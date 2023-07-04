Рейтинг@Mail.ru
Первый зампред ЦБ назвала причину снижения курса рубля - РИА Новости, 04.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:24 04.07.2023 (обновлено: 16:35 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/rubl-1882171857.html
Первый зампред ЦБ назвала причину снижения курса рубля
Первый зампред ЦБ назвала причину снижения курса рубля - РИА Новости, 04.07.2023
Первый зампред ЦБ назвала причину снижения курса рубля
Текущее снижение курса рубля происходит в основном из-за сокращения сальдо торгового баланса, заявила первый зампред Центробанка Ксения Юдаева. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T15:24
2023-07-04T16:35
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
ксения юдаева
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276944_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_172176ffb839084d0c656579f14b5eeb.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — РИА Новости. Текущее снижение курса рубля происходит в основном из-за сокращения сальдо торгового баланса, заявила первый зампред Центробанка Ксения Юдаева."Основные факторы мы определяем так же, как и раньше, — это торговый баланс. Пару дней назад были опубликованы данные по платежному балансу, мы видим существенное сокращение текущего сальдо по сравнению с прошлым годом", — объяснила она.По словам Юдаевой, это связано с сокращением экспортной выручки из-за снижения цен на сырье. Но в то же время восстанавливается импорт на фоне роста экономики, добавила она.Первый зампред регулятора подчеркнула, что за последние полтора года существенно изменилась структура валютного рынка: ведущим рынком стал юаневый, а ликвидность долларового и еврового рынка снизилась.&quot;Мы не видим ни в один из предыдущих дней каких-то нерегулярностей: с обеих сторон есть продавцы и покупатели, нет расхождения по курсу между разными рынками. &lt;...&gt; О каких-то рисках финансовой стабильности, дополнительных к тому, что были все предыдущее время, сейчас говорить не приходится&quot;, — заключила Юдаева.Рубль стал резко слабеть на прошлой неделе. В частности, доллар за семь торговых сессий подскочил на 5,5 рубля, до 90,2 рубля — к максимуму с марта прошлого года. В то же время евро за семь неполных торговых сессий максимально поднялся на 5,04 рубля, до 98,28 рубля (тоже пик с марта 2022-го).
https://ria.ru/20230615/kurs-1878466347.html
https://ria.ru/20230615/ekonomika-1878227635.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276944_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aa75106a489042b02992cfa678232636.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, центральный банк рф (цб рф), экономика, ксения юдаева, цены на нефть
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Ксения Юдаева, Цены на нефть
Первый зампред ЦБ назвала причину снижения курса рубля

Первый зампред ЦБ Юдаева: снижение курса рубля идет из-за изменения торгового баланса

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Российские рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — РИА Новости. Текущее снижение курса рубля происходит в основном из-за сокращения сальдо торгового баланса, заявила первый зампред Центробанка Ксения Юдаева.
"Основные факторы мы определяем так же, как и раньше, — это торговый баланс. Пару дней назад были опубликованы данные по платежному балансу, мы видим существенное сокращение текущего сальдо по сравнению с прошлым годом", — объяснила она.
Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Белоусов назвал оптимальный курс доллара
15 июня, 20:23
По словам Юдаевой, это связано с сокращением экспортной выручки из-за снижения цен на сырье. Но в то же время восстанавливается импорт на фоне роста экономики, добавила она.
Первый зампред регулятора подчеркнула, что за последние полтора года существенно изменилась структура валютного рынка: ведущим рынком стал юаневый, а ликвидность долларового и еврового рынка снизилась.
«

"Мы не видим ни в один из предыдущих дней каких-то нерегулярностей: с обеих сторон есть продавцы и покупатели, нет расхождения по курсу между разными рынками. <...> О каких-то рисках финансовой стабильности, дополнительных к тому, что были все предыдущее время, сейчас говорить не приходится", — заключила Юдаева.

Рубль стал резко слабеть на прошлой неделе. В частности, доллар за семь торговых сессий подскочил на 5,5 рубля, до 90,2 рубля — к максимуму с марта прошлого года. В то же время евро за семь неполных торговых сессий максимально поднялся на 5,04 рубля, до 98,28 рубля (тоже пик с марта 2022-го).
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на ПМЭФ-2023
Силуанов заявил о неизбежности трансформации экономики
15 июня, 09:27
 
РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЭкономикаКсения ЮдаеваЦены на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала