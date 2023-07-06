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Путин проведет встречу с губернатором Ставропольского края - РИА Новости, 06.07.2023
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13:02 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/vstrecha-1882557496.html
Путин проведет встречу с губернатором Ставропольского края
Путин проведет встречу с губернатором Ставропольского края - РИА Новости, 06.07.2023
Путин проведет встречу с губернатором Ставропольского края
Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым, заявил пресс-секретарь главы российского РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T13:02
2023-07-06T13:02
политика
ставропольский край
владимир путин
владимир владимиров
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Позанимается президент делами Ставропольского края, у него сегодня будет губернатор Ставропольского края Владимиров Владимир Владимирович", - сказал Песков. Он отметил, что встречи президента РФ с руководителями регионов традиционны.
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политика, ставропольский край, владимир путин, владимир владимиров
Политика, Ставропольский край, Владимир Путин, Владимир Владимиров
Путин проведет встречу с губернатором Ставропольского края

Путин в четверг проведет встречу с губернатором Ставропольского края Владимировым

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Позанимается президент делами Ставропольского края, у него сегодня будет губернатор Ставропольского края Владимиров Владимир Владимирович", - сказал Песков.
Он отметил, что встречи президента РФ с руководителями регионов традиционны.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
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ПолитикаСтавропольский крайВладимир ПутинВладимир Владимиров
 
 
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