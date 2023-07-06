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Курс евро превысил сто рублей впервые с марта 2022 года - РИА Новости, 06.07.2023
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07:50 06.07.2023 (обновлено: 09:09 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/valyuty-1882499410.html
Курс евро превысил сто рублей впервые с марта 2022 года
Курс евро превысил сто рублей впервые с марта 2022 года - РИА Новости, 06.07.2023
Курс евро превысил сто рублей впервые с марта 2022 года
Курс евро на Московской бирже в первые полчаса торгов 6 июля поднялся выше 100 рублей впервые с 29 марта 2022 года. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T07:50
2023-07-06T09:09
экономика
московская биржа
динамика курсов валют
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Курс евро на Московской бирже в первые полчаса торгов 6 июля поднялся выше 100 рублей впервые с 29 марта 2022 года.Европейская валюта расчетами "завтра" на 7:25 мск растет на 99 копеек — до 99,99 рубля. Минутами ранее она максимально дорожала до 100,31 рубля.Доллар растет на 1,39 рубля — до 92,39 рубля.Юань в это же время дорожает на 20 копеек — до 12,76 рубля.Рубль с начала лета серьезно слабеет к основным иностранным валютам и уже обновил минимумы с марта прошлого года. Как заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, снижение курса рубля происходит в основном из-за сокращения сальдо торгового баланса.
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экономика, московская биржа, динамика курсов валют
Экономика, Московская биржа, Динамика курсов валют
Курс евро превысил сто рублей впервые с марта 2022 года

Курс доллара поднялся выше 92 рублей впервые с 28 марта 2022 года

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЭлектронное табло со знаком евро на Тверской улице в Москве.
Электронное табло со знаком евро на Тверской улице в Москве. - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Электронное табло со знаком евро на Тверской улице в Москве.. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Курс евро на Московской бирже в первые полчаса торгов 6 июля поднялся выше 100 рублей впервые с 29 марта 2022 года.
Европейская валюта расчетами "завтра" на 7:25 мск растет на 99 копеек — до 99,99 рубля. Минутами ранее она максимально дорожала до 100,31 рубля.
Доллар растет на 1,39 рубля — до 92,39 рубля.
Юань в это же время дорожает на 20 копеек — до 12,76 рубля.
Рубль с начала лета серьезно слабеет к основным иностранным валютам и уже обновил минимумы с марта прошлого года. Как заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, снижение курса рубля происходит в основном из-за сокращения сальдо торгового баланса.
Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Белоусов назвал оптимальный курс доллара
15 июня, 20:23
 
ЭкономикаМосковская биржаДинамика курсов валют
 
 
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