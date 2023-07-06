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"Росагролизинг" прорабатывает программу льготного лизинга вагонов - РИА Новости, 06.07.2023
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07:27 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/vagony-1882498632.html
"Росагролизинг" прорабатывает программу льготного лизинга вагонов
"Росагролизинг" прорабатывает программу льготного лизинга вагонов - РИА Новости, 06.07.2023
"Росагролизинг" прорабатывает программу льготного лизинга вагонов
Государственная лизинговая компания "Росагролизинг" прорабатывает программу льготного лизинга вагонов, эта возможность обсуждается с Минфином, сообщил в... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T07:27
2023-07-06T07:27
росагролизинг
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Государственная лизинговая компания "Росагролизинг" прорабатывает программу льготного лизинга вагонов, эта возможность обсуждается с Минфином, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании Павел Косов. "Интерес есть, хотим, чтобы в нашу льготную программу включили железнодорожные вагоны. Кроме того, у нас достаточно большой лизинговый портфель по зерновозам – по нашему мнению, льготный лизинг мог бы действовать и для них. Обсуждаем этот вопрос с Минфином", - сообщил Косов. В числе других лизинговых проектов для АПК - программа по строительству в лизинг комплексов по хранению и переработке сельхозпродукции – например, зерна. По словам Косова, сейчас она прорабатывается. "Такой продукт, по нашему мнению, смогут использовать и аграрии, и переработчики, и трейдеры: к примеру, несколько маленьких хозяйств могут объединиться и подать единую заявку. Но срок договора, разумеется, будет больше тех, что сейчас - с точки зрения окупаемости не меньше 10 лет. Опыт у нас есть - например, много лет на принципах проектного финансирования строим элеваторы", - рассказал глава "Росагролизинга". Косов также прокомментировал озвученное весной предложение Минпромторга распространить льготные программы компании на приобретение пищевого оборудования. Сам вопрос, по его словам, уже прорабатывался совместно с Минсельхозом и Минпромторгом. "Есть единая позиция - включить и переработчиков, и все оборудование в субсидию, которая предусмотрена в постановлении правительства по льготному лизингу. Документы с этими предложениями направлены в правительство, надеюсь, в ближайшее время получим заключение", - сказал он. Объем лизинга оборудования пищевой промышленности компания оценивает в районе 1 миллиарда рублей. АО "Росагролизинг" - государственная лизинговая компания, деятельность которой направлена на техническую и технологическую модернизацию отечественного АПК путем передачи предпринимателям в лизинг средств производства.
https://ria.ru/20230706/rzhd-1882496180.html
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росагролизинг, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство финансов рф (минфин россии), экономика
Росагролизинг, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство финансов РФ (Минфин России), Экономика
"Росагролизинг" прорабатывает программу льготного лизинга вагонов

Государственная компания "Росагролизинг" прорабатывает программу льготного лизинга вагонов

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкТоварный поезд дальнего следования
Товарный поезд дальнего следования - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Государственная лизинговая компания "Росагролизинг" прорабатывает программу льготного лизинга вагонов, эта возможность обсуждается с Минфином, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании Павел Косов.
«
"Интерес есть, хотим, чтобы в нашу льготную программу включили железнодорожные вагоны. Кроме того, у нас достаточно большой лизинговый портфель по зерновозам – по нашему мнению, льготный лизинг мог бы действовать и для них. Обсуждаем этот вопрос с Минфином", - сообщил Косов.
В числе других лизинговых проектов для АПК - программа по строительству в лизинг комплексов по хранению и переработке сельхозпродукции – например, зерна. По словам Косова, сейчас она прорабатывается.
"Такой продукт, по нашему мнению, смогут использовать и аграрии, и переработчики, и трейдеры: к примеру, несколько маленьких хозяйств могут объединиться и подать единую заявку. Но срок договора, разумеется, будет больше тех, что сейчас - с точки зрения окупаемости не меньше 10 лет. Опыт у нас есть - например, много лет на принципах проектного финансирования строим элеваторы", - рассказал глава "Росагролизинга".
Косов также прокомментировал озвученное весной предложение Минпромторга распространить льготные программы компании на приобретение пищевого оборудования. Сам вопрос, по его словам, уже прорабатывался совместно с Минсельхозом и Минпромторгом.
"Есть единая позиция - включить и переработчиков, и все оборудование в субсидию, которая предусмотрена в постановлении правительства по льготному лизингу. Документы с этими предложениями направлены в правительство, надеюсь, в ближайшее время получим заключение", - сказал он.
Объем лизинга оборудования пищевой промышленности компания оценивает в районе 1 миллиарда рублей.
АО "Росагролизинг" - государственная лизинговая компания, деятельность которой направлена на техническую и технологическую модернизацию отечественного АПК путем передачи предпринимателям в лизинг средств производства.
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