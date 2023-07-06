https://ria.ru/20230706/vrachi-1882600234.html

Путин отметил недостаток врачей скорой помощи в Ставропольском крае

Путин отметил недостаток врачей скорой помощи в Ставропольском крае - РИА Новости, 06.07.2023

Путин отметил недостаток врачей скорой помощи в Ставропольском крае

Президент РФ Владимир Путин поручил губернатору Ставрополья Владимиру Владимирову обратить внимание на количество врачей скорой помощи в крае, по словам главы... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T15:21

2023-07-06T15:21

2023-07-06T15:21

здоровье - общество

ставропольский край

владимир путин

владимир владимиров

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил губернатору Ставрополья Владимиру Владимирову обратить внимание на количество врачей скорой помощи в крае, по словам главы государства, оно ниже, чем в среднем по России. "Есть конкретные вещи, на которые нужно обратить внимание. Это количество врачей скорой помощи - меньше, чем в среднем по стране. Это вопрос такой, который требует уже вашего внимания", - сказал Путин Владимирову во время встречи в Кремле в четверг.

https://ria.ru/20230224/vrachi-1854083054.html

ставропольский край

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, ставропольский край, владимир путин, владимир владимиров