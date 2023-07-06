https://ria.ru/20230706/vagony-1882494803.html

РЖД анонсировали вагоны с караоке, СПА, тренажерами и кинотеатром

РЖД анонсировали вагоны с караоке, СПА, тренажерами и кинотеатром - РИА Новости, 06.07.2023

РЖД анонсировали вагоны с караоке, СПА, тренажерами и кинотеатром

РЖД изучают вопрос о запуске в составе туристических поездов вагонов со СПА, тренажерами, караоке, кукольным театром и кинотеатром, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T05:50

2023-07-06T05:50

2023-07-06T05:50

дмитрий пегов

ржд

сортавала

ссср

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. РЖД изучают вопрос о запуске в составе туристических поездов вагонов со СПА, тренажерами, караоке, кукольным театром и кинотеатром, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов. Пользовавшиеся спросом во времена СССР железнодорожные туры в последние годы вновь приобрели популярность. РЖД активно развивают это направление. "Всех секретов и планов производителей и заказчиков раскрывать не буду, но можно рассказать, что в разработке есть такие вагоны как СВ с душем, "вагон-СПА", вагон "Тренажерный зал", "Бар-караоке" и "Кукольный театр – кинотеатр", - ответил Пегов на вопрос про ожидаемые новинки. Он напомнил, что РЖД уже разработали экскурсионный "обзорный вагон" для ретро и туристических поездок по видовым маршрутам. "В конце мая Воронежский вагоноремонтный завод, филиал АО "Вагонреммаш", передал нам первый такой вагон. Еще два будут готовы в самое ближайшее время. Первый "обзорный вагон" включен в состав туристического поезда на паровозной тяге "Ладожская Нерпочка", который с июня курсирует по маршруту Сортавала (вокзал) – Сортавала о.п. Валаамский причал", - рассказал замглавы РЖД.

https://ria.ru/20230706/lastochka-1882494259.html

https://ria.ru/20230706/lastochka-1882491982.html

сортавала

ссср

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дмитрий пегов, ржд, сортавала, ссср