдавшего приказ расстрелять 37 мирных жителей, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении командира инженерно-технической роты группы инженерно-технического обеспечения 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Александра Свинарчука", - говорится в сообщении.
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Дело морпеха ВСУ, участвовавшего в убийствах в Мариуполе, направили в суд
6 июня, 20:33
По версии следствия, Свинарчук с 28 февраля по 9 апреля 2022 года находился на территории предприятия "Азовобщемаш" в Мариуполе. Там же он отдал приказы подчиненным Виталию Антонову, Денису Рашпле и Ивану Тарану об убийстве 37 мирных жителей. Последние убили из автоматов 21 человека, 16 удалось укрыться от обстрела в безопасном месте. Мотивом, по оценке следствия, стала "политическая, идеологическая ненависть", судя по формулировке вменяемой ему статьи УК РФ. Кроме того, офицеру предъявлена статья о покушениях на убийство и применении запрещенных методов ведения войны.
Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.
В отношении Антонова, Рашпли и Тарана уголовные дела находятся на рассмотрении в том же суде. Они также обвиняются в убийстве мирных жителей и применении запрещенных средств и методов ведения войны.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаРоссияМариупольУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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