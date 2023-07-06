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ВМФ до конца года получит ракетный корабль "Наро-Фоминск" с "Калибрами"
ВМФ до конца года получит ракетный корабль "Наро-Фоминск" с "Калибрами" - РИА Новости, 06.07.2023
ВМФ до конца года получит ракетный корабль "Наро-Фоминск" с "Калибрами"
Малый ракетный корабль "Наро-Фоминск", построенный по проекту 21631 "Буян-М" и вооруженный ракетным комплексом "Калибр", передадут ВМФ России до конца года,... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T03:04
2023-07-06T03:04
2023-07-06T03:04
зеленодольск
ренат мистахов
вмф рф
безопасность
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Малый ракетный корабль "Наро-Фоминск", построенный по проекту 21631 "Буян-М" и вооруженный ракетным комплексом "Калибр", передадут ВМФ России до конца года, сообщил в четверг РИА Новости гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов. "В настоящее время завершаются работы по достройке заказа на плаву, проводятся швартовные испытания и подготовка заказа к проведению дальнейших испытаний. Передача заказчику запланирована на конец 2023 года", - сообщил Мистахов. "Наро-Фоминск" спущен на воду в декабре 2022 года в Зеленодольске и является 11-м по счету кораблем проекта "Буян-М". Ранее в июле Мистахов сообщал, что всего в этом году "Ак Барс" передаст ВМФ России четыре малых ракетных корабля с "Калибрами" - три малых ракетных корабля (МРК) "Каракурт" и один малый ракетный корабль "Буян-М". МРК проекта 21631 "Буян-М" предназначены для охраны и защиты экономической зоны государства, вооружены комплексом "Калибр" с высокоточными крылатыми ракетами большой дальности, также предназначенным для поражения морских и береговых целей.
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зеленодольск, ренат мистахов, вмф рф, безопасность
Зеленодольск, Ренат Мистахов, ВМФ РФ, Безопасность
ВМФ до конца года получит ракетный корабль "Наро-Фоминск" с "Калибрами"
ВМФ до конца года получит малый ракетный корабль "Наро-Фоминск", вооруженный "Калибрами"
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Малый ракетный корабль "Наро-Фоминск", построенный по проекту 21631 "Буян-М" и вооруженный ракетным комплексом "Калибр", передадут ВМФ России до конца года, сообщил в четверг РИА Новости гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов.
«
"В настоящее время завершаются работы по достройке заказа на плаву, проводятся швартовные испытания и подготовка заказа к проведению дальнейших испытаний. Передача заказчику запланирована на конец 2023 года", - сообщил Мистахов.
"Наро-Фоминск" спущен на воду в декабре 2022 года в Зеленодольске
и является 11-м по счету кораблем проекта "Буян-М".
Ранее в июле Мистахов сообщал, что всего в этом году "Ак Барс" передаст ВМФ России четыре малых ракетных корабля с "Калибрами" - три малых ракетных корабля (МРК) "Каракурт" и один малый ракетный корабль "Буян-М".
МРК проекта 21631 "Буян-М" предназначены для охраны и защиты экономической зоны государства, вооружены комплексом "Калибр" с высокоточными крылатыми ракетами большой дальности, также предназначенным для поражения морских и береговых целей.
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