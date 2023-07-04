https://ria.ru/20230704/rubl-1882171857.html

Первый зампред ЦБ назвала причину снижения курса рубля

Первый зампред ЦБ назвала причину снижения курса рубля - РИА Новости, 04.07.2023

Первый зампред ЦБ назвала причину снижения курса рубля

Текущее снижение курса рубля происходит в основном из-за сокращения сальдо торгового баланса, заявила первый зампред Центробанка Ксения Юдаева. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T15:24

2023-07-04T15:24

2023-07-04T16:35

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

ксения юдаева

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276944_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_172176ffb839084d0c656579f14b5eeb.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — РИА Новости. Текущее снижение курса рубля происходит в основном из-за сокращения сальдо торгового баланса, заявила первый зампред Центробанка Ксения Юдаева."Основные факторы мы определяем так же, как и раньше, — это торговый баланс. Пару дней назад были опубликованы данные по платежному балансу, мы видим существенное сокращение текущего сальдо по сравнению с прошлым годом", — объяснила она.По словам Юдаевой, это связано с сокращением экспортной выручки из-за снижения цен на сырье. Но в то же время восстанавливается импорт на фоне роста экономики, добавила она.Первый зампред регулятора подчеркнула, что за последние полтора года существенно изменилась структура валютного рынка: ведущим рынком стал юаневый, а ликвидность долларового и еврового рынка снизилась."Мы не видим ни в один из предыдущих дней каких-то нерегулярностей: с обеих сторон есть продавцы и покупатели, нет расхождения по курсу между разными рынками. <...> О каких-то рисках финансовой стабильности, дополнительных к тому, что были все предыдущее время, сейчас говорить не приходится", — заключила Юдаева.Рубль стал резко слабеть на прошлой неделе. В частности, доллар за семь торговых сессий подскочил на 5,5 рубля, до 90,2 рубля — к максимуму с марта прошлого года. В то же время евро за семь неполных торговых сессий максимально поднялся на 5,04 рубля, до 98,28 рубля (тоже пик с марта 2022-го).

https://ria.ru/20230615/kurs-1878466347.html

https://ria.ru/20230615/ekonomika-1878227635.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, центральный банк рф (цб рф), экономика, ксения юдаева, цены на нефть