https://ria.ru/20230706/vsu-1882610767.html

Украинского командира будут судить за приказ расстрелять 37 мариупольцев

Украинского командира будут судить за приказ расстрелять 37 мариупольцев - РИА Новости, 06.07.2023

Украинского командира будут судить за приказ расстрелять 37 мариупольцев

Прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении командира инженерно-технической роты морской пехоты ВСУ Александра Свинарчука, отдавшего приказ... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T15:52

2023-07-06T15:52

2023-07-06T15:52

специальная военная операция на украине

безопасность

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вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении командира инженерно-технической роты морской пехоты ВСУ Александра Свинарчука, отдавшего приказ расстрелять 37 мирных жителей, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении командира инженерно-технической роты группы инженерно-технического обеспечения 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Александра Свинарчука", - говорится в сообщении. По версии следствия, Свинарчук с 28 февраля по 9 апреля 2022 года находился на территории предприятия "Азовобщемаш" в Мариуполе. Там же он отдал приказы подчиненным Виталию Антонову, Денису Рашпле и Ивану Тарану об убийстве 37 мирных жителей. Последние убили из автоматов 21 человека, 16 удалось укрыться от обстрела в безопасном месте. Мотивом, по оценке следствия, стала "политическая, идеологическая ненависть", судя по формулировке вменяемой ему статьи УК РФ. Кроме того, офицеру предъявлена статья о покушениях на убийство и применении запрещенных методов ведения войны. Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу. В отношении Антонова, Рашпли и Тарана уголовные дела находятся на рассмотрении в том же суде. Они также обвиняются в убийстве мирных жителей и применении запрещенных средств и методов ведения войны.

https://ria.ru/20230606/delo-1876583782.html

https://ria.ru/20230531/prigovor-1875312131.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, россия, мариуполь, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр