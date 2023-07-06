https://ria.ru/20230706/vezd-1882549264.html

В МИД прокомментировали планы Финляндии ужесточить въезд для россиян

В МИД прокомментировали планы Финляндии ужесточить въезд для россиян - РИА Новости, 06.07.2023

В МИД прокомментировали планы Финляндии ужесточить въезд для россиян

Россия учтет планы Финляндии по ужесточению въезда для российских граждан в своей политике на финском направлении, заявила на брифинге официальный представитель РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T12:27

2023-07-06T12:27

2023-07-06T15:50

москва

россия

финляндия

мария захарова

хельсинки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853688546_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_e28b75891a5553033fc4af47ba5c9403.jpg

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Россия учтет планы Финляндии по ужесточению въезда для российских граждан в своей политике на финском направлении, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Принимая подобные решения, в Хельсинки должны отдавать себе отчет в том, что подобные рвения Финляндии будет учтено в Москве при планировании дальнейшей политики на финском направлении", - сказала Захарова на брифинге, комментируя планы Хельсинки по ужесточению въезда в Финляндию россиян, которые владеют собственностью в стране.Она добавила, что это будет принято во внимание всеми в мире, кто "сохранял иллюзии" относительно надежности владения собственностью на Западе."Это урок для всех тех, у кого такие иллюзии были", - заявила Захарова.

https://ria.ru/20230702/otnosheniya-1881790410.html

москва

россия

финляндия

хельсинки

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, финляндия, мария захарова, хельсинки