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В МИД прокомментировали планы Финляндии ужесточить въезд для россиян
В МИД прокомментировали планы Финляндии ужесточить въезд для россиян - РИА Новости, 06.07.2023
В МИД прокомментировали планы Финляндии ужесточить въезд для россиян
Россия учтет планы Финляндии по ужесточению въезда для российских граждан в своей политике на финском направлении, заявила на брифинге официальный представитель РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T12:27
2023-07-06T12:27
2023-07-06T15:50
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финляндия
мария захарова
хельсинки
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Россия учтет планы Финляндии по ужесточению въезда для российских граждан в своей политике на финском направлении, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Принимая подобные решения, в Хельсинки должны отдавать себе отчет в том, что подобные рвения Финляндии будет учтено в Москве при планировании дальнейшей политики на финском направлении", - сказала Захарова на брифинге, комментируя планы Хельсинки по ужесточению въезда в Финляндию россиян, которые владеют собственностью в стране.Она добавила, что это будет принято во внимание всеми в мире, кто "сохранял иллюзии" относительно надежности владения собственностью на Западе."Это урок для всех тех, у кого такие иллюзии были", - заявила Захарова.
https://ria.ru/20230702/otnosheniya-1881790410.html
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москва, россия, финляндия, мария захарова, хельсинки
Москва, Россия, Финляндия, Мария Захарова, Хельсинки
В МИД прокомментировали планы Финляндии ужесточить въезд для россиян
МИД: Россия учтет планы Финляндии по ужесточению въезда россиянам при дальнейшей политике