https://ria.ru/20230706/viza-1882548120.html

Визовый центр Италии в Москве изменил правила подачи документов

Визовый центр Италии в Москве изменил правила подачи документов - РИА Новости, 06.07.2023

Визовый центр Италии в Москве изменил правила подачи документов

Визовый центр Италии в Москве – VMS – перестал принимать документы у заявителей с временной регистрацией в столице, сообщается на его сайте. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T12:44

2023-07-06T12:44

2023-07-06T12:44

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Визовый центр Италии в Москве – VMS – перестал принимать документы у заявителей с временной регистрацией в столице, сообщается на его сайте."Начиная с 06 июля Визовый центр Италии в Москве (VMS) не принимает документы у жителей из регионов России, имеющих временную регистрацию в Москве", — говорится в сообщении. Там уточняется, что подать документы на визу в столице могут только заявители с московской или подмосковной постоянной регистрацией, то есть со штампом в паспорте.Граждане с регистрацией в Санкт-Петербурге, Мурманске, Пскове, Архангельске, Вологде, Великом Новгороде, соответствующих областях и Республики Карелия должны подавать документы в Визовый Центр Италии в Санкт-Петербурге (VMS)."Заявители, имеющие постоянную регистрацию (штамп в паспорте) в других регионах России должны обращаться в компанию Альмавива", — уточняется на сайте.

https://ria.ru/20230620/vizy-1879226614.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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