https://ria.ru/20230706/valyuty-1882499410.html

Курс евро превысил сто рублей впервые с марта 2022 года

Курс евро превысил сто рублей впервые с марта 2022 года - РИА Новости, 06.07.2023

Курс евро превысил сто рублей впервые с марта 2022 года

Курс евро на Московской бирже в первые полчаса торгов 6 июля поднялся выше 100 рублей впервые с 29 марта 2022 года. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T07:50

2023-07-06T07:50

2023-07-06T09:09

экономика

московская биржа

динамика курсов валют

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Курс евро на Московской бирже в первые полчаса торгов 6 июля поднялся выше 100 рублей впервые с 29 марта 2022 года.Европейская валюта расчетами "завтра" на 7:25 мск растет на 99 копеек — до 99,99 рубля. Минутами ранее она максимально дорожала до 100,31 рубля.Доллар растет на 1,39 рубля — до 92,39 рубля.Юань в это же время дорожает на 20 копеек — до 12,76 рубля.Рубль с начала лета серьезно слабеет к основным иностранным валютам и уже обновил минимумы с марта прошлого года. Как заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, снижение курса рубля происходит в основном из-за сокращения сальдо торгового баланса.

https://ria.ru/20230615/kurs-1878466347.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, московская биржа, динамика курсов валют