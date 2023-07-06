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Песков прокомментировал рост курса валют по отношению к рублю - РИА Новости, 06.07.2023
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13:17 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/valyuty-1882562224.html
Песков прокомментировал рост курса валют по отношению к рублю
Песков прокомментировал рост курса валют по отношению к рублю - РИА Новости, 06.07.2023
Песков прокомментировал рост курса валют по отношению к рублю
Курсы иностранных валют по отношению к рублю растут, ранее такие повышения уже были, как правило в таких случаях есть доля спекулятивных игр, заявил... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T13:17
2023-07-06T13:17
экономика
россия
дмитрий песков
московская биржа
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Курсы иностранных валют по отношению к рублю растут, ранее такие повышения уже были, как правило в таких случаях есть доля спекулятивных игр, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Курс доллара в четверг на Московской бирже поднимался выше 93 рублей, а евро краткосрочно превышал отметку 102 рубля впервые с марта 2022 года. "Мы, действительно, все видим какие колебания, действительно курс валюты растет, рубль падает. Но давайте вспомним, мы это видели несколько раз и ранее - и были отскоки назад. И мы знаем сами прекрасно, что, как правило, в таких повышениях всегда есть значительная доля спекулятивных игр, которых нам нельзя исключать и сейчас", - ответил Песков журналистам на вопрос, беспокоит ли Кремль ситуация с курсом валют.
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экономика, россия, дмитрий песков, московская биржа
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Московская биржа
Песков прокомментировал рост курса валют по отношению к рублю

Песков: в колебаниях курса валют по отношению к рублю есть доля спекуляции

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПроизводство новых 100-рублевых купюр на фабрике "Гознак"
Производство новых 100-рублевых купюр на фабрике Гознак - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Производство новых 100-рублевых купюр на фабрике "Гознак". Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Курсы иностранных валют по отношению к рублю растут, ранее такие повышения уже были, как правило в таких случаях есть доля спекулятивных игр, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Курс доллара в четверг на Московской бирже поднимался выше 93 рублей, а евро краткосрочно превышал отметку 102 рубля впервые с марта 2022 года.
"Мы, действительно, все видим какие колебания, действительно курс валюты растет, рубль падает. Но давайте вспомним, мы это видели несколько раз и ранее - и были отскоки назад. И мы знаем сами прекрасно, что, как правило, в таких повышениях всегда есть значительная доля спекулятивных игр, которых нам нельзя исключать и сейчас", - ответил Песков журналистам на вопрос, беспокоит ли Кремль ситуация с курсом валют.
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ЭкономикаРоссияДмитрий ПесковМосковская биржа
 
 
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