https://ria.ru/20230704/rubl-1882171857.html
Первый зампред ЦБ назвала причину снижения курса рубля
Первый зампред ЦБ назвала причину снижения курса рубля - РИА Новости, 04.07.2023
Первый зампред ЦБ назвала причину снижения курса рубля
Текущее снижение курса рубля происходит в основном из-за сокращения сальдо торгового баланса, заявила первый зампред Центробанка Ксения Юдаева. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T15:24
2023-07-04T15:24
2023-07-04T16:35
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
ксения юдаева
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — РИА Новости. Текущее снижение курса рубля происходит в основном из-за сокращения сальдо торгового баланса, заявила первый зампред Центробанка Ксения Юдаева."Основные факторы мы определяем так же, как и раньше, — это торговый баланс. Пару дней назад были опубликованы данные по платежному балансу, мы видим существенное сокращение текущего сальдо по сравнению с прошлым годом", — объяснила она.По словам Юдаевой, это связано с сокращением экспортной выручки из-за снижения цен на сырье. Но в то же время восстанавливается импорт на фоне роста экономики, добавила она.Первый зампред регулятора подчеркнула, что за последние полтора года существенно изменилась структура валютного рынка: ведущим рынком стал юаневый, а ликвидность долларового и еврового рынка снизилась."Мы не видим ни в один из предыдущих дней каких-то нерегулярностей: с обеих сторон есть продавцы и покупатели, нет расхождения по курсу между разными рынками. <...> О каких-то рисках финансовой стабильности, дополнительных к тому, что были все предыдущее время, сейчас говорить не приходится", — заключила Юдаева.Рубль стал резко слабеть на прошлой неделе. В частности, доллар за семь торговых сессий подскочил на 5,5 рубля, до 90,2 рубля — к максимуму с марта прошлого года. В то же время евро за семь неполных торговых сессий максимально поднялся на 5,04 рубля, до 98,28 рубля (тоже пик с марта 2022-го).
https://ria.ru/20230615/kurs-1878466347.html
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика, ксения юдаева, цены на нефть
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Ксения Юдаева, Цены на нефть
Первый зампред ЦБ назвала причину снижения курса рубля
Первый зампред ЦБ Юдаева: снижение курса рубля идет из-за изменения торгового баланса
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — РИА Новости. Текущее снижение курса рубля происходит в основном из-за сокращения сальдо торгового баланса, заявила первый зампред Центробанка Ксения Юдаева.
"Основные факторы мы определяем так же, как и раньше, — это торговый баланс. Пару дней назад были опубликованы данные по платежному балансу, мы видим существенное сокращение текущего сальдо по сравнению с прошлым годом", — объяснила она.
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По словам Юдаевой, это связано с сокращением экспортной выручки из-за снижения цен на сырье. Но в то же время восстанавливается импорт на фоне роста экономики, добавила она.
Первый зампред регулятора подчеркнула, что за последние полтора года существенно изменилась структура валютного рынка: ведущим рынком стал юаневый, а ликвидность долларового и еврового рынка снизилась.
«
"Мы не видим ни в один из предыдущих дней каких-то нерегулярностей: с обеих сторон есть продавцы и покупатели, нет расхождения по курсу между разными рынками. <...> О каких-то рисках финансовой стабильности, дополнительных к тому, что были все предыдущее время, сейчас говорить не приходится", — заключила Юдаева.
Рубль стал резко слабеть на прошлой неделе. В частности, доллар за семь торговых сессий подскочил на 5,5 рубля, до 90,2 рубля — к максимуму с марта прошлого года. В то же время евро за семь неполных торговых сессий максимально поднялся на 5,04 рубля, до 98,28 рубля (тоже пик с марта 2022-го).
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