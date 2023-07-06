https://ria.ru/20230706/vstrecha-1882557496.html
Путин проведет встречу с губернатором Ставропольского края
Путин проведет встречу с губернатором Ставропольского края - РИА Новости, 06.07.2023
Путин проведет встречу с губернатором Ставропольского края
Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым, заявил пресс-секретарь главы российского РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T13:02
2023-07-06T13:02
2023-07-06T13:02
политика
ставропольский край
владимир путин
владимир владимиров
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Позанимается президент делами Ставропольского края, у него сегодня будет губернатор Ставропольского края Владимиров Владимир Владимирович", - сказал Песков. Он отметил, что встречи президента РФ с руководителями регионов традиционны.
https://ria.ru/20230628/kurortnyysbor-1880998395.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, ставропольский край, владимир путин, владимир владимиров
Политика, Ставропольский край, Владимир Путин, Владимир Владимиров
Путин проведет встречу с губернатором Ставропольского края
Путин в четверг проведет встречу с губернатором Ставропольского края Владимировым
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Позанимается президент делами Ставропольского края, у него сегодня будет губернатор Ставропольского края Владимиров Владимир Владимирович", - сказал Песков.
Он отметил, что встречи президента РФ с руководителями регионов традиционны.
Ставропольский губернатор попросил Путина сделать курортный сбор постоянным