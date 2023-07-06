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Венгрия поставила Украине ультиматум по поставкам вооружения - РИА Новости, 06.07.2023
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00:16 06.07.2023 (обновлено: 10:17 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/vengriya-1882481344.html
Венгрия поставила Украине ультиматум по поставкам вооружения
Венгрия поставила Украине ультиматум по поставкам вооружения - РИА Новости, 06.07.2023
Венгрия поставила Украине ультиматум по поставкам вооружения
Венгрия всегда воздерживалась при голосовании о поставках оружия Украине, но пока крупнейший венгерский банк OTP включен Киевом в список "международных... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T00:16
2023-07-06T10:17
венгрия
украина
киев
петер сийярто
михаил мурашко
жозеп боррель
евросоюз
в мире
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БУДАПЕШТ, 6 июл - РИА Новости. Венгрия всегда воздерживалась при голосовании о поставках оружия Украине, но пока крупнейший венгерский банк OTP включен Киевом в список "международных спонсоров войны", будет голосовать против, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Мы по-прежнему требуем от украинских органов, чтобы они сняли с OTP эту характеристику, убрали ОТР из этого списка. И пока этого не произойдет, мы не согласимся на выплаты членам ЕС для поставок оружия Украине", - сказал Сийярто на пресс-конференции с главой российского минздрава Михаилом Мурашко, который является сопредседателем российско-венгерской межправкомиссии. По его словам, Венгрия придерживается позиции, что поставки оружия продлевают конфликт. "Поэтому мы вообще не соглашались с поставками оружия и не поставляем оружие. Мы всегда конструктивно воздерживались при принятии решений о выделении денег из Европейского фонда мира на поставку оружия Украине. Потому что полагали, что если другие хотят, то пусть так делают. Но мы и конструктивно воздерживаться не будем, пока банк ОТР в этом списке", - отметил Сийярто. Глава венгерского МИД подчеркнул, что Венгрию "не интересует, что думают об этом в Москве, Вашингтоне и Брюсселе, поскольку речь идет о венгерских национальных интересах". Ранее украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило, что внесло в перечень международных "спонсоров войны" венгерскую банковскую группу OTP Bank Group из-за якобы льготного кредитования российских военных. Внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021–2027 годов. Однако большая часть средств из этого фонда уже была зарезервирована для частичной компенсации государствам-членам ЕС средств, потраченных на оказание военной помощи Украине. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил выделить дополнительно миллиард евро для финансирования поставок боеприпасов на Украину с использованием средств фонда. Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
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венгрия, украина, киев, петер сийярто, михаил мурашко, жозеп боррель, евросоюз, в мире
Венгрия, Украина, Киев, Петер Сийярто, Михаил Мурашко, Жозеп Боррель, Евросоюз, В мире
Венгрия поставила Украине ультиматум по поставкам вооружения

МИД Венгрии: Будапешт блокирует поставки оружия Киеву, пока ОТР находится в черном списке

© iStock.com / BalkansCatОтделение OTP Bank
Отделение OTP Bank - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© iStock.com / BalkansCat
Отделение OTP Bank . Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 6 июл - РИА Новости. Венгрия всегда воздерживалась при голосовании о поставках оружия Украине, но пока крупнейший венгерский банк OTP включен Киевом в список "международных спонсоров войны", будет голосовать против, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«
"Мы по-прежнему требуем от украинских органов, чтобы они сняли с OTP эту характеристику, убрали ОТР из этого списка. И пока этого не произойдет, мы не согласимся на выплаты членам ЕС для поставок оружия Украине", - сказал Сийярто на пресс-конференции с главой российского минздрава Михаилом Мурашко, который является сопредседателем российско-венгерской межправкомиссии.
По его словам, Венгрия придерживается позиции, что поставки оружия продлевают конфликт. "Поэтому мы вообще не соглашались с поставками оружия и не поставляем оружие. Мы всегда конструктивно воздерживались при принятии решений о выделении денег из Европейского фонда мира на поставку оружия Украине. Потому что полагали, что если другие хотят, то пусть так делают. Но мы и конструктивно воздерживаться не будем, пока банк ОТР в этом списке", - отметил Сийярто.
Глава венгерского МИД подчеркнул, что Венгрию "не интересует, что думают об этом в Москве, Вашингтоне и Брюсселе, поскольку речь идет о венгерских национальных интересах".
Ранее украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило, что внесло в перечень международных "спонсоров войны" венгерскую банковскую группу OTP Bank Group из-за якобы льготного кредитования российских военных.
Внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021–2027 годов. Однако большая часть средств из этого фонда уже была зарезервирована для частичной компенсации государствам-членам ЕС средств, потраченных на оказание военной помощи Украине. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил выделить дополнительно миллиард евро для финансирования поставок боеприпасов на Украину с использованием средств фонда.
Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Премьер Венгрии назвал главную ошибку Запада на Украине
27 июня, 13:45
 
ВенгрияУкраинаКиевПетер СийяртоМихаил МурашкоЖозеп БоррельЕвросоюзВ мире
 
 
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