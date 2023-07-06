https://ria.ru/20230706/veteran-1882496595.html

Американский ветеран грубо охарактеризовал Украину

Американский ветеран грубо охарактеризовал Украину - РИА Новости, 06.07.2023

Американский ветеран грубо охарактеризовал Украину

Владимир Зеленский все больше доказывает, что Украина является блудницей Запада, такое мнение выразил американский ветеран Ноктис Дрейвен на своей странице в... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T06:37

2023-07-06T06:37

2023-07-06T06:37

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гвинея-бисау

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владимир зеленский

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский все больше доказывает, что Украина является блудницей Запада, такое мнение выразил американский ветеран Ноктис Дрейвен на своей странице в Twitter.Так он отреагировал на заявление Зеленского о телефонном разговоре с президентом Гвинеи-Бисау Умару Эмбало."Парень просто ходит кругами и собирает деньги <…>. Это еще больше доказывает, что Украина – блудница Запада", — написал Дрейвен, использовав при этом более резкое выражение.По мнению ветерана, Запад дает деньги, а Украина соглашается на все его условия, в том числе на отказ от ресурсов и отмывание денег для политиков. Дрейвен выразил сожаление в связи с тем, что Украина дошла до такого состояния, и выразил уверенность, что единственным выходом для нее является Россия."Украина должна молиться, чтобы Россия поскорее ее освободила", — резюмировал он.Ранее Зеленский заявил, что помощи от партнеров Украине недостаточно.

https://ria.ru/20230706/zelenskiy-1882493233.html

https://ria.ru/20230705/zelenskiy-1882417852.html

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гвинея-бисау

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в мире, украина, гвинея-бисау, россия, владимир зеленский, twitter