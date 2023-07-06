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В МИД прокомментировали планы Финляндии ужесточить въезд для россиян - РИА Новости, 06.07.2023
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12:27 06.07.2023 (обновлено: 15:50 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/vezd-1882549264.html
В МИД прокомментировали планы Финляндии ужесточить въезд для россиян
В МИД прокомментировали планы Финляндии ужесточить въезд для россиян - РИА Новости, 06.07.2023
В МИД прокомментировали планы Финляндии ужесточить въезд для россиян
Россия учтет планы Финляндии по ужесточению въезда для российских граждан в своей политике на финском направлении, заявила на брифинге официальный представитель РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T12:27
2023-07-06T15:50
москва
россия
финляндия
мария захарова
хельсинки
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Россия учтет планы Финляндии по ужесточению въезда для российских граждан в своей политике на финском направлении, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Принимая подобные решения, в Хельсинки должны отдавать себе отчет в том, что подобные рвения Финляндии будет учтено в Москве при планировании дальнейшей политики на финском направлении", - сказала Захарова на брифинге, комментируя планы Хельсинки по ужесточению въезда в Финляндию россиян, которые владеют собственностью в стране.Она добавила, что это будет принято во внимание всеми в мире, кто "сохранял иллюзии" относительно надежности владения собственностью на Западе."Это урок для всех тех, у кого такие иллюзии были", - заявила Захарова.
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москва, россия, финляндия, мария захарова, хельсинки
Москва, Россия, Финляндия, Мария Захарова, Хельсинки
В МИД прокомментировали планы Финляндии ужесточить въезд для россиян

МИД: Россия учтет планы Финляндии по ужесточению въезда россиянам при дальнейшей политике

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел
Здание Министерства иностранных дел - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Россия учтет планы Финляндии по ужесточению въезда для российских граждан в своей политике на финском направлении, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Принимая подобные решения, в Хельсинки должны отдавать себе отчет в том, что подобные рвения Финляндии будет учтено в Москве при планировании дальнейшей политики на финском направлении", - сказала Захарова на брифинге, комментируя планы Хельсинки по ужесточению въезда в Финляндию россиян, которые владеют собственностью в стране.
Она добавила, что это будет принято во внимание всеми в мире, кто "сохранял иллюзии" относительно надежности владения собственностью на Западе.
"Это урок для всех тех, у кого такие иллюзии были", - заявила Захарова.
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