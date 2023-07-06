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Больше, чем игра. Кто и зачем ходит в компьютерные клубы - РИА Новости, 06.07.2023
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12:00 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/videoigry-1882541806.html
Больше, чем игра. Кто и зачем ходит в компьютерные клубы
Больше, чем игра. Кто и зачем ходит в компьютерные клубы - РИА Новости, 06.07.2023
Больше, чем игра. Кто и зачем ходит в компьютерные клубы
"Вместо того, чтобы играть, лучше бы на улицу или в музей сходил", — так обычно реагируют родители или далёкие от видеоигр люди на желание сходить с друзьями в компьютерный клуб. Да и зачем, если свой ПК сейчас есть у каждого? Рассказываем, почему компьютерные клубы переживают свой расцвет и что привлекает туда посетителей.
2023-07-06T12:00
2023-07-06T12:00
яснопонятно
технологии
ижевск
компьютерные игры
компьютерные технологии
компьютеры
отдых
досуг
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Больше, чем игра. Кто и зачем ходит в компьютерные клубы
"Вместо того, чтобы играть, лучше бы на улицу или в музей сходил", — так обычно реагируют родители или далёкие от видеоигр люди на желание сходить с друзьями в компьютерный клуб. Да и зачем, если ПК сейчас есть у каждого? Рассказываем, почему компьютерные клубы переживают свой расцвет и что привлекает туда посетителей.
audio/mpeg
Больше, чем игра. Кто и зачем ходит в компьютерные клубы
"Вместо того, чтобы играть, лучше бы на улицу или в музей сходил", — так обычно реагируют родители или далёкие от видеоигр люди на желание сходить с друзьями в компьютерный клуб. Да и зачем, если ПК сейчас есть у каждого? Рассказываем, почему компьютерные клубы переживают свой расцвет и что привлекает туда посетителей.
audio/mpeg
О компьютерных клубах мы поговорили с их посетителями, а также с основателем компьютерного клуба "1337" в Ижевске Никитой Горенковым.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях:iTunes,Google Podcasts,Яндекс.Музыка,Castbox,Soundstream,ВКонтакте.Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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технологии, ижевск, компьютерные игры, компьютерные технологии, компьютеры, отдых, досуг, аудио
ЯсноПонятно, Технологии, Ижевск, Компьютерные игры, компьютерные технологии, Компьютеры, Отдых, Досуг
ЯсноПонятно

Больше, чем игра. Кто и зачем ходит в компьютерные клубы

ЯсноПонятно
Больше, чем игра. Кто и зачем ходит в компьютерные клубы
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
"Вместо того, чтобы играть, лучше бы на улицу или в музей сходил", — так обычно реагируют родители или далёкие от видеоигр люди на желание сходить с друзьями в компьютерный клуб. Да и зачем, если свой ПК сейчас есть у каждого? Рассказываем, почему компьютерные клубы переживают свой расцвет и что привлекает туда посетителей.
О компьютерных клубах мы поговорили с их посетителями, а также с основателем компьютерного клуба "1337" в Ижевске Никитой Горенковым.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях:
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А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.
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