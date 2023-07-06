https://ria.ru/20230706/veteran-1882496595.html
Американский ветеран грубо охарактеризовал Украину
Американский ветеран грубо охарактеризовал Украину - РИА Новости, 06.07.2023
Американский ветеран грубо охарактеризовал Украину
Владимир Зеленский все больше доказывает, что Украина является блудницей Запада, такое мнение выразил американский ветеран Ноктис Дрейвен на своей странице в... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T06:37
2023-07-06T06:37
2023-07-06T06:37
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский все больше доказывает, что Украина является блудницей Запада, такое мнение выразил американский ветеран Ноктис Дрейвен на своей странице в Twitter.Так он отреагировал на заявление Зеленского о телефонном разговоре с президентом Гвинеи-Бисау Умару Эмбало."Парень просто ходит кругами и собирает деньги <…>. Это еще больше доказывает, что Украина – блудница Запада", — написал Дрейвен, использовав при этом более резкое выражение.По мнению ветерана, Запад дает деньги, а Украина соглашается на все его условия, в том числе на отказ от ресурсов и отмывание денег для политиков. Дрейвен выразил сожаление в связи с тем, что Украина дошла до такого состояния, и выразил уверенность, что единственным выходом для нее является Россия."Украина должна молиться, чтобы Россия поскорее ее освободила", — резюмировал он.Ранее Зеленский заявил, что помощи от партнеров Украине недостаточно.
https://ria.ru/20230706/zelenskiy-1882493233.html
https://ria.ru/20230705/zelenskiy-1882417852.html
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в мире, украина, гвинея-бисау, россия, владимир зеленский, twitter
В мире, Украина, Гвинея-Бисау, Россия, Владимир Зеленский, Twitter
Американский ветеран грубо охарактеризовал Украину
Американский ветеран Дрейвен назвал Украину блудницей Запада