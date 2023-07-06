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Курс евро превысил сто рублей впервые с марта 2022 года
Курс евро превысил сто рублей впервые с марта 2022 года - РИА Новости, 06.07.2023
Курс евро превысил сто рублей впервые с марта 2022 года
Курс евро на Московской бирже в первые полчаса торгов 6 июля поднялся выше 100 рублей впервые с 29 марта 2022 года. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T07:50
2023-07-06T07:50
2023-07-06T09:09
экономика
московская биржа
динамика курсов валют
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Курс евро на Московской бирже в первые полчаса торгов 6 июля поднялся выше 100 рублей впервые с 29 марта 2022 года.Европейская валюта расчетами "завтра" на 7:25 мск растет на 99 копеек — до 99,99 рубля. Минутами ранее она максимально дорожала до 100,31 рубля.Доллар растет на 1,39 рубля — до 92,39 рубля.Юань в это же время дорожает на 20 копеек — до 12,76 рубля.Рубль с начала лета серьезно слабеет к основным иностранным валютам и уже обновил минимумы с марта прошлого года. Как заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, снижение курса рубля происходит в основном из-за сокращения сальдо торгового баланса.
https://ria.ru/20230615/kurs-1878466347.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, динамика курсов валют
Экономика, Московская биржа, Динамика курсов валют
Курс евро превысил сто рублей впервые с марта 2022 года
Курс доллара поднялся выше 92 рублей впервые с 28 марта 2022 года