https://ria.ru/20230706/vrachi-1882600234.html
Путин отметил недостаток врачей скорой помощи в Ставропольском крае
Путин отметил недостаток врачей скорой помощи в Ставропольском крае - РИА Новости, 06.07.2023
Путин отметил недостаток врачей скорой помощи в Ставропольском крае
Президент РФ Владимир Путин поручил губернатору Ставрополья Владимиру Владимирову обратить внимание на количество врачей скорой помощи в крае, по словам главы... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T15:21
2023-07-06T15:21
2023-07-06T15:21
здоровье - общество
ставропольский край
владимир путин
владимир владимиров
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил губернатору Ставрополья Владимиру Владимирову обратить внимание на количество врачей скорой помощи в крае, по словам главы государства, оно ниже, чем в среднем по России. "Есть конкретные вещи, на которые нужно обратить внимание. Это количество врачей скорой помощи - меньше, чем в среднем по стране. Это вопрос такой, который требует уже вашего внимания", - сказал Путин Владимирову во время встречи в Кремле в четверг.
https://ria.ru/20230224/vrachi-1854083054.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, ставропольский край, владимир путин, владимир владимиров
Здоровье - Общество, Ставропольский край, Владимир Путин, Владимир Владимиров
Путин отметил недостаток врачей скорой помощи в Ставропольском крае
Путин поручил Владимирову обратить внимание на число врачей скорой помощи на Ставрополье
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил губернатору Ставрополья Владимиру Владимирову обратить внимание на количество врачей скорой помощи в крае, по словам главы государства, оно ниже, чем в среднем по России.
"Есть конкретные вещи, на которые нужно обратить внимание. Это количество врачей скорой помощи - меньше, чем в среднем по стране. Это вопрос такой, который требует уже вашего внимания", - сказал Путин Владимирову во время встречи в Кремле в четверг.
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