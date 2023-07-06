https://ria.ru/20230706/vstrecha-1882557496.html

Путин проведет встречу с губернатором Ставропольского края

Путин проведет встречу с губернатором Ставропольского края - РИА Новости, 06.07.2023

Путин проведет встречу с губернатором Ставропольского края

Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым, заявил пресс-секретарь главы российского РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T13:02

2023-07-06T13:02

2023-07-06T13:02

политика

ставропольский край

владимир путин

владимир владимиров

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Позанимается президент делами Ставропольского края, у него сегодня будет губернатор Ставропольского края Владимиров Владимир Владимирович", - сказал Песков. Он отметил, что встречи президента РФ с руководителями регионов традиционны.

https://ria.ru/20230628/kurortnyysbor-1880998395.html

ставропольский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, ставропольский край, владимир путин, владимир владимиров