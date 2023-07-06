https://ria.ru/20230706/valyuty-1882562224.html

Песков прокомментировал рост курса валют по отношению к рублю

Песков прокомментировал рост курса валют по отношению к рублю - РИА Новости, 06.07.2023

Песков прокомментировал рост курса валют по отношению к рублю

Курсы иностранных валют по отношению к рублю растут, ранее такие повышения уже были, как правило в таких случаях есть доля спекулятивных игр, заявил... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T13:17

2023-07-06T13:17

2023-07-06T13:17

экономика

россия

дмитрий песков

московская биржа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800707831_0:260:3072:1987_1920x0_80_0_0_771f223e4fa673fbbc78da113a45751b.jpg

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Курсы иностранных валют по отношению к рублю растут, ранее такие повышения уже были, как правило в таких случаях есть доля спекулятивных игр, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Курс доллара в четверг на Московской бирже поднимался выше 93 рублей, а евро краткосрочно превышал отметку 102 рубля впервые с марта 2022 года. "Мы, действительно, все видим какие колебания, действительно курс валюты растет, рубль падает. Но давайте вспомним, мы это видели несколько раз и ранее - и были отскоки назад. И мы знаем сами прекрасно, что, как правило, в таких повышениях всегда есть значительная доля спекулятивных игр, которых нам нельзя исключать и сейчас", - ответил Песков журналистам на вопрос, беспокоит ли Кремль ситуация с курсом валют.

https://ria.ru/20230706/teorii-1882537552.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, дмитрий песков, московская биржа