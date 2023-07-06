https://ria.ru/20230706/volgograd-1882548583.html

В Волгограде задержали мужчину, прикурившего от Вечного огня

В Волгограде задержали мужчину, прикурившего от Вечного огня - РИА Новости, 06.07.2023

В Волгограде задержали мужчину, прикурившего от Вечного огня

Полицейские задержали мужчину, который прикурил сигарету от Вечного огня в Волгограде, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по Волгоградской области. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T12:25

2023-07-06T12:25

2023-07-06T12:25

происшествия

волгоградская область

волгоград

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ВОЛГОГРАД, 6 июл - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, который прикурил сигарету от Вечного огня в Волгограде, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по Волгоградской области. "Ночью 6 июля 2023 года неизвестный мужчина прикурил сигарету от Вечного огня братской могилы на Аллее Героев в Центральном районе города-героя", - говорится в сообщении. Отмечается, что мужчина был задержан народом ППС, им оказался приезжий из другого региона. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за "надругательство над телами умерших и местами их захоронения".

https://ria.ru/20230510/ogon-1870722339.html

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волгоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, волгоградская область, волгоград